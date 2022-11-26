VS verbiedt verkoop nieuwe telecomapparatuur van Huawei en ZTE

De Amerikaanse FCC verbiedt de verkoop van alle nieuwe telecomapparatuur en beveiligingscamera's van Chinese bedrijven Huawei en ZTE. Volgens de telecomtoezichthouder vormen die apparaten een risico voor de nationale veiligheid.

De Federal Communications Commission schrijft dat het unaniem heeft besloten om niet langer goedkeuring te verlenen voor alle telecom- en videosurveillanceapparatuur van Chinese techbedrijven Huawei en ZTE. Zonder dergelijke goedkeuring, mogen apparaten niet verkocht worden in of geïmporteerd worden naar de Verenigde Staten. Apparaten die al goedgekeurd zijn, mogen echter wel verkocht blijven in de VS. De regels gelden ook voor dochterbedrijven van Huawei en ZTE en rebranded apparatuur van de twee telecomgiganten.

De nieuwe regels plaatsen ook minder vergaande restricties op de import en verkoop van telecom- en videosurveillance van Chinese bedrijven Hytera, Hikvision en Dahua. Apparatuur van die bedrijven mogen niet op de markt worden gebracht voor 'de openbare veiligheid, beveiliging van overheidsfaciliteiten, fysieke bewaking van kritieke infrastructuur, of andere nationale veiligheidsdoeleinden'. Die drie bedrijven moeten voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun apparatuur niet wordt gebruikt voor die doeleinden, bijvoorbeeld op het gebied van marketing.

Het verbod van de FCC zat er al langer aan te komen. Het concretiseert een wet die Amerikaanse president Joe Biden in november vorig jaar ondertekende. Verschillende andere landen hebben eerder al apparatuur van Huawei in hun netwerken verboden of beperkt, waaronder Australië, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In Nederland mag Huawei geen kerntechnologie meer leveren voor vitale delen van het 5G-netwerk.