'Exportverbod voor ASML-duv-machines gaat eind juni of begin juli in'

Het eerder aangekondigde exportverbod voor ASML's duv-chipmachines gaat op 30 juni of in de eerste week van juli in. Dat schrijft Bloomberg op basis van bronnen. Het Nederlandse kabinet kondigde dit exportverbod in maart aan en zei dat het verbod 'voor de zomer' in zou gaan.

Het exportverbod is nog niet actief, omdat de Nederlandse overheid de restricties nog niet officieel heeft gepubliceerd. Deze restricties worden in de komende twee weken gepubliceerd, melden bronnen aan Bloomberg, waarna de beperkingen in zullen gaan. Volgens deze bronnen zijn de beperkingen ook zo geschreven dat ze door andere EU-lidstaten eenvoudig overgenomen kunnen worden. De Nederlandse overheid wilde niet reageren tegenover het medium.

Een duv-machine van ASML

Onder de exportbeperkingen moet voor oudere duv-machines een exportvergunning worden aangevraagd. Zo wil de overheid voorkomen dat de export bijdraagt aan bijvoorbeeld militaire inzet, of dat het technologisch leiderschap van Nederland wordt verminderd. De export aan China zou verschillende van zulk soort regels overtreden, waardoor de duv-machines in de praktijk niet naar het land geëxporteerd kunnen worden.

ASML's geavanceerdste euv-machines mochten al niet meer naar China worden geëxporteerd, maar de oudere duv-immersielithografiemachines nog wel. Voor zover bekend omvatten ook de nieuwe beperkingen niet alle duv-machines, maar alleen de geavanceerdste. ASML sprak dan ook al eerder de verwachting uit dat 'veel klanten waarschijnlijk genoegen kunnen nemen met oudere en minder geavanceerde duv-machines'.