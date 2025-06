ASML mag geavanceerde duv-chipmachines nog tot 2024 leveren aan China

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML heeft van het ministerie van Buitenlandse Zaken toestemming gekregen om ondanks de exportbeperkingen de komende vier maanden nog geavanceerde duv-lithografiemachines naar China te exporteren.

Vanwege een overgangsperiode en lopende contracten zou ASML de komende vier maanden nog geavanceerde duv-machines naar China mogen sturen waarmee complexe halfgeleiders gemaakt kunnen worden. Dat zegt ASML tegen de NOS. Het bedrijf wilde niet uitweiden over hoeveel machines het gaat.

Aanvankelijk zou de Veldhovense chipmachinefabrikant vanaf 1 september een exportvergunning nodig hebben om zijn geavanceerde duv-machines te exporteren naar China. De geavanceerdste euv-machines van het bedrijf mogen al langer niet naar China geëxporteerd worden. Minder geavanceerde duv-machines vallen wel buiten de restricties. Naast ASML gelden de exportrestricties naar China ook voor de Nederlandse chipmachinefabrikant ASMI.

Met de beperkingen wil de Nederlandse overheid voorkomen dat China zich ontwikkelt tot een technologische grootmacht. Volgens minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is de stap dan ook genomen in het belang van de nationale veiligheid. Halfgeleiders zouden vanwege de specifieke gebruiksmogelijkheden namelijk een 'cruciale bijdrage kunnen leveren aan bepaalde geavanceerde militaire toepassingen'.

In oktober 2022 legden de Verenigde Staten al beperkingen op aan chipmachineleveranciers. Enkele maanden later bereikten de VS, Japan en Nederland een akkoord om de export van chipproductiemachines naar China te beperken.