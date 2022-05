AMD repareerde 27 kwetsbaarheden in Graphics Driver voor Windows 10

AMD heeft een lijst met 27 kwetsbaarheden gepubliceerd die in de AMD Graphics Driver voor Windows 10 zitten. 18 ervan kregen een hoge risicofactor mee, terwijl 9 kwetsbaarheden worden gecategoriseerd als gemiddeld risicovol. Voor de kwetsbaarheden zijn er updates uitgebracht.

Via de kwetsbaarheden is het volgens AMD mogelijk dat er een privilege escalation of een denial of service plaatsvindt op getroffen systemen, of dat informatie toegankelijk wordt voor kwaadwillenden die ongepatchte systemen willen uitbuiten. Sommige kwetsbaarheden geven ook toegang tot het kernelgeheugen. AMD meldt dat de kwetsbaarheden via updates in Radeon Software en Radeon Pro Software for Enterprise verholpen worden. Alle genoemde problemen zijn vanaf AMD Radeon Software-versienummer 21.4.1 opgelost. Die update dateert al van het voorjaar.

Het bedrijf publiceerde onlangs ook een lijst met 22 kwetsbaarheden die het had aangetroffen in de eerste, tweede en derde generatie van zijn EPYC-serverprocessors. De kwetsbaarheden bevinden zich in AMD Platform Security Processor, AMD System Management Unit en AMD Secure Encrypted Virtualization. Vier kwetsbaarheden op deze lijst werden bestempeld als een hoog risico. Alle kwetsbaarheden kunnen verholpen worden door de Agesa-software van AMD te updaten. Het bedrijf gaf deze updates vrij aan de oem’s van EPYC-systemen en vraagt gebruikers om daarmee contact op te nemen.