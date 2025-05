Belgische ict-sector boekt laagste omzetgroei in tien jaar

De omzet uit de Belgische ict-sector groeide in 2024 met krap 1,9 procent. Dat is de laagste omzetgroei in tien jaar van deze sector, blijkt uit cijfers van techfederatie Agoria. Ook nam de werkgelegenheid in de ict-sector af.

Belgische ict-bedrijven waren vorig jaar goed voor 71,7 miljard euro aan omzet, stelt Agoria op zijn website. Dat komt neer op 4,8 procent van het Belgische bbp. De groei in omzet is echter lager dan in de afgelopen tien jaar, toen de omzet regelmatig met ongeveer vijf procent per jaar toenam. Zelfs in coronajaar 2020 groeide de omzet harder dan in 2024.

De werkgelegenheid in de ict-sector nam in 2024 bovendien af met 1,3 procent. Agoria-ceo Bart Steukers spreekt tegenover De Tijd dan ook van 'een zekere trendbreuk met het verleden'. "De sector werd meegetrokken door de moeilijkheden in de industrie. We zeggen al lang dat de problematiek in de maakindustrie een impact zal hebben op de digitale industrie en dat begint zich in de cijfers om te zetten."

Daarnaast spelen productiviteitsverbeteringen en de AI-impact een rol, zegt Steukers. "Als je omzet stabiliseert als je de inflatie meerekent, ga je proberen je winstmarge te behouden door het beter te doen met minder mensen." Daardoor neemt het aantal vacatures af.

Overigens is de Belgische ict-sector volgens Agoria wel de productiefste van de EU. Voor dit jaar verwacht de koepelorganisatie bovendien verbetering. Naar verwachting groeit de omzet in 2025 met 3,4 procent en blijft de werkgelegenheid ongeveer gelijk.