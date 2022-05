VS geeft 'risicovolle apparatuur' van Huawei en ZTE geen uitzonderingen meer

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een wet ondertekend waardoor bedrijven zoals het Chinese Huawei en ZTE geen licenties meer kunnen krijgen van de Amerikaanse FCC voor 'risicovolle' uitrustingen of technologieën die bestemd zijn voor de Amerikaanse telecomsector.

De apparaten waren al verboden voor de Amerikaanse telecomsector, maar bedrijven konden via de FCC goedkeuring aanvragen om de apparaten toch te gebruiken. FCC-commissaris Brendan Carr zegt tegen Reuters dat er sinds 2018 zo meer dan drieduizend goedkeuringen zijn afgegeven voor aanvragen die Huawei gedaan heeft.

Met The Secure Equipment Act, die vorige maand al door de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd, mag de FCC dergelijke aanvragen niet meer beoordelen of goedkeuren. Effectief wordt apparatuur waarvan de Amerikaanse overheid vindt dat deze een 'onaanvaardbaar risico vormt' voor de nationale veiligheid, nu permanent verboden in het land.

Het gaat om aanvragen van bedrijven die in de Secure and Trusted Communications Networks Act uit 2019, vermeld staan. In die wet zijn Chinese bedrijven zoals Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology, Zhejiang Dahua Technology opgenomen. Via deze wet wordt het volgens Carr mogelijk om de 'onveilige producten van Huawei' uit het Amerikaanse telecomnetwerk te weren.