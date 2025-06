ASML meldt verduistering van data door Chinese ex-werknemer

Een Chinese werknemer van ASML heeft data verduisterd 'gerelateerd aan eigen technologie'. Door het beveiligingsincident heeft het bedrijf mogelijk 'bepaalde exportblokkades' overtreden. De werknemer is inmiddels ontslagen en het incident is gemeld bij de autoriteiten.

ASML zegt een onderzoek te zijn gestart en zegt op basis van de eerste resultaten dat er geen belangrijke informatie is gestolen. Het bedrijf meldt het incident in zijn jaarverslag. Er worden nog niet veel details gedeeld over bijvoorbeeld wat voor soort data er is gestolen. ASML zegt extra maatregelen te hebben getroffen.

Het is niet voor het eerst dat ASML getroffen wordt door bedrijfsspionage. Eerder stalen hooggeplaatste r&d-medewerkers jarenlang softwarebroncode en handleidingen. Een Chinees bedrijf zou deze informatie weer gebruiken om softwareproducten te maken.

Op dit moment mag ASML geen euv-machines leveren aan China, waarmee bedrijven in het land geavanceerde chips zouden kunnen maken. Mogelijk stal de Chinese medewerker technologie gerelateerd aan deze euv-machines. De VS wil dat dit exportverbod wordt uitgebreid naar minder geavanceerde machines, iets waarover onlangs een akkoord zou zijn afgesloten met Nederland en Japan.