Biosupdate Agesa 1.2.0.5 voor AM4-moederborden veroorzaakt prestatieproblemen

Nieuwe biosupdates op basis van Agesa ComboAM4v2 1.2.0.5 voor moederborden met een AM4-socket zorgen volgens meerdere gebruikers voor prestatieproblemen. Onder meer Biostar, Gigabyte en MSI hebben de update al beschikbaar gemaakt.

Gebruikers melden onder meer via Reddit na installatie van ComboAM4v2 1.2.0.5 verlaagde kloksnelheden van maximaal 150MHz met Ryzen- en Athlon-cpu's. Ook zouden overklok-gerelateerde onderdelen van het biosmenu niet goed worden weergegeven en missen er functies van het Precision Boost Overdrive-systeem van AMD. Uit een blogpost op Deskmodder blijkt dat vooral overklokkers getroffen zouden worden door inconsistente prestaties. Er zijn ook gebruikers die geen problemen door de betreffende AMD Generic Encapsulated Software Architecture-versie ervaren.

Het is afhankelijk van de fabrikant van het AM4-moederbord of Agesa ComboAM4v2 1.2.0.5 daadwerkelijk beschikbaar is gemaakt, zo detailleert ComputerBase. AMD's Agesa is een onderliggend platform dat fabrikanten gebruiken in een eigen bios. Biostar, Gigabyte en MSI zouden Agesa ComboAM4v2 1.2.0.5 al in een nieuwe biosupdate hebben verwerkt. De laatstgenoemde fabrikant heeft de update ondertussen weer teruggetrokken. Ook Asus testte de bètaversie van 1.2.0.5 onder gebruikers en is na aanhoudende problemen overgegaan op een volgende bètaversie Agesa ComboAM4v2 1.2.0.6b.

Vooralsnog zou het volgens ComputerBase verstandig zijn om een nieuwe biosupdate op basis van Agesa ComboAM4v2 1.2.0.5 niet te installeren. Naar verluidt is 1.2.0.3c de meest recente stabiele versie van Agesa. Deze versie zou geen prestatieproblemen opleveren en de gebruikelijke opties voor overklokkers aanbieden.