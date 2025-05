ASML haalt recordomzet en levert derde high-NA-systeem

ASML heeft een derde high-NA-systeem geleverd, zo meldt het bedrijf in zijn jaar- en kwartaalcijfers. Het afgelopen kwartaal noteerde het Nederlandse bedrijf een recordomzet, vooral door 'additionele upgrades', aldus ASML.

De high-NA-systemen zijn de volgende generatie van ASML's euv-machines, met een hogere numerieke apertuur om de chipdichtheid te verhogen. ASML vermeldt niet naar welke klant het high-NA-systeem is gegaan. Intel is in elk geval een klant die een dergelijk systeem heeft staan. De high-NA-euv-systemen kosten meer dan 300 miljoen dollar per stuk en worden verscheept in 250 afzonderlijke kratten. Naar verwachting worden de machines vanaf 2026 of 2027 gebruikt in de commerciële chipproductie.

ASML realiseerde een omzet van 9,3 miljard euro, meldt het bedrijf. Dat komt vooral doordat klanten 'additionele upgrades' hadden besteld bij het bedrijf. In het hele jaar kwam de omzet uit op 28,3 miljard euro. De meeste omzet komt nog steeds uit de oudere duv-machines, en dat aandeel steeg ook. De omzet uit duv-machines steeg met 4 procent en kwam uit rond 12,8 miljard euro, terwijl de omzet uit euv-machines daalde met 9 procent en uitkwam op 8,3 miljard euro. ASML leverde 44 euv-machines en 374 duv-machines. De omzet per machine kwam voor euv uit op 188 miljoen euro en voor een duv-machine is dat 34 miljoen euro. De brutowinst van ASML voor het hele jaar bedroeg ongeveer 14,49 miljard euro.