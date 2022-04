Gebruikers ASUS ROG Maximus Z690 Hero melden doorbranden door kortsluiting

Verschillende gebruikers van het ASUS ROG Maximus Z690 Hero-moederbord zeggen dat hun moederbord doorgebrand is na een kortsluiting. Dat melden zij op het ASUS ROG-forum en op de ASUS-subreddit. De oorzaak is mogelijk een verkeerd aangesloten condensator.

De eerste melding van het probleem is van ROG-forumlid Maximumrog57, die melding deed van het doorbranden op 17 december. Deze gebruiker zegt dat de problemen ontstonden een aantal dagen na een firmware- en bios-update. Volgens de gebruiker was er een hoorbare tik, waarna hij een foutmelding, qcode 53, kreeg en de qled oranje oplichtte. Ook was er een brandplek zichtbaar op het moederbord.

Sindsdien zijn er meerdere soortgelijke problemen met het moederbord online verschenen op het forum en op de ASUS-subreddit, zagen Wccftech en Digital Trends. De oorzaak lijkt een verkeerd geïnstalleerde condensator, volgens youtuber Actually Hardcore Overclocking. Het ziet er naar uit dat in een deel van de moederborden de condensator verkeerd om zit, wat voor problemen zou zorgen, volgens de youtuber.

Wat opvallend is, is dat de gebruikers melden dat het moederbord het in eerste instantie gewoon doet, en dat de problemen pas later ontstaan. Het is nog niet duidelijk of de problemen ontstaan na een bepaalde bios-update of dat de condensator sneller slijt door langdurige oververhitting. Op Reddit is te zien dat niet elk ROG Maximus Z690 Hero-moederbord is uitgerust met dezelfde condensator. De condensator waar '150' op geschreven staat, zou voor problemen zorgen, omdat deze in sommige gevallen verkeerd om zit, te zien aan het streepje dat aan de rechterkant hoort te zitten. ASUS heeft tot op heden nog niet publiek gereageerd op de meldingen en heeft nog geen terugroepactie aangekondigd.

Update 31 december: ASUS is een terugroepactie gestart voor ROG Maximus Z690 Hero-moederborden met productnummer 90MB18E0-MVAAY0 en een serienummer dat begint met MA, MB of MC. Gebruikers kunnen het serienummer vinden op de doos en op een sticker op het moederbord zelf. ASUS roept gedupeerden op contact op te nemen met de supportafdeling.

Foto's: Maximumrog57