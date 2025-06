Deze week presenteerde ASML zijn jaarcijfers. De chipmachinemaker boekte vorig jaar een miljardenwinst en heeft een grotere orderbacklog dan ooit tevoren. Daarbovenop verwacht het bedrijf komend jaar zelfs een nog grotere groei door te maken. Dat terwijl in de chipsector momenteel een hoop onzekerheden spelen, op zowel financieel als geopolitiek gebied. Tweakers sprak met Roger Dassen, chief financial officer van het Veldhovense bedrijf, over de jaarresultaten en ASML's vooruitzichten.

Groei, ondanks onzekerheid in de chipsector

Roger Dassen

ASML kijkt terug op een goed jaar, vertelt Dassen. De vraag naar ASML's lithografiemachines overschrijdt nog altijd het aanbod en het Veldhovense bedrijf heeft momenteel een recordbedrag van 40 miljard euro aan uitstaande bestellingen van klanten. Hoewel de nettowinst iets afnam door inflatie, steeg ook de omzet van het bedrijf gestaag door in 2022. "Het was een jaar waarin we ook wel onze uitdagingen hebben gehad, bijvoorbeeld met de toeleveringsketen, maar de vraag is gedurende het hele jaar sterk gebleven en we hebben flink wat kunnen produceren."

De vraag naar ASML's machines blijft hoog, maar de chipsector heeft het financieel zwaar. Door economische onzekerheden, inflatie en dalend consumentenvertrouwen, krijgen grote chipproducenten de komende tijd vrijwel unaniem te maken met een dalende vraag en daarmee lagere omzet. Grote chipmakers maken zich op voor een aantal zware kwartalen en verlagen hun omzetverwachtingen. Diezelfde fabrikanten gebruiken de lithografiemachines van ASML.

ASML verwacht daarentegen dat zijn verkopen dit jaar met 25 procent groeien, een nog grotere stijging dan die van afgelopen jaar. Dat klanten van ASML op dit moment in economisch zwaar weer zitten, verandert daar niets aan. Hoe dat komt? "Het belangrijkste is de lead times: het feit dat de levertijd van onze machines zo lang is", vertelt Dassen. "Het kost van begin tot eind achttien maanden om een euv-machine te bouwen." Daarom is het voor chipmakers noodzakelijk om ver van tevoren bestellingen voor deze machines te plaatsen. De klanten van ASML hebben de afgelopen paar jaar voor honderden miljarden dollars aan capaciteitsuitbreidingen aangekondigd, en die langetermijnplannen blijven ook nu dus overeind.

"De verwachting is dat de situatie in de tweede helft van dit jaar verbetert. Daarom laten klanten die bestelling van een machine gewoon staan, en gaan ze die niet doorschuiven naar een concurrent. Want dadelijk wordt de markt weer beter en hebben ze nieuwe machines nodig", vertelt de topman. "Soms vraagt een klant wel of we bijvoorbeeld een halfjaar later kunnen leveren. Dat doet zich af en toe wel voor. Maar dan zijn er genoeg andere klanten die wachten op een machine en hem eerder willen hebben. Dan wordt er wat geschoven en dat gaat prima. Dat zorgt ervoor dat wij gewoon onze planning kunnen aanhouden."

De kans dat ASML op termijn toch met onverkochte machines blijft zitten, acht Dassen dan ook klein. "Het kan, maar eigenlijk alleen als je in een hele diepe en langdurige recessie zit. Als iedereen denkt dat het twee jaar lang misère wordt, dan gaan wij dat zeker merken. Maar zolang die overtuiging er niet is, kijken klanten ook naar elkaar. Ze annuleren niet snel een order, want dan krijgt een concurrent de machine en staan ze zelf weer achteraan in de rij. Je moet de overtuiging hebben dat niet alleen jij, maar ook alle anderen denken dat dit lang gaat duren. Dat voorzien we nu niet en daarom zien wij een flinke groei voor ons."

Daarbij blijven ook de langetermijnvooruitzichten van het Veldhovense bedrijf goed. De chipmachinemaker zegt voor het einde van dit decennium te verdubbelen naar 40.000 medewerkers en ook zijn productiecapaciteit voorlopig uit te blijven breiden. ASML is van plan om tegen 2025 en 2026 ieder jaar 90 euv-machines te kunnen produceren, terwijl het bedrijf er dit jaar 54 leverde.

Daar bovenop komt nog High-NA, de volgende generatie euv-machines die met een hogere numerieke apertuur nog kleine transistors moet kunnen printen. Die techniek moet tegen 2025 klaar zijn voor massaproductie. Dit jaar moet de eerste testmachine verscheept worden naar een klant. "Ik verwacht dat wij die eerste machine voor testproductie dit jaar exporteren", zegt Dassen. "Maar daar zullen we nog geen omzet van zien. Het kan nog even duren voordat die machine helemaal is opgebouwd en draait zoals de klant het wil. We gaan pas vanaf 2025 zien dat High-NA wezenlijk gaat bijdragen aan onze omzet. En vanaf 2026 zullen we zien dat die machine op dat gebied goed begint te draaien."

ASML-cleanroom voor euv

Geopolitiek en exportrestricties

Tegelijkertijd zit er mogelijk een exportverbod op duv-lithografiemachines naar China aan te komen. Amerikaanse president Joe Biden introduceerde vorig jaar vergaande restricties op de export van chiptechnologie naar China, en is in gesprek met Nederland en Japan om soortgelijke maatregelen door te voeren. Premier Rutte was onlangs in de VS om te spreken met president Joe Biden, waarbij ook chipexport op de agenda stond. De twee kwamen nog niet tot een akkoord, maar volgens bronnen van onder meer Bloomberg is een deal waarbij Nederland en Japan chipexportrestricties naar China opleggen nabij. Reuters stelt op donderdag dat Nederlandse ambtenaren op vrijdag naar Washington afreizen, en dat de twee landen mogelijk deze maand nog tot een akkoord komen. Bloomberg schreef zelfs dat dat wellicht deze week nog gebeurt.

ASML zegt dat er op dit moment nog niets is veranderd en dat het nog geen weet heeft van concrete afspraken. Het bedrijf houdt afstand van politieke discussies. "Het is geopolitiek, niet geobusiness", zei ceo Peter Wennink op woensdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers. ASML stelt politici vooral te informeren over hoe de chipsector werkt en wat de consequenties van handelsmaatregelen kunnen zijn.

"Politici moeten eigen afwegingen maken", vindt ook Dassen. "We willen wel dat ze zich realiseren wat de onbedoelde consequenties van die beslissingen kunnen zijn. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid. We informeren politici over verschillende scenario's, hoe wij daar tegenaan kijken en wat voor bijvoorbeeld Europa de consequenties zouden zijn, maar uiteindelijk hebben politici eigen verantwoordelijkheden bij het nemen van die beslissingen. Het is niet aan ons, maar aan hen, om die afwegingen te maken."

Een vrachtcontainer van ASML aan boord van een Boeing 747

Toch valt niet te ontkennen dat ASML wordt meegesleurd in een geopolitieke chipwedloop. De VS wil graag de vorderingen van China beperken, omdat dat land die technologie volgens de Amerikanen zou kunnen gebruiken voor militaire doeleinden. Het bedrijf mag al jaren geen euv-lithografiemachines leveren aan China, maar momenteel vallen de minder geavanceerde duv-machines van ASML nog buiten schot. Als duv-export toch aan de banden wordt gelegd, dan zou dat invloed hebben op een aanzienlijk deel van ASML's export; het land is momenteel goed voor ongeveer 15 procent van ASML's totaalomzet.

Een TwinScan NXT:1980Di-

duv-machine

"Op de korte termijn maken we ons daar niet zoveel zorgen over", zegt Dassen echter. "We hebben zoveel extra vraag, dat er genoeg andere bedrijven in de rij staan om de machines af te nemen als onze export naar China wegvalt. Maar het is voor ons ook een langetermijnspel. Hoe je het ook wendt of keert; China is nu al een belangrijk stuk van de wereldmarkt en dat zou normaal gesproken alleen maar toenemen. Als zo'n verbod er zou komen, dan zou een belangrijk stuk van de markt niet langer voor ons toegankelijk zijn. Daar zit de voornaamste zorg voor ons en het hele ecosysteem."

"Zulke restricties kunnen ook andere gevolgen hebben op de korte termijn", vervolgt de topman. Daarmee doelt hij niet alleen op gevolgen voor ASML, maar op gevolgen voor de hele chipsector. "Als je ervoor zorgt dat de Chinese halfgeleiderindustrie op zijn knieën gaat en dat ertoe leidt dat een aantal fabrieken daar tot stilstand komt, en dat kan zomaar het geval zijn als je geen onderhoud meer mag uitvoeren aan de machines daar, dan gaan we daar in de rest van het ecosysteem de consequenties van zien. Bijvoorbeeld bij bedrijven die geen chips meer kunnen krijgen voor automotive en industriële applicaties. Er zijn in die markten nog altijd tekorten. Als de capaciteit in China dan ook verstoord wordt, dan hebben veel industrieën daar last van."

Chipwetten met miljardensubsidies

Dat ASML een voorstander is van een wereldwijde, diverse halfgeleiderketen met onderlinge samenwerking tussen bedrijven van over de hele wereld, is dan ook geen geheim. De chipsector is altijd een goed geoliede machine geweest, waarbij bedrijven van over de hele wereld samenwerken en onderling afhankelijk zijn van elkaar.

De markt beweegt echter een andere kant op. Chips worden steeds belangrijker en tegelijkertijd lopen geopolitieke spanningen op, onder meer tussen China, Taiwan en de VS. Landen investeren flink in hun chipsectoren, met als doel om chipproductie op eigen bodem te krijgen en zo minder afhankelijk te worden van andere regio's.

Dat is te zien aan de chipwetten die wereldwijd geïntroduceerd worden. Europa werkt momenteel aan een Chips Act, die 45 miljard euro moet vrijmaken voor de chipsector, bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe fabrieken binnen de EU. De VS trekt ruim 50 miljard euro uit voor datzelfde doel. Taiwan, Zuid-Korea en Japan investeren ook grote bedragen in hun halfgeleiderketens, bijvoorbeeld in de vorm van belastingvoordelen voor chipmakers. Fabrikanten doen daar beroep op voor de bouw van nieuwe fabrieken in die regio's. TSMC bouwt bijvoorbeeld nieuwe fabrieken in Azië en de VS; Intel in de VS en Europa.

Kunnen er zo geen subsidieraces ontstaan? "Dat kan zeker. Sterker nog, ik denk dat dat zich al voordoet", vertelt Dassen. "Maar uiteindelijk zorgt het er natuurlijk voor dat de industrie daarmee flink geholpen wordt. Het is een flinke boost." Op de korte termijn is het dan ook begrijpelijk dat landen miljardensteun voor de chipsector introduceren, vindt Dassen. Politici willen chipfabrieken op eigen grond. De bouw daarvan kost miljarden, en pas jaren nadat de eerste cheques daarvoor zijn uitgeschreven, zien fabrikanten daar de eerste omzet voor terug. Maar op de lange termijn moet de sector investeringen zelf kunnen doen. "Het zou denk ik niet goed zijn, en ook niet nodig zijn, als deze industrie uiteindelijk aan elkaar hangt van de subsidies. Ik snap de steun heel goed in de opstartfase, maar uiteindelijk moet deze industrie absoluut op eigen benen kunnen staan."