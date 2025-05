ASML levert 'in de komende maanden' eerste high-NA-machine voor massaproductie

ASML begint in de komende maanden met het leveren van zijn eerste high-NA-euv-chipproductiemachines die gericht zijn op massaproductie, zegt het bedrijf tegen Tweakers. High-NA is de tweede euv-generatie, die het mogelijk moet maken om kleinere transistors af te beelden.

De eerste modules van de TwinScan EXE:5200 worden in de komende maanden geleverd aan een klant, bevestigt ASML-ceo Christophe Fouquet tijdens een persevenement tegenover Tweakers. De chipmachinemaker zei eerder al dat die machine in 2025 geleverd zou worden, maar deelde niet eerder een concretere tijdlijn. De topman zegt dat de eerste EXE:5200-modules ‘gefinaliseerd’ zijn, hoewel het bedrijf in de toekomst blijft doorwerken aan het verhogen van de productiviteit van high-NA, bijvoorbeeld door het vermogen van de lichtbron te verhogen.

Het was al bekend dat Intel als eerste chipfabrikant een EXE:5200-machine zal ontvangen. Die chipmaker heeft ook als eerste bedrijf een productieproces op basis van high-NA op zijn roadmap staan in de vorm van 14A, dat in de loop van 2026 geïntroduceerd moet worden. De machine zal geleverd worden aan Intels fabriek in Oregon, waar het bedrijf het gros van zijn r&d-werkzaamheden uitvoert.

Doorontwikkeling van euv

ASML werkt al sinds 2014 aan high-NA-euv. Het betreft een doorontwikkeling van ASML’s euv-chipproductietechniek, die dezelfde lichtgolflengte van 13,5nm gebruikt in combinatie met een grotere numerieke apertuur van 0,55, waar de huidige euv-machines nog een NA van 0,33 hebben. Door die grotere NA kan de optiek van de machines meer licht opvangen, wat gelijkstaat aan een hogere ‘resolutie’. In theorie kunnen chipmakers met high-NA daardoor kleinere transistors maken met een enkele belichting. ASML zegt dat hun theoretische resolutie 13nm betreft voor low-NA, maar met high-NA wordt dat verlaagd naar 8nm, waarbij een lager getal beter is.

De ASML TwinScan EXE:5200 wordt de eerste productiemachine die gebaseerd is op high-NA; het bedrijf leverde tot op heden al drie EXE:5000-high-NA-machines aan fabrikanten, maar die waren vooral gericht op r&d door chipfabrikanten als Intel en TSMC. De EXE:5200 haalt een hogere throughput, wat betekent dat de machine meer wafers per uur kan belichten. De machine moet daarmee geschikt zijn voor commerciële productie.

Hoewel de EXE:5200 later dit jaar geleverd gaat worden, wil dat niet zeggen dat chipmakers de machine direct gaan gebruiken in de productie. Chipfabrikanten moeten zelf bepalen wanneer high-NA voor hun rendabel genoeg is om het te introduceren op hun roadmap. Intel heeft dat als eerste gedaan; Samsung en marktleider TSMC hebben nog niet bevestigd wanneer ze de chipmachines willen gaan gebruiken.

Hyper-NA-euv

Na high-NA komt ASML mogelijk nog met hyper-NA-euv-machines. Die krijgen een nog grotere numerieke apertuur, naar verwachting van 0,75. Het bedrijf heeft echter nog niet formeel besloten of hyper-NA op de roadmap komt, aangezien dat machinetype wederom duurder zal worden dan de voorgaande euv-generaties. Het bedrijf sprak eerder in een 'visieroadmap' wel over 'opportunity's' voor hyper-NA rond 2032.

Ceo Fouquet herhaalt tegenover Tweakers dat ASML wel al werkt aan plannen voor hyper-NA, zodat ze dat in de toekomst eventueel kunnen uitbrengen. Hyper-NA wordt interessant rond de tijd dat complementary fets worden geïntroduceerd, zei de topman. Ter illustratie: dat transistortype, bestaande uit gestapelde transistors met een positieve en negatieve lading, staat bij Belgisch onderzoeksinstituut imec op de roadmap voor rond 2031. Maar ook bij dat transistortype moet hyper-NA economisch rendabel zijn. Tweakers interviewde eerder voormalige ASML-cto Martin van den Brink, onder andere over de obstakels rondom hyper-NA. Hij zei toen dat de introductie van hyper-NA 'hangt op de kosten', maar dat hij er ook vertrouwen in heeft dat de mogelijkheden voor hyper-NA er zijn.