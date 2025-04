'Nederland en Japan sluiten zich aan bij restricties chipexport naar China'

Nederland en Japan hebben ingestemd om samen met de VS de export van geavanceerde chips en chipproductieapparatuur naar China te beperken. Dat meldt Bloomberg op basis van eigen bronnen. De plannen zijn nog niet officieel bevestigd door de twee landen.

Nederland en Japan maken hun overeenkomst in de komende weken bekend, schrijft persbureau Bloomberg. De twee landen zouden 'op zijn minst een deel' van de Amerikaanse exportrestricties uit oktober overnemen. Nederland en Japan zouden daarmee bijvoorbeeld een verbod op de export van apparatuur voor 14nm-chipproductie introduceren. De VS zou zo, samen met Nederland en Japan, vrijwel een geheel exportverbod op geavanceerde chipproductiemachines naar China in werking stellen. Amerikaanse functionarissen waren eind november in Nederland om de mogelijke exportbeperkingen te bespreken.

In het geval van Nederland zouden de restricties invloed hebben op ASML, dat momenteel nog immersielithografiemachines aan China levert. De meest geavanceerde lithografiemachines van ASML, op basis van euv, mogen al niet geleverd worden aan China. Concurrent ASMI waarschuwde recentelijk voor nadelige gevolgen op Nederlandse bedrijven. Het Japanse Tokyo Electron zou eveneens geraakt worden door de overeenkomst. Dat bedrijf maakt apparatuur voor onder meer plasma etching, layer-depositie en het coaten van wafers met een lichtgevoelige photoresist-laag. Ook Japanse concerns Canon en Nikon bouwen chipproductiemachines.

De Amerikaanse exportrestricties op chips naar China werden op 7 oktober van kracht. Het beleid richt zich vooral op de export van geavanceerde chips voor in supercomputers, naast de machines die nodig zijn om dergelijke chips te produceren. Zo moesten AMD en Nvidia stoppen met het leveren van bepaalde datacenter-gpu's die gebruikt kunnen worden voor AI-werk. Ook machinebouwers als Applied Materials, LAM Research en KLA moesten stoppen met het leveren van apparatuur aan Chinese fabrikanten. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de exportrestricties en de gevolgen daarvan.