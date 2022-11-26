VS verbiedt verkoop nieuwe telecomapparatuur van Huawei en ZTE

Taiwan en China zijn het er over eens dat ze samen één land vormen. Alleen niet over wie er de baas in dat land zou moeten zijn. Ik denk dat zonder buitenlandse inmening ze er samen wel uit gekomen waren. Desnoods ieder haar eigen regering maar wel verregaande samenwerking.
Dat laatste lijkt mij wishful thinking. Kijk naar Hong Kong als voorbeeld. Die zijn hun vrijheid kwijt. China zal vrees ik nooit toestaan dat Taiwan zelf z'n toekomst bepaalt, met of zonder buitenlandse inmenging. En tegenovergesteld gaat Taiwan nooit toestaan dat Bejing de koers bepaalt. Ik hoop uiteraard dat het nooit tot een invasie leidt, maar als het gebeurt, is het echt China zelf die hier schuldig aan is. Je kunt het huidige vocale beleid van Amerika mogelijk ook zien in het kader van deterrence, juist om de vrede te bewaren. Hoe dan ook snap ik het wel. Vooropgesteld is wat mij betreft dat het recht op zelfbeschikking het belangrijkste internationale recht is. Wie daar ook aan toornt (de VS of China of Rusland of whatever), het zal nooit legitiem zijn. Dat geldt natuurlijk ook intern voor een China of andere dictatuur.
De rest van je verhaal lijkt me vooral een ietwat eenzijdig betoog over hoe het westen schuldig is aan de instabiliteit in de wereld. Rusland opdelen lijkt me overigens een heel goed idee momenteel maar dat terzijde
. Maar goed, ik kan dan ook nog wel Midden- en Zuid-Amerikaanse landen toevoegen aan dat rijtje, waar de CIA ism de nodige dictators ook allemaal nasty dingen heeft gedaan. Dat kan het daglicht allemaal niet verdragen. De VS heeft in de loop van de tijd ook de nodige kritiek vergaard en terecht wat mij betreft.
Tevens ben ik altijd het meest kritisch op mijn eigen land en partners aangezien ik daar het meest van weet en ook misschien nog iets van invloed op kan uitoefenen. Wat ik allemaal niet aan China, Iran of Rusland vind deugen zal ze daar echt een worst wezen.
Dat eerste lijkt me volkomen logisch. Ik ben zelf ook nog het meest kritisch op onze eigen politiek, die er de laatste tijd maar weinig van bakt. Daar kan je idd wat aan doen. Dat laatste klopt alleen denk ik niet en dat is maar goed ook. Anders is er sprake van een 100% eenzijdige afhankelijkheid. We zijn momenteel in oorlog met (2 van) die landen, op elk vlak behalve militair. Of je het wil het niet, het is geen business as usual en dat zal ook niet zo snel meer terugkeren.
Dus eens, we moeten ook niet blind zijn voor wat het westen doet/heeft gedaan. Vooral als je het in de toekomst beter wil doen moet je je eigen geschiedenis zo objectief mogelijk durven te bekijken. Iets wat overigens in Rusland/China niet mogelijk is. Bovendien, wat is je eigen systeem en moraliteit nog waard als je zelf verlaagt tot je ergste tegenstander. Kritisch blijven op jezelf, zeker. Helemaal eens. Maar wat ik soms in Nederland en in het westen zie is dit zover gaat dat het zelfdestructieve trekjes begint te krijgen. Daar maak ik me wel zorgen om. Vooral als daarmee het vijandige beleid van andere actoren tov ons gemakshalve wordt genegeerd of weggewuifd. Dat die actoren het meest vervelend zijn voor hun eigen bevolking, true, maar dat betekent niet dat ze (in het huidige tijdperk) niet proberen om ook voor de rest van de wereld verdomd vervelend te zijn. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.
Btw de uitspraak dat het westen de afgelopen decennia het meest heeft gedaan aan inmenging valt te betwisten, vooral gezien het feit dat China al enige tijd de halve wereld economisch lijkt koloniseren. Maar goed dat is denk ik een weinig interessante discussie verder.