VS verbiedt verkoop nieuwe telecomapparatuur van Huawei en ZTE

De Amerikaanse FCC verbiedt de verkoop van alle nieuwe telecomapparatuur en beveiligingscamera's van Chinese bedrijven Huawei en ZTE. Volgens de telecomtoezichthouder vormen die apparaten een risico voor de nationale veiligheid.

De Federal Communications Commission schrijft dat het unaniem heeft besloten om niet langer goedkeuring te verlenen voor alle telecom- en videosurveillanceapparatuur van Chinese techbedrijven Huawei en ZTE. Zonder dergelijke goedkeuring, mogen apparaten niet verkocht worden in of geïmporteerd worden naar de Verenigde Staten. Apparaten die al goedgekeurd zijn, mogen echter wel verkocht blijven in de VS. De regels gelden ook voor dochterbedrijven van Huawei en ZTE en rebranded apparatuur van de twee telecomgiganten.

De nieuwe regels plaatsen ook minder vergaande restricties op de import en verkoop van telecom- en videosurveillance van Chinese bedrijven Hytera, Hikvision en Dahua. Apparatuur van die bedrijven mogen niet op de markt worden gebracht voor 'de openbare veiligheid, beveiliging van overheidsfaciliteiten, fysieke bewaking van kritieke infrastructuur, of andere nationale veiligheidsdoeleinden'. Die drie bedrijven moeten voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun apparatuur niet wordt gebruikt voor die doeleinden, bijvoorbeeld op het gebied van marketing.

Het verbod van de FCC zat er al langer aan te komen. Het concretiseert een wet die Amerikaanse president Joe Biden in november vorig jaar ondertekende. Verschillende andere landen hebben eerder al apparatuur van Huawei in hun netwerken verboden of beperkt, waaronder Australië, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In Nederland mag Huawei geen kerntechnologie meer leveren voor vitale delen van het 5G-netwerk.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-11-2022 10:32
166 • submitter: jdh009

26-11-2022 • 10:32

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Submitter: jdh009

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Reacties (166)

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mrbullet 26 november 2022 11:33
Goed dat USA dit doet, hopelijk volgt EU snel met maatregelen.
Hiermee zorgen we dat de grootste gevaar voor onze manier van leven niet nog rijker, wijzer en machtiger wordt.

Naast de veiligheid issues, hebben deze bedrijven met staatssteun westerse concurrentie kapot gemaakt. Het wordt tijd dat we opkomen voor onze eigen belangen.
GeroldM @mrbullet26 november 2022 13:05
Niet bekend met het Ring video deurbel debacle? Waarbij de politie alle regels aangaande privacy in de wind slaat, want deze camera kunnen ze makkelijk op inbreken en gebruiken voor 'veiligheid'. Als deze instellingen al in moeten breken want het bedrijf achter Ring verleent anders maar wat graag toegang voor hen op jouw cameras.

"Veiligheid" zou nog verkocht kunnen worden, als politie bijdraagt aan aanschafkosten en electriciteitskosten, maar die zijn vgeheel voor de rekening van de burger. Wel de lusten, niet de lasten.

Al kreeg ik er geld op toe, dan nog zou ik geen enlkel Ring apparaat in of aan huis willen. Nu wil het voorval dat ik een maand terug 12 IP cameras heb aangeschaft. Allemaal van HiLook, wat een Chinees bedrijf lijkt te zijn. Nu heb ik ook een op zichzelf staande router met firewall in mijn netwerk. Eentje die traffic verloop bijhoudt. Alle cameras en een toegeweide PC in een virtueel LAN gezet en er is geen traffic van of naar China te bespeuren.

De handleiding gaf ook duidelijk aan dat alle cameras ingesteld konden worden voor Cloud gebruik of voor LAN gebruik. Lijkt er eerder op dat deze cameras daadwerkelijk doen wat ze beloven. Dat kan je van Ring producten dus niet garanderen.

Niet dat ik een fan van China ben, verre van zelfs, maar land van herkomst boeit mij weinig zolang het produkt daadwerkelijk doet wat het doen moet voor de eigenaar. En nee, goedkoop zijn deze HiLook cameras niet en werken prima samen met HikVision software, iSpy (open source) en Blue Iris (commercieel).

Noot:
Blue Iris bevalt zoveel keer beter dan iSpy. Rond de 55 USD per jaar is een schijntje voor het verschil in kwaliteit tussen iSpy en Blue Iris. Blue Iris werkt ook veel beter op computers die niet zoveel aan CPU beschikbaar hebben. Bij Blue Iris slaat de CPU meter amper uit de hoek met 12 cameras, terwijl iSpy alle CPU consumeerde met 5 cameras op dezelfde machine. Praktisch onbruikbaar.
Madshark @GeroldM26 november 2022 14:43
Nu heb ik ook een op zichzelf staande router met firewall in mijn netwerk. Eentje die traffic verloop bijhoudt. Alle cameras en een toegeweide PC in een virtueel LAN gezet en er is geen traffic van of naar China te bespeuren
Ook geen verkeer op UDP 123 (NTP) ?
Ik had ooit eens een goedkoop AliExpress WiFi IP camera besteld voor nog geen 2 tientjes, uiteraard zwaar aan de monitoring gehangen. Deed inderdaad geen externe verzoeken, behalve op poort 123. Dat lijkt op zich onschuldig en voor de hand liggend, want tijd.
Ware het niet dat de camera consequent steeds naar een AWS host wilde verbinden die ik helemaal niet had opgegeven in de WebUI. Geprobeerd om de packets uit te lezen met Wireshark, was niets uit te halen, en met ~100kb aan traffic per sessie gaat het hier dus meer dan alleen om een tijdsyncronisatie.
Dat is meer dan verdacht. Uiteindelijk in een isolated VLAN nog prima gedaan, na een half jaar ging ie defect.
GeroldM @Madshark26 november 2022 15:14
De router is voorzien van een NTP client service die de klok van de router elke dag synchroniseert. Alle apparaten in het netwerk gebruiken de klok van de router voor hun synchronisatie.

Nou ben/was ik niet bekend met de door jouw aangegeven NTP truuk en ga er dus zeker op controleren. Echter ben ik (nog steeds) van mening dat mijn huidige router/NTP instelling genoeg precisie oplevert voor tijdswaarneming in een camera-systeem, maar ook veilig.

Desalniettemin ga ik toch NTP traffic controleren om er zeker van te zijn. Dank voor de tip!
dimdek @GeroldM27 november 2022 12:19
Ik heb ook zo'n Chinese camera. Die heb ik gewoon toegang tot internet verboden in mijn router. Ik had via mijn pihole al gezien dat hij om de paar seconden contact probeert te leggen met een paar schimmige servers. Mijn nas mag wel contact hebben met de camera en dan hoef ik ook geen clouddienst te vertrouwen.
mrbullet @GeroldM26 november 2022 13:13
Dit gaat niet enkel om privacy van jij en ik.

China is een gevaar voor het westen, Xi sprak uit om ons te verdrinken in ons eigen bloed als we hem/CCP in de weg zouden staan bij het verwezenlijken van zijn doelen.

Dit moet je meer zien als het verzwakken van je vijand.
China heeft allerlei beperkingen voor het westen als we handel willen drijven in/met China. Deze regels moeten gelijkgetrokken worden voor eerlijke handel.
shadowjaxx @GeroldM26 november 2022 19:21
HiLook is een onderdeel of serie van Hikvision.
Nog zo een Chinees merk dat alles laat aftappen door de Chinese overheid.
Amanoo @mrbullet26 november 2022 12:35
Dan wel voor Chinese én Amerikaanse apparatuur. Want waar van China nog niet is bewezen dat ze achterdeuren inbouwen (al is het wel zeer aannemelijk), is het van de VS algemeen bekend.

Laten we maar eens wat meer Ericsson apparatuur gaan gebruiken.
Plofkotje @Amanoo26 november 2022 13:32
Naar Ericsson switchen gaat niks helpen. Zowel Ericsson’s en Nokia’s R&D zit in Shenzhen, waar ZTE en Huawei ook zitten.

Bert Hubert heeft hier een mooi artikel over geschreven toen dit allemaal begon: https://berthub.eu/articles/posts/5g-elephant-in-the-room/
Amanoo @Plofkotje26 november 2022 13:41
Dammit. Dan weet ik even niet zo gauw welk alternatief we moeten gebruiken. Misschien moeten we zelfs wat nieuwe bedrijven oprichten. Er is toch wel iets nodig.
Terrestrial @Amanoo26 november 2022 14:41
Wij in Europa hebben helemaal niks meer in handen. Alles wordt hier leeg getrokken en verkocht aan ofwel de VS of wel de Chinezen. Ik denk dat veel mensen niet beseffen wat globalisme inhoudt.
Zwelgje @Terrestrial26 november 2022 20:05
Goedkope troep kopen van over de hele wereld voor eigen consumptie. das globalisme

geopolitiek nadenken denk we hier niet, Europa is een consumptiecontinent
Verwijderd @Terrestrial26 november 2022 15:02
Veel mensen denken dat vasthouden aan de kerktoren iets van wezenlijke betekenis aan hun bestaan geeft. Globalisme is de natuurlijke gang van zaken, je went er best aan.
Beakzz @Verwijderd26 november 2022 16:06
Leuke gedachte, maar je ziet in de praktijk dat het voor geen meter werkt. De politiek wil jouw laten geloven dat het werkt, maar zodra er ook maar iets fout gaat is het elk land voor zich en dan zit je met lege handen als je er zelf geen controle over hebt.
lazershark @Beakzz27 november 2022 12:58
Het werkt natuurlijk wel voor de kapitalisten die de bedrijven in handen hebben: meer en meer produceren en uitbesteden naar China en andere lage loonlanden, en hier in Europa voor de volle pot verkopen. Kassa kassa.

Het werkt niet voor de man in de straat.
Verwijderd @Beakzz26 november 2022 16:14
Angstzaaierij, op lange termijn is er geen andere optie dan globaal met elkaar te gaan samenleven dus ofwel ga je er in mee ofwel wordt je er al slaand en stampend in meegesleurd. Maar verdwijnen zal het niet, integendeel, het is de nieuwe standaard.

En maar goed ook.
AsusEDje @Verwijderd26 november 2022 17:49
Dat zijn we de afgelopen decennia ook zoveel mogelijk gaan doen. Je ziet nu dat we daar terecht deels op terugkomen. Globalisering werkt op lange termijn alleen als je een gezamenlijke set aan regels hanteert, waar iedereen zich vervolgens aan houdt. Het probleem is dat landen zoals Rusland en China zich daar niet aan houden, waardoor ongebreideld handelsbeleid (zie bv wandel durch handel met Rusland) op lange termijn altijd faalt en tegen ons belang is. Het is daarom goed dat we strenger worden en inzien dat onze nationale / Europese belangen anders geschaad worden, ook al levert het sommige spelers heel veel geld op.

Oftewel, handel is prima maar op volledig gelijke voet (ten aanzien van staatssteun, spionage, antidemocratische inmening in de politiek etc).
The Reeferman @AsusEDje27 november 2022 08:54
Alle landen die het zich kunnen veroorloven doen aan staatssteun. En als wij (westen) ons bemoeien met de politiek in een ander land dan is het om 'democratie te steunen.' Zoals bijvoorbeeld in Libië, Syrië, Oekraïne. Maar het resultaat is het zelfde, buitenlands inmening.
Globalisering werkt op lange termijn alleen als je een gezamenlijke set aan regels hanteert, waar iedereen zich vervolgens aan houdt. Het probleem is dat landen zoals Rusland en China zich daar niet aan houden.
En het westen wel dacht je? Helaas, niets is minder waar. Het westen (met de VS voorop) staat bij sommige landen bekend als een partij die, als het toevallig uitkomt, alle beloften en afspraken zo terug kan trekken. Of A zegt, en B doet. Zoals met de no fly zone boven Libië. 40.000 luchtaanvallen later en Qaddafi was weg. Dat was niet wat de Russen en Chinezen in gedachte hadden toen ze voor stemde op de VN veiligheidsraad resolutie die een no fly zone bekrachtigde.
Of de VS die zegt Taiwan en China als 1 land te zien, maar er in de praktijk niet naar te handelen.
AsusEDje @The Reeferman27 november 2022 14:17
Zeker waar hoor, al zit er op geopolitiek niveau echt wel een groot verschil tussen wat de voorheen immer naïeve EU aan inmenging doet versus wat een China of Rusland doet. De een probeert de democratie te destabiliseren en de ander is zich daar vooral tegen aan het wapenen, inclusief tegenaanvallen.

Ik poog zeker niet een zwart wit verhaal neer te zetten, met het Westen als onschuldig slachtoffer, vooral met de geschiedenis van conflicten en kolonisatie. Aan de andere kant, de voorbeelden die je aanhaalt zijn uit het verleden en we leven in het nu. Ik zie wel in dat we ons op dit moment eenmaal harder moeten opstellen dan we tot nu toe hebben gedaan, willen we ons systeem & onze welvaart ook op lange termijn behouden. Een voorbeeld: de zonnepanalenindustrie is in Europa om zeep geholpen omdat we met z'n allen toelieten dat China voor bespottelijke prijzen de eigen zonnepanelen hier dumpte. Dat kon alleen met het geld en de politieke macht van de CCP. Het resultaat, we zijn volledig afhankelijk van de Chinese productie, terwijl dat niet had gehoeven.

Offtopic maar als ik me niet vergis is China de agressor ten aanzien van Taiwan, dat zelf onafhankelijk wil blijven. Dat lijkt me het grotere issue dan het beleid van Amerika in deze kwestie.
The Reeferman @AsusEDje27 november 2022 15:58
Taiwan en China zijn het er over eens dat ze samen één land vormen. Alleen niet over wie er de baas in dat land zou moeten zijn. Ik denk dat zonder buitenlandse inmening ze er samen wel uit gekomen waren. Desnoods ieder haar eigen regering maar wel verregaande samenwerking.

In het geval van noord en zuid Korea zou men decennia geleden de boel al genormaliseerd hebben en vrede gesloten.

Myanmar, Thailand, Xinjiang, Koerdistan (Turkije, Syrië, Irak, Iran) overal steund de VS en de EU separatisten die er niet voor terugdeinzen om geweld te gebruiken. Irak willen de haviken in het westen opdelen in 3 staten. Rusland in 5. In Ethiopië is de opstand van de Tigrayers tegen de regering net (paar weken gelden) beëindigd. En opnames van gesprekken tussen vertegenwoordigers van de VS en de Tigrayers gaven sterk de indruk dat de VS ze niet alleen steun (wapens, geld, inlichtingen, media) gaf maar de Tigrayers actief aanspoorde om een gewapende strijd aan te gaan tegen de centrale regering.

Alle voorbeelden die ik aanhaalde zijn van de laatste 10, 20 jaar. En de meeste spelen vandaag de dag nog. Ik denk dat het westen, zeker sinds de val van de Sovjet Unie, verreweg het actiefst is geweest met buitenlandse inmening. Al was het alleen al vanwege het gegeven dat het westen verreweg de meeste middelen (geld) had.

Maar begrijp me niet verkeerd. Niks van mijn betoog moet gezien worden als verdediging van bijvoorbeeld China, Noord Korea, Rusland, Iran enz.
Maar die landen zijn vooral vervelend voor hun eigen inwoners en het westen vooral voor mensen in andere landen. Wat gelijk 2 redenen zijn waarom het over het algemeen beter leven is in westerse landen. Al zie ik het de laatste decennia wel iets verschuiven.
Tevens ben ik altijd het meest kritisch op mijn eigen land en partners aangezien ik daar het meest van weet en ook misschien nog iets van invloed op kan uitoefenen. Wat ik allemaal niet aan China, Iran of Rusland vind deugen zal ze daar echt een worst wezen.
AsusEDje @The Reeferman27 november 2022 16:55
Taiwan en China zijn het er over eens dat ze samen één land vormen. Alleen niet over wie er de baas in dat land zou moeten zijn. Ik denk dat zonder buitenlandse inmening ze er samen wel uit gekomen waren. Desnoods ieder haar eigen regering maar wel verregaande samenwerking.
Dat laatste lijkt mij wishful thinking. Kijk naar Hong Kong als voorbeeld. Die zijn hun vrijheid kwijt. China zal vrees ik nooit toestaan dat Taiwan zelf z'n toekomst bepaalt, met of zonder buitenlandse inmenging. En tegenovergesteld gaat Taiwan nooit toestaan dat Bejing de koers bepaalt. Ik hoop uiteraard dat het nooit tot een invasie leidt, maar als het gebeurt, is het echt China zelf die hier schuldig aan is. Je kunt het huidige vocale beleid van Amerika mogelijk ook zien in het kader van deterrence, juist om de vrede te bewaren. Hoe dan ook snap ik het wel. Vooropgesteld is wat mij betreft dat het recht op zelfbeschikking het belangrijkste internationale recht is. Wie daar ook aan toornt (de VS of China of Rusland of whatever), het zal nooit legitiem zijn. Dat geldt natuurlijk ook intern voor een China of andere dictatuur.

De rest van je verhaal lijkt me vooral een ietwat eenzijdig betoog over hoe het westen schuldig is aan de instabiliteit in de wereld. Rusland opdelen lijkt me overigens een heel goed idee momenteel maar dat terzijde :). Maar goed, ik kan dan ook nog wel Midden- en Zuid-Amerikaanse landen toevoegen aan dat rijtje, waar de CIA ism de nodige dictators ook allemaal nasty dingen heeft gedaan. Dat kan het daglicht allemaal niet verdragen. De VS heeft in de loop van de tijd ook de nodige kritiek vergaard en terecht wat mij betreft.
Tevens ben ik altijd het meest kritisch op mijn eigen land en partners aangezien ik daar het meest van weet en ook misschien nog iets van invloed op kan uitoefenen. Wat ik allemaal niet aan China, Iran of Rusland vind deugen zal ze daar echt een worst wezen.
Dat eerste lijkt me volkomen logisch. Ik ben zelf ook nog het meest kritisch op onze eigen politiek, die er de laatste tijd maar weinig van bakt. Daar kan je idd wat aan doen. Dat laatste klopt alleen denk ik niet en dat is maar goed ook. Anders is er sprake van een 100% eenzijdige afhankelijkheid. We zijn momenteel in oorlog met (2 van) die landen, op elk vlak behalve militair. Of je het wil het niet, het is geen business as usual en dat zal ook niet zo snel meer terugkeren.

Dus eens, we moeten ook niet blind zijn voor wat het westen doet/heeft gedaan. Vooral als je het in de toekomst beter wil doen moet je je eigen geschiedenis zo objectief mogelijk durven te bekijken. Iets wat overigens in Rusland/China niet mogelijk is. Bovendien, wat is je eigen systeem en moraliteit nog waard als je zelf verlaagt tot je ergste tegenstander. Kritisch blijven op jezelf, zeker. Helemaal eens. Maar wat ik soms in Nederland en in het westen zie is dit zover gaat dat het zelfdestructieve trekjes begint te krijgen. Daar maak ik me wel zorgen om. Vooral als daarmee het vijandige beleid van andere actoren tov ons gemakshalve wordt genegeerd of weggewuifd. Dat die actoren het meest vervelend zijn voor hun eigen bevolking, true, maar dat betekent niet dat ze (in het huidige tijdperk) niet proberen om ook voor de rest van de wereld verdomd vervelend te zijn. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.

Btw de uitspraak dat het westen de afgelopen decennia het meest heeft gedaan aan inmenging valt te betwisten, vooral gezien het feit dat China al enige tijd de halve wereld economisch lijkt koloniseren. Maar goed dat is denk ik een weinig interessante discussie verder.
Beakzz @Verwijderd26 november 2022 16:56
Je praat als een gelovige en je bent vrij om er in te geloven, maar dat maakt het nog niet waar.

Je zag het al met Covid hoe de grote EU intern ging concureren voor vaccins en zo zal het ook gaan als er te weinig eten of olie is. Dan kan je maar beter voorraden hebben, want dan eist het volk dat je eerst voor de eigen bevolking zorgt. Dat globale idee zou beter zijn als iedereen het beste met elkaar voor heeft, maar we weten al lang dat dit niet zo is.
Verwijderd @Verwijderd26 november 2022 21:56
Veel mensen denken dat vasthouden aan de kerktoren iets van wezenlijke betekenis aan hun bestaan geeft.
Hetzelfde kan je zeggen over 50+ jaar globalisme en Amerikaans hyper-kapitalisme.

U bent de nieuwe oer-conservatief. Brussel is het nieuwe Staphorst.
Timmiejj @Terrestrial28 november 2022 11:02
Wij zijn toch gewoon de 51st state of America hier als Europa. :P
shadowjaxx @Amanoo26 november 2022 19:16
Je kan altijd nog naar cameramerk Axis overstappen.
Is een Zweeds bedrijf.
Is dan wel een dochteronderneming van Canon (van de printers en Camera's inderdaad). Canon is dan weer gevestigd in Japan.
RAAF12 @Amanoo27 november 2022 02:17
Dit Franse bedrijf levert de BOX12 aan de KPN. Ze doen ook telecom dingen https://www.sagemcom.com/en
jongetje @Amanoo27 november 2022 11:39
In Europa misschien niets, maar zo promoot Amerika wel de eigen markt met oa Cisco en Fortinet. Kunnen ze die daarmee ook makkelijk regels opleggen om mee te kunnen kijken ivm dreigingen e.d.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 23 juli 2024 03:47]

mrbullet @Amanoo26 november 2022 13:06
Het is allemaal bewezen dat China aanvallen uitvoert, steelt en spioneert. En daarnaast dreigt Xi ons te verdrinken in ons eigen bloed.

VS helpt ons verdedigen. Wereld van verschil.
Met VS hebben we enkel een concurrent op economisch vlak. Met China moeten we vrezen op onze manier van leve.
Amanoo @mrbullet26 november 2022 13:36
De VS doet geen reet om ons te verdedigen, dat is Amerikaanse propaganda. De basissen die ze in Europa hebben, hebben ze omdat ze het zelf willen. Ze betalen hun Europese gastlanden zelfs voor het privilege om er een basis te mogen hebben. Wij hebben ze niet uitgenodigd, dus laten we even niet de zaken omdraaien. Sterker nog, wat betreft dat verdedigen, ze beginnen eerder oorlogen die het Midden-Oosten nog verder destabiliseren dan het al was, en wij zitten hier weer met de zoveelste stroom vluchtelingen en wij kunnen ze weer militair helpen om te voorkomen dat ze er een te grote faalpartij van maken. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 23 juli 2024 03:47]

zoppa @Amanoo26 november 2022 14:14
De Amerikanen zijn hier wel degelijk uitgenodigd en pakken ook weer hun boeltje als het gastland dat vraagt. Duitsland was niet blij doen Trump aankondigen een grote basis uit Duitsland weg te halen en naar Polen te verhuizen. De Oost-Europese landen smeken de VS om daar maar alsjeblieft een basis te vestigen. De Amerikaanse basissen in Europa bestaan alleen met goedkeuring van het gastland.
Blokker_1999
@zoppa27 november 2022 10:54
En waarom denk je dat Duitsland niet blij was met een verhuis van een basis? Als het puur een verhuis is, heeft dat toch weinig invloed op de beveiliging? Dat draait natuurlijk om geld. Die basis brengt Duitsland enorm veel geld op.
mrbullet @Amanoo26 november 2022 13:58
Ik zou je bijna serieus nemen.
Zonder de NATO waren we allang ten prooi gevallen aan Putin en Xi.

Dankzij de VS blijft het bij Xi enkel bij blaffen.
Blokker_1999
@mrbullet27 november 2022 10:56
Maar we zijn wel slaaf geworden van de VS. De VS heeft zo een macht in de NAVO en dankzij die NAVO een grote macht over de wereld dat zij die ook weer kunnen misbruiken.
mrbullet @Blokker_199927 november 2022 15:17
Kunnen, zouden, willen etc, dat is wellicht mogelijk.

Maar China doet het al.
Ze claimen heel Mongolie, dreigen Letland en hebben grensconflict tot aan Indonesie.

Leuk dat je overigens weer de VS erbij haalt om verschrikkelijk regime in China te verdedigen.
Amanoo @mrbullet26 november 2022 14:00
De NAVO is meer dan alleen de VS.
Polydeukes @Amanoo26 november 2022 14:17
Zoek maar eens op hoeveel geld, middelen en personeel de landen bijdragen aan de Navo. Zowel absoluut als percentage van het BNP. Waar staat de VS? Juist, op afstand bovenaan.
Nederland bungelt lekker onderaan.
Amanoo @Polydeukes26 november 2022 14:31
En waar denk je dat dat geld, middelen, en personeel voornamelijk voor worden gebruikt? Met name in oorlogen die de VS begint. De NAVO wordt door de VS gezien als een soort persoonlijk huurleger.
Polydeukes @Amanoo26 november 2022 16:57
Wat een onzin. Ik kan hooguit 2 NAVO-missies bedenken die door de VS als oorlog zijn begonnen : Irak en Afghanistan. Irak was de enige NAVO-missie waarbij je twijfels mag hebben over de legitimiteit. Alle andere missies zijn niet als oorlog begonnen door de VS. Maar om conflicten op te lossen toen diplomatie faalde, en/of op verzoek van het land zelf.
Bron
mrbullet @Amanoo26 november 2022 14:42
En om de regimes af te schrikken met bloed aan hun handen, zoals Rusland en China. Het gaat tot nu toe heel goed.
Ben blij met de NATO.

Monsters als Putin en Xi zijn enkel te stoppen mey wapens.
Amanoo @mrbullet26 november 2022 14:51
Ik ben blij dat er een NAVO is, maar soms vraag ik me af of de VS wel een plek zou moeten hebben in de NAVO. Qua geografie misschien, want ja, Noord-Atlantisch. Maar als je het over monsters hebt, heeft de VS met regelmaat aangetoond in datzelfde rijtje te passen. Ethisch gezien hebben ze nauwelijks meer recht op lidmaatschap dan Rusland of China.

En dat geografische aspect is ook betwistbaar, aangezien bijvoorbeeld Turkije en Hongarije ook lid zijn, en zij zitten toch ook wel wat verder van de Atlantische oceaan vandaan. Trouwens ook twee landen waar je toch ethische vraagtekens bij mag stellen.
Amanoo @mrbullet26 november 2022 18:30
Volgens die logica kunnen we ook wel de VS, China, en Rusland alle drie in de NAVO laten. Dan is de NAVO tenminste niet meer zo uitgehold.

En nee, ik zeg niet dat de VS erger is dan de andere 2. Het is geen wedstrijd wie het slechtst is. Alle drie zijn volkomen onacceptabel en de titel "ontwikkeld land" onwaardig.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 23 juli 2024 03:47]

Dutchzilla @mrbullet26 november 2022 14:26
Jij gelooft zeker ook dat al die mensen die nu doodgaan door vaccineren dood gaan? China is zo gevaarlijk niet. Amerika vorm een veel groter gevaar. Heb liever China als bondgenoot dan Amerika.
eboellie @Dutchzilla26 november 2022 17:31
je mag niks met jouw "bondgenoot".

Recent wil China in Duitsland een haven kopen.
Omgekeerd mag Duitsland zeker geen haven-aandeel hebben van deze kameraad.

De kameraard die je in de cel gooit als de grote leider je niet mag. Recentelijk zijn bij de herbenoeming vele partijbonzen opgepakt die een iets andere koers wilden inzake covid. De hel op aarde daar.
Zwelgje @Dutchzilla26 november 2022 20:12
ga anders eerst even de docu 'the new world of Xi Jinping' kijken en luister maar even wat China met ons wil doen de komende jaren. klein tipje van de sluier licht ik alvast op: ze willen wraak voor de vernederingen in de opiumoorlogen uit 184x.

de chinezen vergeten niet zo snel zaken, itt de gemiddelde European met een geheugen van een goudvis.

https://www.youtube.com/watch?v=-DKIQpu4hhQ

veel plezier, spreek je na afloop wel
mangahuisman @Amanoo28 november 2022 10:17
Idd zo hypocriet dit en lekker alles blokkeren van andere grootmachten..... hele slecht ontwikkelingen als je het mij vraagt.
Madshark @mrbullet26 november 2022 12:20
Naast de veiligheid issues, hebben deze bedrijven met staatssteun westerse concurrentie kapot gemaakt. Het wordt tijd dat we opkomen voor onze eigen belangen.
Dat hebben 'wij' helemaal zelf gedaan door vrijwel alle productie uit te besteden aan (oa.) China, want goedkoop en dus meer winst.
BlueBird022 @mrbullet26 november 2022 13:28
Ons grootste directe gevaar zijn miljardairs en grote bedrijven die uit zijn op totale macht, lage lonen en het inperken van mensenrechten ;)

Er zijn al veel voorbeelden bekend van mensen die aangifte hebben willen doen in Nederland vanwege stankoverlast, en geen thuis kregen bij politie.

[Reactie gewijzigd door BlueBird022 op 23 juli 2024 03:47]

dimdek @mrbullet27 november 2022 12:16
Dat westerse concurrentie kapot is gemaakt heeft wel te maken met de gretigheid van de westerse bedrijven. Jarenlang is all productie naar China overgebracht omdat het daar goedkoper was en de dan meer winst gemaakt zou worden. Bedrijven zijn verplicht om daarbij hun ontwerpen en productieprocessen aan de Chinese overheid te geven. Ze wisten dat China daarmee aan de haal zou gaan, maar de winst op korte termijn was leidend omdat dat nu eenmaal inherent is aan ons westers economisch model.
China verdiende bakken met geld en heeft het geïnvesteerd in grondstofbronnen in het buitenland, wat volgens ons economisch model prima is. Nu is de situatie ontstaan dat China de grondstofen beheert en op de hoogte is van de productieprocessen van bijna al onze producten. Ook is het in China niet verboden om producten na te maken omdat ze anders denken over intellectueel eigendom, maar dat is niet nieuw en dat wisten alle producenten die de productie naar China verplaatsten.
Nu de concurrentie uit China inmiddels moordend is gaan we plotseling zielig doen. Ik vind dat nogal hypocriet. Het druist in ieder geval in tegen onze vrije markteconomie die we als westerse landen jarenlang aan Azië, Afrika en het midden-oosten hebben opgedrongen.
Overigens heeft nog niemand mij kunnen overtuigen waarom China voor ons zo'n groot gevaar is en de VS die ons al jaren onder de duim houden, verslaafd hebben gemaakt aan apparatuur waarmee ze ons dag en nacht afluisteren (en dan hebben we het nog niet eens over onze politici) dat niet zijn. Als we veiligheid willen waarborgen zouden we moeten zorgen dat de EU voor zichzelf kan zorgen, lijkt mij.
mrbullet @dimdek27 november 2022 15:08
Voor mij was het overtuigend genoeg toen Xi zei dat hij ons in eigen bloed wilt verdrinken als we hem in de weg gaan staan.

En los van alle bewijs, is hier sprake van : "No amount of evidence will ever persuade an .........".
dimdek @mrbullet29 november 2022 10:18
Ik ben oprecht geïnteresseerd in een link naar de toespraak waarin Xi dat zei. In mijn zoektocht heb ik dat namelijk nog niet kunnen vinden. Verder is mijn Chinees te slecht om op een Chinese transcriptie te zoeken.
Zoals ik al aangaf wil ik graag overtuigd worden met goede argumenten en als Xi van plan is om Europa op korte termijn aan te vallen, dan is dat een goed argument.
Als je de moeite neemt om 'Ons feilbare denken' van Daniel Kahnemann zul je begrijpen dat de meeste mensen geneigd zijn 'lui' te denken en zich laten sturen door anderen. Ik wil graag overtuigd worden met toetsbare argumenten en dan sta ik overal op voor. Dat is ook de reden dat ik de VS niet in alles vertrouw en graag Europese alternatieven zou zien voor producten die via internet communiceren.
Amanoo 26 november 2022 12:39
Is er überhaupt een alternatief voor Chinese beveiligingscamera's? Elke camera die ik ooit heb gezien was van een Chinees bedrijf. En vaak was de software ook verschrikkelijk knudde, hoe goed de hardware dan ook was.
Zwelgje @Amanoo26 november 2022 20:17
https://en.wikipedia.org/wiki/Axis_Communications

Zweeds, hardware komt uit Japan dacht ik.

Axis is prima spul, niemand koopt het want we willen niet teveel betalen en krijgen spul wat door de communisten uit china wordt gesponsord.

wat een goedgelovig volk zijn we toch geworden
Amanoo @Zwelgje26 november 2022 20:24
Klein detail, maar China is voornamelijk communistisch enkel in naam. Ze hebben een rare mengelmoes van economische modellen.

Ik zou ze vooral fascistisch noemen. Houd zo'n checklist van fascistische kenmerken naast het land, en het lijkt haast een samenvatting.

Maar goed, dat terzijde moeten we dus misschien toch eens vaker kijken bij Axis en Mobotix.
Finger @Amanoo26 november 2022 17:12
Mobotix?
Amanoo @Finger26 november 2022 17:35
Nooit van gehoord. Zo te zien een Duits merk. Dat zou voor gebruik binnen Europa niet zo gek zijn dan. Mits ze ook een beetje goed zijn, natuurlijk.
Finger @Amanoo26 november 2022 19:51
Prima spul hoor, wij plaatsen het zeer veel bij bedrijven en ziekenhuizen enzo.
Marve79 26 november 2022 11:04
Dit is puur protectionisme om bedrijven als Apple het voordeel te geven. De consument is de dupe.
TheVivaldi @Marve7926 november 2022 12:20
Want Apple produceert alleen in de VS? [/sarcasme]

Apple produceert ook in China, dus het blijft hoe dan ook deels Chinese hardware.
klonic @TheVivaldi26 november 2022 13:05
Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Dit soort productielijnen worden gewoon constant geauditeerd. Apple heeft hier ook eigen analyseapparatuur voor (verkocht door Nederlandse bedrijven).

Daarnaast is het heel lastig om even een clone te maken van bijvoorbeeld MacOS met wat aanpassingen die niet te detecteren zijn.

Het gaat erom of jij een aantal essentiële stappen onder controle hebt of niet.
TheVivaldi @klonic26 november 2022 13:38
Als je in China produceert, is de hardware (deels) Chinees. Dat is gewoon een feit. Ik had het alleen over het land van herkomst van de hardware, niet over of er achterdeurtjes in zitten.
obimk1 @TheVivaldi26 november 2022 16:11
Nee, Apple laat al bepaalde producten in India maken, omdat door de COVID lockdowns van China, China is een onbetrouwbare "supplychain" partner is geworden.

Dit "nieuws" is al een paar weken bekend.

https://futuresupplychain...lps-de-risk-supply-chain/
TheVivaldi @obimk126 november 2022 16:36
Nee, Apple laat al bepaalde producten in India maken
Waarom begin je je zin met “nee”? Ik schreef al “OOK in China” en “deel Chinese hardware”, inderdaad omdat ze ook deels in India produceren. Dat doen ze trouwens al langer.
obimk1 @TheVivaldi26 november 2022 20:55
Ja, sorry, sinds 2017. Maar sinds september 2022 ook Iphones14.

Apple wil, net als veel bedrijven niks meer laten assembleren in China.

Door totale en vele COVID lockdowns, is China een onbetrouwbare "Supplychain" partner geworden.
david-v @Marve7926 november 2022 11:08
Sinds wanneer produceert Apple Telecom apparatuur en beveiliging cameras? Slecht voorbeeld, maar ik denk wel dat er een bepaalde vorm van protectionisme in zit.
lighting_ @david-v26 november 2022 12:16
China doet niet anders. Waarom zou het westen dan wel alle producten van China toelaten?
david-v @lighting_26 november 2022 13:21
dus we zijn het met elkaar eens? :)
obimk1 @lighting_26 november 2022 21:07
Doen ze al, China wil dolgraag EUV machines van ASML kopen.
lighting_ @obimk126 november 2022 21:28
U reageert op een ander stelling.
EUV zal China minimaal 20 jaar duren om te ontwikkelen. Of bent u vergeten dat ze een paar jaar geleden ASML hebben geprobeerd te hacken en intellectuele eigendom te stelen?
obimk1 @lighting_26 november 2022 23:16
Ik ben een voormalige ASML'er dus ik ken dat verhaal (DUV machine kopieerde) al meer dan15 jaar. Weet ook de zeer waarschijnlijke reden waarom het niet werkte. Ze hadden zelfs dezelfde verf gebruikt. Een paar Chinese ASML "staffers" werden later beschuldigd van corporate diefstal, iets anders dan "IP hacken". Dat "IP hacken" waren niet door de Chinezen gedaan, maar door een andere partij, door een NDA kan ik niet zeggen wie.

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 23 juli 2024 03:47]

obimk1 @david-v26 november 2022 21:01
Ja, "minder afhankelijk willen zijn" kan ook worden beschouwd als een soort protectionisme.
lighting_ @obimk126 november 2022 21:26
Nee. Minder afhankelijk betekent anders dan protectionisme.
obimk1 @lighting_26 november 2022 23:29
Protectionisme met technologie is vaak technologie van eigen bodem te gebruiken. Dus minder afhankelijk van buitenlandse technologie.
obimk1 @Marve7926 november 2022 11:42
Huawei apparatuur in China is al gelinkt met de hulp van AI minderheden te identificeren.

Verder met OS in China werd al gewaarschuwd voor spionage door China op sporters door bepaalde apps.

China heeft geen moeite om te spioneren op z'n eigen volk, dus waarom niet in de VS?

VS apparatuur is ook niet onbesproken, maar als de VS wil spioneren (Echo spionage op telefoons, jaren 80) op z'n eigen volk, "prima".

En wat je beweerd over Apple is niet correct.

Apple zelf heeft in China al bepaalde assemblage fabrieken "gesloten".

Ik denk dat "minder afhankelijk van China" ook meespeelt.

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 23 juli 2024 03:47]

eboellie @Marve7926 november 2022 17:22
protectionisme???

Simpel voorbeeld:
China koopt havens in Europa.
Europa een havenaandeel kopen in China is uitgesloten.

China speelt supervals.
ad random @Marve7928 november 2022 09:27
Het is gewoon lachwekkend hoe goed de anti-Rusland/anti-China propaganda werkt gezien 80% van de reacties bij dit soort berichten.
Reinier 182 26 november 2022 11:50
Tot nu toe zijn de bewezen spionage praktijken allemaal afkomstig uit Amerika. Verder maakt de fabrikant weinig uit maar afstelling veiligheid instellingen veel meer. Kijk steeds dat beschuldigen van China zonder bewijzen zegt niks over de waarheid gehalte van dit verhaal. Amerika wil alleen zijn merken beschermen die het niet redden tegenover de Chinese merken en gooien nu leugens rond. Het land wat de meeste oorlogen en conflicten veroorzaken hebben het over mensenrechten?
lighting_ @Reinier 18226 november 2022 12:22
En u vindt dat China helemaal niks verkeerd doet?
Amanoo @lighting_26 november 2022 12:37
Van China is nog helemaal niet bewezen dat ze bij hun telecomapparatuur iets verkeerd doen. En begrijp me niet verkeerd, China kennende is het zeer aannemelijk dat zij ook achterdeuren inbouwen. Het is geen onredelijke aanname, alleen is er geen bewijs voor. Maar van de VS is het algemeen bekend dat zij hetzelfde doen als waar ze China van beschuldigen.
Zwelgje @Amanoo26 november 2022 20:13
dus van Amerika stellen we 'das algemeen bekend' (zonder dat je ook maar iets van bewijs overlegt) en bij de chinezen is het 'ja dat is niet bewezen'

right...
Amanoo @Zwelgje26 november 2022 20:19
nieuws: Alle Cisco WLSE's hebben niet te verwijderen backdoor
nieuws: 'NSA kon meeluisteren met SE 660 Crypto-mobilofoons van Nederlandse p...
nieuws: Onderzoeker schoont 9000 voor NSA-exploit kwetsbare servers in Nederl...
Even een kleine greep
Slaiter @Zwelgje26 november 2022 23:15
Het NSA schandaal van een paar jaar terug alweer vergeten?
Microwilly @Amanoo26 november 2022 12:52
Alleen de vs is onze bond genoot. waarmee we de laatste 70 jaar wel veel geld hebben verdient. Plus een redelijke democratie hebben opgebouwd. En ondanks dat ze sterker zijn. ze onze grond niet afpakken. Weet niet hoe de toekomst er uit gaat zien voor Taiwan. ik denk dat ze er goed aan doen om hier soms leiders te tappen.
O.a. Merkel > Rusland.

China heeft het niet zo op onze manier van leven. Ook een andere standaard van hoe met mensen om te gaan ( Oeigoeren )
Amanoo @Microwilly26 november 2022 13:22
Dat vind ik een extreem naïeve uitspraak. De VS heeft geen bondgenoten, alleen belangen, zoals nota bene een voormalige buitenlandse minister van de VS ooit sprak (Henry Kissinger). Met alle ongein die zij al eens hebben uitgespookt zouden we er goed aan doen om ons ook van de VS toch iets meer te distantiëren.

Wat democratie betreft... Tja, het is niet moeilijk om democratischer dan China te zijn. Maar ik kan niet zeggen dat de VS democratisch is. Hun systeem zit propvol problemen, het is alsof ze wel een democratie wilden, maar bij elke keuze die ze moesten maken besloten om de slechtste optie te nemen. Hun rare systeem met kiesmannen, kiesgebieden, en gerrymandering is best wel een probleem. Hun First Past The Post systeem wat het effectief onmogelijk maakt om meer dan 2 partijen te hebben (en dit is zelfs wiskundig bewijsbaar). En nog zoveel meer. Ik wil de video's van CGP Grey over het onderwerp graag aanraden, want hij brengt de problemen op een niveau dat een kleuter het nog bijna zou kunnen begrijpen.

Wat betreft grond afpakken, dat is simpelweg niet de methode die de VS hanteert. De tijd van Manifest Destiny is ruimschoots voorbij. De huidige mindset is neokolonialisme. Het is om landen te beïnvloeden met marionetten, sancties, omkoping, en alle andere vormen van manipulatie. Ik had willen zeggen dat hun huidige methode minder gewelddadig is, maar net zo koloniaal, maar met alle oorlogen die ze zijn begonnen vind ik ook dat moeilijk om uit te spreken.

De standaard van omgaan met mensen is bij de VS ook niet geweldig. Binnen eigen grenzen hebben ze weliswaar geen Oeigoerenkampen. Al springen ze op veel punten alsnog niet geweldig met de eigen bevolking om. Maar buiten de eigen grenzen hebben ze wel Guantanamo Bay of de vele CIA Black Sites. Als je geen Amerikaan bent en een tintje te bruin, willen ze nog wel eens de darmen je lijf uit martelen en je dan laten doodkwijnen in een cel. Dilawar had nog het "geluk" dat zijn doodsmarteling een onderzoek en uiteindelijk een rechtszaak startte, maar hij was slechts een van vele onschuldige slachtoffers. Dit zijn de acties van een organisatie met een louter terroristisch oogmerk. Als het enig ander land was die dit had geflikt zou de halve CIA en een flink deel van het leger voor internationale tribunalen zijn verschenen voor hun terreur en oorlogsmisdaden. En hun veroordeling zou beter zijn dan wat ze verdienen.

Al met al genoeg redenen om afstand te nemen van de VS. Ik zie liever een sterk Europa. Dat is zelfs een noodzaak als we niet overrompeld willen worden door andere grootmachten. Of het nu de VS is die het doet, China, of Rusland. En of ze het nou militair doen, of door neokoloniale taktieken. Als de EU niet een keer zijn zaakjes op een rij krijgt, heeft geheel Europa een heel groot probleem.
The Realone @Amanoo26 november 2022 13:38
Een heel lang en wollig verhaal met vele randzaken om tot de conclusie te komen: de VS is wel degelijk onze sterkste bondgenoot, op zowel economisch als militair vlak. Een bondgenoot die ik, ondanks alles, vele malen liever heb dan China. De VS heeft Europa nodig en andersom. Twee enorme economieën die op vele vlakken met elkaar verweven zijn en elkaar enorm veel voordelen bieden.
Er is geen "Europa moet met maar alleen kunnen". China doet het ook niet alleen en heeft ook een sterke, constante drang van uitbreiding.
Amanoo @The Realone26 november 2022 13:42
Een bondgenoot die erop uit is om ons te overheersen.

We kunnen het wellicht niet alleen. We kunnen evenmin zonder China als we zonder VS kunnen. Maar dat is noch een reden om China, noch een reden om de VS maar dichtbij te houden. Een gezonde afstand is noodzakelijk voor ons voortbestaan.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 23 juli 2024 03:47]

The Realone @Amanoo26 november 2022 13:46
Een uitspraak die nergens op gebaseerd is. Er is geen enkele indicatie dat de VS "ons" wil overheersen en heeft daar ook geen enkele reden toe. Hoe kom je daar in hemelsnaam bij?

En je 2e alinea is krom. Als we het niet zonder kunnen, moeten we het dus samen doen. Dan zul je een bondgenoot moeten kiezen. En dan weet ik het wel...
Amanoo @The Realone26 november 2022 14:28
De VS heeft een zeer ruime geschiedenis van neokoloniaal gedrag. Waarom zouden ze het op de rest van de wereld wél botvieren maar het bij ons ineens laten?

Sterker nog, ik kan me nog wel de ophef rondom onder andere TTIP herinneren, dat zal nu iets van een decennium geleden zijn? Dat verdrag zou de VS exact een dergelijke invloed over ons geven. En dat was ook niet de laatste keer dat ze het hebben geprobeerd.

En waarom zouden we moeten kiezen tussen de VS, Rusland, of China? Geen van de drie hebben het beste met ons voor. Waarom mag de EU geen grootmacht zijn?
The Realone @Amanoo26 november 2022 15:17
Dat 'neokoloniaal' is zo te zien jouw favoriete term en daar moet je dan blijkbaar alles aan ophangen. Daar zijn Europese landen ook niet vies van en zo lang is dat allemaal niet geleden. We zijn tegenwoordig niet bij machte daaraan mee te doen maar geloof maar dat er dit zo weer opgepakt hebben als de EU een "grootmacht" zou worden die jij voor ogen hebt.

En als dat neokolonialisme zo'n groot probleem voor jou is moet je vooral bang zijn voor China. Die hebben dat de laatste decennia tot kunst verheven en zijn nog lang niet klaar.

En je hoeft, in theorie, inderdaad geen bondgenoot te kiezen, maar ik denk dat we maar wat blij mogen zijn met de VS aan onze zijde met de ellende aan onze oostgrens.

Mocht er ooit een moment zijn dat de EU een stabiele en sterke samenwerking wordt en we zowel op technologisch als militair vlak onafhankelijk zijn van de VS (je mag dromen) dan kunnen we opnieuw evalueren. Tot die tijd hebben we een bondgenoot nodig en met de vele belangenverstrengelingen zul je moeten kiezen tussen de VS en China (waarom je Rusland daarbij noemt is mij een raadsel).
GeroldM @The Realone26 november 2022 19:57
Lees je eens in op de geschiedenis van Amerikaanse bedrijven en wat een rommeltje deze habben gemaakt van Zuid-Amerika en Haiti. In Brazilie ging het om rubber, in Haiti ging het om fruit.

Heel veel koloniaal en neo-koloniaal gedrag vanuit de V.S.

Kijk ook eens naar het aantal eilanden wat ze tot op heden hebben geannexeerd. Frankrijk en Engeland komen samen in de buurt van hun nummers.

De V.S. communiceren een heel ander beeld naar Europa dan dat ze naar andere werelddelen doen. Maar tussen China en de V.S. zijn de V.S. de minst kwade optie. Dat betekent dus niet dat het nou zo'n uitstekende keus is.

Wat je zou moeten horen als de leiders in de V.S. spreken over bondgenoten, dan is dat omdat die landen of importeren van de V.S. of exporteren naar de V.S. Commercieel belang is het enige wat telt bij de huidige lichting leiders aldaar. En vooral niet te ver vooruitdenken.

Van grootse bestuurders is in de huidige politiek zowiezo geen sprake. Niet in de V.s, niet in Europa, niet in Zuid-Amerika. Grootsheidwaanzin is in die kringen meer dan genoeg voorhanden, helaas.
The Realone @GeroldM26 november 2022 21:10
Je doet net alsof de belangen van Europa niet van economische aard zijn bij bondgenoten. Ook hier is alles eigenbelang. Het grote verschil is dat wij in Europa nog 1 ding extra uit onze bondgenoot halen en dat is militaire slagkracht. Met de VS aan onze zijde hebben we niet zoveel te vrezen, hoe anders zou dat zijn als we met ons (niet bestaand) Europese leger weerstand moesten bieden aan een agressor als Rusland.
Laten we aub niet doen alsof de Europese landen de grote wereldverbeteraars zijn. Met Frankrijk en het VK als grote kolonisten, maar laten we Nederland en zelfs België ook niet vergeten, dat is allemaal niet zo lang geleden.
lighting_ @Amanoo26 november 2022 13:31
Wilt u beweren dat in de EU alles rozegeur en maneschijn is? Wij hier geen sociale problemen ervaren?
Samenwerken doe je om elkaar rug dekking te geven en tegelijkertijd niet teveel afhankelijk van elkaar te zijn. Is dat zo een probleem?
Amanoo @lighting_26 november 2022 13:39
Nee, ik wil beweren dat de EU beter in staat is om de sociale problemen hier op te lossen zonder inmenging van buitenlandse mogendheden. Of die mogendheden nu China of de VS zijn.

En met hoeveel oorlogen de VS is begonnen on het Midden-Oosten, wat het gebied alleen maar nog meer destabiliseert dan het al was, weet ik niet of we hun rugdekking wel kunnen gebruiken. Zij beginnen die oorlogen, en als aangrenzend gebied zit Europa weer met de gevolgen. Als dat rugdekking heet, dan hebben ze zeker hun geweer verkeerd om vast, en schieten ze ons ermee in de rug.
Amanoo @lighting_26 november 2022 13:50
Waarom zou US zich bemoeien met de sociale problemen van de EU?
Neokolonialisme. Dat ene woord is eigenlijk alle uitleg die nodig is. Het is dezelfde reden als waarom ze bananenrepublieken hebben gesticht in Zuid-Amerika, waarom ze in Vietnam hebben gekloot, waarom ze zich keer op keer met het Midden-Oosten bemoeien. Niets daarvan was uit de goedheid van hun hart. Dat was omdat ze belangen hadden die ze wilden behartigen zodat ze daarvan weer de vruchten zouden kunnen plukken.
Als US een oorlog begint hoeven de andere landen niet mee te doen.
Behalve dat ze oorlogen beginnen naast de Europese voordeur. Als ze het Midden-Oosten destabiliseren, komt er weer opnieuw een stroom vluchtelingen onze kant op. Zij zitten veilig aan de andere kant van de oceaan. Wij zitten in een continent pal er tegenaan.
U bent duidelijk tegen US en probeert van alles bij te halen die niet relevant zijn in deze discussie.
Niet minder relevant dan de Oeigoeren zijn in een discussie over handel met China.
Verwijderd @Amanoo26 november 2022 14:03
Negeer voor het gemak dat de twee meest recente grote vluchtelingenstromen (Syriers en Oekrainers) niet door de VS maar door Rusland zijn veroorzaakt, al dan niet doelbewust. Negeer voor het gemak dat de VS daadwerkelijk wel Oekraine verdedigt, en daar een significant grotere bijdrage aan levert dan de VS. Negeer voor het gemak dat de VS significant meer individuele vrijheid geeft dan de Hegeliaanse communisten in China, en schuif alle oorlogen (ook als ze gestart zijn door anderen) integraal af op de VS. Negeer verder ook alle interventies waar Europa zelf niets kon (hoi Joegoslavië), etc. en je hebt gelijk. Nogmaals je anti-VS bias is showing.
Xander2 @Amanoo27 november 2022 12:45
Neokolonialisme. Dat ene woord is eigenlijk alle uitleg die nodig is. Het is dezelfde reden als waarom ze bananenrepublieken hebben gesticht in Zuid-Amerika, waarom ze in Vietnam hebben gekloot, waarom ze zich keer op keer met het Midden-Oosten bemoeien. Niets daarvan was uit de goedheid van hun hart. Dat was omdat ze belangen hadden die ze wilden behartigen zodat ze daarvan weer de vruchten zouden kunnen plukken.
Ik denk dat je na de val van de USSR geboren bent.

Na WW2 stopte de USSR niet met geweld (Oostblok, Noord-Oosten, Korea, Cuba, Vietnam) en de aan US gelieerde landen als Japan, Zuid-Korea en Taiwan met inwoners zijn wel degelijk dankbare bondgenoten, net als Polen etc graag bij de EU willen.

Er wordt hier gesteld alsof we slaafs naar de pijpen van de US dansen maar bondgenoot van US gelijktrekken met vazalstaat van Rusland (of China) toont een waanzinnig gebrek aan realiteitszin en geschiedskunde. De situatie in Oekraïne is hier een perfect voorbeeld van.

Dat er missers en wandaden in het Midden-Oosten zijn gepleegd staat buiten kijf maar maakt de situatie niet zwart-wit.

En uiteindelijk heeft de US 1 groot voordeel, zij willen niet het Westen straffen.
Blokker_1999
@Microwilly27 november 2022 11:04
Maar als het een bondgenoot is, waarom dan zoveel spionage? Elke paar jaar komen er wel nieuwe schandalen naarboven waarmee aangetoond worden hoe hard onze bondgenoten ons bespioneren. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar.

Hoeveel economische voorsprong zijn we niet verloren door al die spionage? Hoeveel politieke slagkracht zijn we daardoor niet kwijtgespeeld? Je spreekt ervan dat de VS sterker zou zijn dan ons, maar is dat ook niet deels net door de druk van de VS, die net probeert ons klein te houden?

De VS is zelf 1 van de meest oorlogszuchtige landen ter wereld. Elke paar jaar gaan zij wel ergens ter wereld wat starten. En de bondgenoten worden er dan ingetrokken. Het is een land met enorm veel oorlogsmisdaden op zijn geweten en heeft ook enkele zeer bedenkelijke campagnes uitgevoerd. Denk maar aan de atoombommen in Japan die volgens steeds meer historici overbodig zouden zijn geweest. Wapens testen op een burgerbevolking. Maar dan wel de Amerikanen die al snel staan gaan roepen dat wij zonder hen vandaag Duits zouden spreken ondanks dat Hitler's verlies eigenlijk al gestart was nog voor de Jappaners Pearl Harbor hadden aangevallen.

Zolang Europa als een positief iets aanzien wordt vanuit de VS zijn we nog goed, maar we hebben met Trump gezien dat zoiets zeer snel kan keren. En dan wat?

Ik heb niet alleen schrik voor China, dat zijn groeiende economische macht meer en meer zal inzetten om andere ontwikkelingslanden in zijn invloedsfeer te betrekken, maar ik heb ook schrik voor de VS.
lighting_ @Amanoo26 november 2022 12:41
Klopt. Maar als je een groot gedeelte Huawei of ZTE apparatuur heb en achteraf blijkt dat ze toch afluisteren kan je niet zomaar hardware vervangen. Gevoelig apparatuur MOET je gewoon het risico naar 0% reduceren. Laat ik de vraag anders stellen. Zou China ook westers apparatuur met kans op afluisteren accepteren?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 03:47]

Blokker_1999
@lighting_27 november 2022 11:06
En een risico van 0 bestaat niet. Herinner je je enkele jaren terug nog, toen de VS ineens zij dat ze maar Ericcson en/of Nokia moesten opkopen want ze hadden zo geen bedrijven in de VS. En waarom accepteren wij wel Amerikaanse apparatuur met kans op afluisteren?
lighting_ @Blokker_199927 november 2022 11:22
Als je moet kiezen tussen China en US is dat wel duidelijk. We hebben een geschiedenis met USA. Nee natuurlijk hebben ze foute dingen gedaan. Maar EU is ook geen lieverdje. Je doet aan Cherry picking een zeer zwak argument Nog een vraag. Wie heeft EU geholpen met Tweede Wereld oorlog? China of USA?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 03:47]

Reinier 182 @lighting_27 november 2022 18:11
Nee wat doen ze verkeerd dan? Hebben geen atoombommen gegooid of strijdgassen gebruikt. Geen landen geplunderd en overal gespioneerd als Amerika. Wat noem jij slecht? Amerika heeft alles gedaan en is in jou ogen een goed land en China niet omdat Amerika het zegt. Wordt wakker.
lighting_ @Reinier 18227 november 2022 23:20
Geen enkel land is schoon. Daarom kunt u makkelijk cherry picking doen. Is eigenlijk het makkelijkst om deze discussie te proberen winnen. Daqr trap ik niet in. Als ik moet kiezen tussen USA of China is de keuze makkelijk. U opent uw ogen niet voor China of bent gewoon bevooroordeeld. Dat is prima. Ieder mag zijn eigen mening op na houden . Een kwis vraag. Welk land heeft Europ geholpen tijdens Tweede wereld oorlog.? USA of China? Maw met welk land heeft Europa een geschiedenis mee? China?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 03:47]

Reinier 182 @lighting_28 november 2022 09:50
China heeft Japan verslagen. Welk land heeft Adolf Hitler aan de macht geholpen? Juist Amerika. Jij bent bevooroordeeld door het vele kijken naar Amerikaanse programma's en alleen alles van 1 kant bekijkt. Dat Japan en Duitsland de oorlog zijn begonnen is veroorzaakt door Amerika maar daar moet je de geschiedenis voor kennen.
lighting_ @Reinier 18228 november 2022 10:06
Je feiten kloppen niet. Dat doe je om je mening gewicht te geven. Adolf is aan de macht gekomen omdat DE na de eerste wereldoorlog (ook door de Duitsers) in een diepe recessie ie gekomen. En slechte economie is een voedingsbodem voor rechts. Overigens heeft Japan flink huis gehouden in China en daarom hebben ze een slechte verstandhouding. Ik trap niet in jouw desinformatie

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 03:47]

Reinier 182 @lighting_28 november 2022 10:40
Ik geef geen desinformatie maar zeg alleen beter naar alle informatie te kijken. Iedere oorlog wordt begonnen door Amerika.
lighting_ @Reinier 18228 november 2022 16:22
Elk oorlog door Amerika begonnen.
Is dat zo? Ook de 80 jarige oorlog?
Klopt is geen desinformatie maar zelfs onwaarheden vertellen.
https://www.telegraaf.nl/...land-van-rusland-en-china

Wie moet ik geloven. De veiligheidsdiensten of jij?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 03:47]

sphere @Reinier 18226 november 2022 12:34
Sorry maar dat is gewoon echt eenzijdig: https://en.wikipedia.org/...elligence_activity_abroad
China spioneert veel en wereldwijd.
klonic @Reinier 18226 november 2022 13:01
Er is gewoon bewijs in de vorm van hun eigen wetgeving.
NielsFL @Reinier 18226 november 2022 16:55
Je spreekt over ontbrekende bewijzen om vervolgens zonder bewijs de Amerikanen leugenaars te noemen in deze kwestie.

Waarschijnlijk vertrouw je de Amerikanen niet. Net zoals de Amerikanen de Chinezen niet vertrouwen. Je doet dus eigenlijk hetzelfde.
eboellie @Reinier 18226 november 2022 17:21
wat zijn dit voor rare zinnen?

China is een eng vrijheidsbeperkend land, dat liever niet de grootste wereldmacht moet worden. Dan is Taiwan - na Hongkong - en wie weet welk land in een oogwenk weg. Weg vrijheid, hup 1npartijstelsel.

De VS heeft ook oorlogen gevoerd namens en voor onze vrijheid. Onze regeringen waren ervoor.
kx22 @eboellie26 november 2022 21:25
Bestaat HK dan niet meer dan? Ja voor vrijheid moet je niet in China zijn, maar volgens mij bestaat HK nog steeds en is er nooit de intentie geweest om HK te vernietigen.
theobril @kx2226 november 2022 22:35
Hongkong: Dat bestaat niet meer als vrij land, ondanks allemaal toezeggingen van China dat ze hun democratie zouden respecteren.
Blokker_1999
@theobril27 november 2022 11:08
Hong Kong heeft nooit als vrij land bestaan. Het was onderdeel van China tot het einde van de eerste opium oorlog, toen is het afgestaan aan het Britse rijk dat enkele decennia later uitbreiding zocht want de stad begon te klein te worden. Ze hebben toen een 100 jarige pacht afgesloten met China voor de nieuwe gebieden en op het einde van die pacht zijn de nieuwe gebieden, alsook de stad zelf, overgedragen aan China.
eboellie @kx2227 november 2022 04:08
HK bestaat nog.
Corrigan 26 november 2022 13:13
Zol apart hoe landen met Huawei zo verschillend om gaan.

In Nederland levert T-Mobile sinds kort met de glasvezel verplicht een Huawei GPON media converter kastje geplaatst voor het internet modem. Met remote access ook nog er op.

[Reactie gewijzigd door Corrigan op 23 juli 2024 03:47]

Nvidiagamer @Corrigan26 november 2022 23:02
Grappig toch wel aangezien T-mobile in handen is van Amerikaanse en Engelse investeerders.
cordonbleu 26 november 2022 18:34
Het gaat er gewoon puur om dat de Amerikanen de hete adem van Huawei in hun nek voelden. Het was het snelst groeiende bedrijf in deze sector en ze namen een heel groot deel van de smartphone markt in en waren op weg om de grootste te worden. Dat was een gevaar voor o.a. Apple. Het is dan natuurlijk heel makkelijk om ze te beschuldigen van iets wat ze zelf al heel lang en heel veel doen en inmiddels heel veel ervaring mee hebben. Heel makkelijk om een concurrent uit te schakelen.
En nu doen ze dat kunstje nog eens over met ZTE. Die hebben technologie ontwikkeld om de selfie camera onder het scherm te verwerken zonder dat je het ziet. Een geheel ononderbroken scherm dus, een primeur en echt een knap staaltje techniek. Kijk maar eens naar de Axon 40 Ultra. Die worden nu ook de nek omgedraaid.

[Reactie gewijzigd door cordonbleu op 23 juli 2024 03:47]

Advanced03 26 november 2022 19:02
Sorry maar ik vertrouw zowel de VS als China niet. Het is hypocriet om te zeggen "hurr durr china slecht" maar niet te erkennen dat de VS precies t zelfde doet
Glenn C @Advanced033 december 2022 19:04
De VS mag altijd en en iedereen overal spioneren. Denk aan al die spionage sattelieten en Cisco Systems VS staan erom bekend. China weet ik zo ff niet. Maar denk ook dat ze dat doen. Bovendien denk ik : als je je smartphone NORMAAL gebruikt hoef je nergens voor bang te zijn. Wat betreft Smartphones + 5G Ja.....pas in juni 2025. Landelijk Operationeel ! Typisch NL. Denk dat wij hier in NL op 4G blijven. Terwijl ze in Azië al bezig zijn met 6G. Al die gasten die bang zijn voor spionage: Gooi je smartphone in de prullenbak, spoel je simkaart door de wc, en als je moet bellen: doe het thuis of kantoor.
JustRob 26 november 2022 10:40
Goeie zet, Europa zal over 10 jaar wel volgen…
Mathijs22 @JustRob26 november 2022 11:24
In veel Europese landen zijn er al beperkingen betreffende Huawei en ZTE op de core infrastructuur. Europa liep daarmee voor op de VS.
TheVivaldi @JustRob26 november 2022 12:24
Een hoop Europese landen waren juist eerder met dit verbod, dus wat je eigenlijk bedoelt is “Goeie zet van de VS om Europa te volgen…”.
SuperDre @JustRob26 november 2022 17:05
Europa zou juist amerikaanse telecom hardware moeten verbieden, daarvan is bewezen dat er backdoors in zitten voor amerikaanse veiligheidsdiensten, bij deze chinese versies zegt de US dat maar ze hebben nooit bewijzen kunnen tonen. Eerder is het verbod omdat deze chinese hardware moeilijker te kraken is voor de amerikanen.
Northside 26 november 2022 10:50
Ik ben benieuwd of China binnenkort met soortgelijke regels voor Amerikaanse apparatuur komt, die apparaten zijn ook niet bepaald onomstreden. Of misschien zijn dat soort regels er daar al?
mrbullet @Northside26 november 2022 11:39
China stelt niets voor zonder westerse technologie. Er valt niets te beperken andere kant op.

En China heeft al beperkingen ingebouwd in hun handel met westerse bedrijven en investeerders.
Itt Chinezen hier, hebben wij EU burgers en bedrijven veel beperkingen op de Chinese markten. Dit moet ook gelijk getrokken worden.
LurkZ @mrbullet26 november 2022 11:56
China stelt niets voor zonder westerse technologie. Er valt niets te beperken andere kant op
Toch wel. Veel Westerlingen kunnen die tech niet betalen zonder Chinese productie.
mrbullet @LurkZ26 november 2022 13:22
Oh jawel hoor, op dit moment zie je veel productie verplaatst worden naar Thailand, India, Vietnam etc.

We hebben de Chinezen geholpen om uit armoede te komen en we hebben geprofiteerd van goedkope arbeid. Ik snap dat ze destijds meer bezig waren met brood op de plank dan politiek.
Nu is het aan hen om de verschrikkelijke regime te dumpen als ze met ons op gelijke voet zaken willen blijven doen.
Iblies @mrbullet26 november 2022 14:01
Ja….. door China 😄


China is ook al jarenlang allerlei takken aan op opzetten om (eventuele) beperkingen te omzeilen.

En grappige daarbij is dat ze eigen sweatshops hebben opgezet in vb Ethiopië;
https://www.bloomberg.com...iant-fast-fashion-factory
kx22 @mrbullet26 november 2022 21:32
Dus is het een kwestie tijd dat India, Thailand en etc straks rijk zijn en ook op de china toer gaan. Volgens mij staan die landen ook niet erg bekend om hun westere kijk op het leven.....

Misschien is het gewoon tijd om hier productiebedrijven op te richten.
lighting_ @LurkZ26 november 2022 12:20
Te lang is gekeken naar kosten reductie en niet naar andere negatieve punten. Minder afhankelijk worden van China zijn de extra kosten dubbel en dwars waard.
Northside @mrbullet26 november 2022 11:45
Natuurlijk wel, een China zou net zo makkelijk alle Apple producten in de ban kunnen doen. Daar gaan de Chinezen niet echt op achteruit en Apple is opeens 1/8e van de wereldbevolking als potentiële afzetmarkt kwijt. China kan echt wel voor Westerse bedrijven vervelende maatregelen nemen hoor.
Bongoarnhem @Northside26 november 2022 11:59
Ik denk dat ze dat wel achterwegen laten. Daar heeft de bevolking meer last van dan Apple, die komen de klap wel te boven.
Northside @Bongoarnhem26 november 2022 12:07
Ja, gaat de Chinese burger zo'n last ervan hebben als ze de iphone 15 niet meer kunnen kopen? Ik denk dat ze die klap ook wel te boven komen, makkelijker dan Apple.
TheVivaldi @Northside26 november 2022 12:22
Ik denk het ook, want een hoop Chinese Android-skins lijken best wel op iOS of hebben er in ieder geval inspiratie op gedaan. En mensen kopen ze gewoon, dus dat zegt genoeg.
gumkop @Northside26 november 2022 11:06
"met soortgelijke regels voor Amerikaanse apparatuur komt"
Dat is dus niet nodig, Huawei heeft 80% van de Aziatische markt in handen mbt netwerkapparatuur.
Gubbel @jmsaow26 november 2022 10:58
In elke iPhone zit ook iets waarmee ze alle Apple gebruikers kunnen afluisteren.
Kunnen we ophouden zulke claims te maken zonder daar bewijs voor te leveren?
GeroldM @Gubbel26 november 2022 13:13
Er zit toch een microfoon in? Dan kan dat gebruikt worden voor spionage.

Wil niet zeggen dat dit daadwerkelijk gebeurt, maar de mogelijkheid is er wel degelijk voor Apple, of voor instellingen (met 3 letter afkortingen) die willen dat Appe dit voor hen inschakelt zonder jouw medewerking.
Gubbel @GeroldM26 november 2022 21:00
Dat er een microfoon inzit betekent helemaal niet per definitie dat dat kan. Dat je microfoon aan kan en geluid kan waarnemen betekent niet dat dat ook op afstand zonder jouw weten kan gebeuren.
centr1no @Gubbel26 november 2022 12:19
iPhones worden toch in China gemaakt?
Alles Chinees is blijkbaar per definitie verdacht.
Als je maar hard genoeg zoekt worden 'backdoors' gevonden in allerlei apparaten en chips en zeker niet alleen van Chinese makelij, maar dat is waar ze op focussen, want China is de duivel, het nieuwe Rusland.
Het is niet zozeer spannend of er bewijs is maar meer dat het komt van een land met een (toenmalig) president die meer interesse toont in zijn bankrekening dan iets anders en nog steeds een aantal onderzoeken naar zich open heeft staan.

Nationale veiligheid is natuurlijk wel een dingetje en met name Huawei heeft een reputatie als het over onacceptabele praktijken gaat maar het gaat natuurlijk wel wat verder om een ban op het hele bedrijf te leggen en het door te trekken naar andere Chinese bedrijven.
Onder Trump was er sprake van een 'trade war' en werd over en weer gedreigd met enorme importbelastingen.
Amerika wil ook niet voor niets de baas spelen over ASML.
Het land leeft op een permanente power trip en de rest van de wereld moet er een beetje voor waken dat die invloed niet te groot wordt.
Andros @Gubbel26 november 2022 11:03
Als de VS op houdt met claims over Chinees spul zonder bewijs, eventueel.
Mathijs22 @Andros26 november 2022 11:22
Ik snap nooit waarom zo veel Tweakers vinden dat overheden en veiligheidsdiensten hun bevinden met Tweakers moeten delen. In Nederland is de Tweede Kamer in besloten kring geïnformeerd en heeft daarop maatregelen genomen. Dit is in de VS ook gedaan. En nee, jij zit niet in de groep die geïnformeerd is en de veiligheidsdiensten zullen dit soort informatie nooit publiek maken.

Overigens heeft LeMonde niet lang geleden weer een zeer fraai serie verhalen gemaakt waarin wederom grote problemen en op zijn minst onduidelijkheden die Huawei en ZTE niet hebben kunnen wegnemen. Zo is het inzicht in source code alleen gegeven van versies die Huawei heeft gemaakt NADAT de problemen zijn ontstaan en hebben geweigerd inzicht te geven in de versies waar de verdenkingen over waren.
kodak @Mathijs2226 november 2022 12:21
De FCC keurt producten. Dat keuren is er om duidelijk te hebben waar producten aan moeten voldoen en hoe het wel of niet voldoet. Wat de FCC nu doet is voorkomen dat de producten een keuringen krijgen, zelfs al zou het wel voldoen. Dan heeft de FCC dus of geen vertrouwen in hun eigen keuring, of het voldoet wel aan de keuring en ze proberen dat selectief te voorkomen. Beiden zijn niet zomaar redelijk, omdat het anders willekeurig toegepast kan worden en dan kunnen ze die keuring net zo goed afschaffen.
flurb @kodak26 november 2022 21:37
Denk je dat de FCC alle software patches op code niveau reviewed? Dat is het probleem, er is geen transparantie en inzicht in wat de software en hardware nu exact meebrengt en of achteraf wordt toegevoegd.
flurb @Andros26 november 2022 21:48
Het gaat niet alleen om claims, het gaat om de afhankelijkheid die je opbouwt:

- Je koopt het product (beste prijs/features whatever)
- Een bedrijf als KPN die bv Huawei componenten in haar netwerk kan toepassen heeft daarna support nodig van Huawei.
- Huawei levert deze support vanuit China met wat lokale usefull idiots om opdrachtjes uit te voeren (lokale kantoren hebben geen eigen bevoegdheden, dit gaat ook op voor veel US based bedrijven)
- De gemiddelde Chinees leest en schrijft een vorm van Chinees, een taal die weinig mensen in de EU echt goed begrijpen
- De software is zelfs als je een controle mag doen, niet te lezen (trust me, been there) en vaak een totale rommel (Ook dit hebben andere bedrijven ook, maar dan in het Engels)
- Waar normaal het updaten of patchen bij grote telco's nog net geen raket naar de maan missie is met alle checks en balances, is dat bij bv Huawei net iets anders want:

- Zij doen het beheer (remote)
- Zij zijn de ontwikkelaar
- Zij zijn de testers
- Zij implementeren want ze doen het beheer

Het op juiste wijze doorkijken wat ze nu daadwerkelijk installeren is niet mogelijk en tevens voor heel veel redenen extreem kostbaar (en wij veels te naief).

Bottom line: controle is zeer lastig, het aansprakelijk stellen van een bedrijf of individu is niet te doen, de kosten en voorzieningen om dit te beheersen kunnen we in de EU niet omdat we veels te gemakkelijk zijn en geen tijd hebben.

Als jij het prima vind dat jouw Telco met een leverancier werkt onder bovenstaande condities, wens ik je veel plezier.

De US kunnen we iets meer aanspreken dmv handelsverdragen etc. En weet dat NL ook een wereldwijde topper is op het gebied van hacking, afluisteren etc. Zodoende is deze discussie weinig emotioneel maar veel meer praktisch en moeten we ons afvragen welke partners we willen en hoe we willen dat zij met ons omgaan/samenwerken. Door wie wil je genaaid worden en hoe hard (is de grap in mijn werkveld). Wij naaien ook, trust me.
MrMonkE @jmsaow26 november 2022 11:19
"In elke iPhone zit ook iets waarmee ze alle Apple gebruikers kunnen afluisteren. "
Een microfoon?
Rob Coops 28 november 2022 11:37
Nou leuk voor de concurrenten die hoeven niet meer zo hard te werken om de Chinese broeders te verslaan dat heeft de overheid al voor ze gedaan. Wat innovatie en prijs beleid zal dat in ieder geval niet helpen voor de markt maar ach dat maakt weinig uit als het om nationale veiligheid gaat.

Ik zou eerlijk gezegd toch echt eens willen zien wat er dan zo onveilig is aan deze hardware of de firmware die er op staat. Ik heb een zeer groot probleem met een overheid die zelf hardware onderschept om er vervolgens spionage software op te zetten en het dan te leveren aan andere, zelfs bevriende, overheden die mij vervolgens vertelt dat de hardware die uit een ander land komt niet te vertrouwen is. Als dat echt zo is bewijs het dan.
Nu lijkt het wel erg veel op de bescherming van de eigen markt door hardware van buitenlandse (niet bevriende landen) buiten de deur te houden. Zonder bewijs kan niemand controleren of de claims ook echt waar zijn nog is het mogelijk voor de hardware leveranciers om aan te tonen dat de claims geen steek houden.

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