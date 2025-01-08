Samsung zegt dat het hogere winst en omzet heeft dan een jaar geleden

Samsung zegt dat het in de laatste drie maanden van 2024 een hogere winst en omzet heeft gehaald dan in dezelfde periode in 2023. De volledige kwartaalcijfers volgen over enkele weken, maar nu geeft het bedrijf alvast een indicatie.

Samsung zegt dat de omzet uitkomt rond 75 biljoen Koreaanse won, omgerekend ongeveer 53,6 miljard euro. De operationele winst komt uit rond omgerekend 4,6 miljard euro. Dat is beide fors hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden, al is het lager dan het kwartaal ervoor. De winst en omzet zijn wel lager dan verwachtingen van analisten, meldt financieel persbureau Bloomberg. Nog voor de kwartaalcijfers naar buiten komen, gaat Samsung de Galaxy S25-serie presenteren. Dat zijn de belangrijkste telefoons van het jaar voor het concern.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-01-2025 09:58 30

08-01-2025 • 09:58

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Reacties (30)

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Lisadr 8 januari 2025 10:06
2023 was een heel slecht jaar qua winst
nieuws: Nettowinst Samsung daalt met ruim 73 procent
Simon Weel @Lisadr8 januari 2025 10:24
2023 was een heel slecht jaar qua winst
Ja, 'maar' 4,4 miljard winst in drie maanden. Iets minder dan 10% van de omzet. Faillissement aanvraag ligt zeker al klaar.... :)
Peter101 @Simon Weel8 januari 2025 11:18
Uiteraard is 4,4 miljard veel in absolute termen, maar een netto marge van 10% is niet bijzonder hoog voor bedrijven in de tech sector. De meeste techbedrijven zitten hoger. Bijvoorbeeld, Apple heeft een netto marge van ongeveer 25% (afgelopen kwartaal was wat minder), en TSM zit nog hoger.
Vergeet ook niet dat tech bedrijven relatief cyclisch zijn en dat daardoor de winsten in slechte economische omstandigheden flink onder druk komen te staan. Samsung is vanwege de memory-tak (die erg cyclisch is) wellicht het beste te vergelijken met Micron of SK Hynix. Beide bedrijven hebben erg moeilijke jaren gehad met grote verliezen. Tegelijkertijd moeten deze bedrijven blijven investeren om hun technologische voorsprong te blijven behouden, anders komen er geen goede tijden meer aan voor deze bedrijven (zoals Intel jaren geleden heeft verzaakt te investeren).
Nap @Peter1018 januari 2025 13:22
Samsung is helemaal niet een techbedrijf zoals jij bedoelt. Ze maken ook stofzuigers en wasmachines, en hebben geen noemenswaardig aandeel in bijvoorbeeld clouddiensten. Naast halfgeleiders doen ze meer. Het is eerder een soort Sony (tegen de 10% marge)

[Reactie gewijzigd door Nap op 8 januari 2025 16:20]

Peter101 @Nap8 januari 2025 14:41
Het punt dat ik wilde maken is dat de winstontwikkeling bij Samsung veel meer onderhevig is aan de economische cyclus door de memory en foundry business, en daardoor een 10% netto marge niet heel hoog is. Deze takken van Samsung dragen tussen 30-40% bij aan de totale omzet van Samsung, en hebben een grote impact op de totale winst van Samsung. Zo was de winst van Samsung in 2022 en 2023 zo laag, juist omdat de memory tak dik verlies maakte. Net als Micron en SKH, die in goede jaren dus ook een hogere netto marge hadden. De consumenten tak van Samsung is wat dat betreft een stabiele factor voor Samsung.
Zwarte_os @Peter1018 januari 2025 13:41
Je vergeet in deze ook de wereldwijde inflatie en stijging van energiekosten. De winst die je had kunnen gebruiken om te investeren gaan nu waarschijnlijk terug in operationele kosten.
psygarden @Simon Weel8 januari 2025 13:44
samsung aandelen staan -25% voor het laatste jaar ;)
kimborntobewild 8 januari 2025 13:26
Samsung zegt dat het in de laatste drie maanden van 2024 een hogere winst en omzet heeft gehaald...
Mooi. Gebruik dat nu maar eens om milieuvriendelijker/gezonder/eerlijker te produceren :). En dat ook te eisen van de toeleveranciers. Er zijn meldingen geweest dat leveranciers van Samsung (vooral in landen zoals China, Vietnam en Indonesië) arbeiders onder slechte arbeidsomstandigheden laten werken. Dit kan lage lonen, lange werkdagen, gevaarlijke werkomstandigheden en beperkte vrijheid van vereniging omvatten. Samsung heeft fabrieken in landen zoals Zuid-Korea en Vietnam, waar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bijdraagt aan de milieu-impact. Slechts een klein percentage van elektronisch Samsung-afval wordt correct gerecycled. Sommige Samsung-producten bevatten moeilijk recyclebare materialen, zoals samengestelde kunststoffen en batterijen. Samsung heeft aangekondigd ongeveer $ 5 miljard te investeren in milieuvriendelijke initiatieven tussen recent en 2030. Deel dat voor het gemak door 5. Da's maar 1 miljard per jaar. Dus dat mag en kan echt wel een tandje harder.
Darkstriker @kimborntobewild8 januari 2025 21:05
Jij bent zeker geen aandeelhouder van Samsung? Het is een beursgenoteerd bedrijf. Die dingen die jij noemt, doen beursgenoteerde bedrijven alleen als het of economischer is of het zich als marketing uitbetaalt. Die 5 miljard waar jij het over hebt komen ongetwijfeld uit een budget voor of marketing/PR of compliance (om boetes en/of regulering te vermijden).
kimborntobewild @Darkstriker8 januari 2025 23:15
...doen beursgenoteerde bedrijven alleen als het of economischer is of het zich als marketing uitbetaalt
Dat is dus pleiten voor betere regulering vanuit de overheden. Da's mooi, want daar ben ik ook voor.
Bijv. x% van de omzet van het bedrijf besteden aan milieuvriendelijker/gezonder/eerlijker produceren.
NietZomaar 8 januari 2025 11:30
Apple aandeel van USD 225 naar USD 250 in Q4 2024 (11% omhoog)
Samsung aandeel van KRW 61.300 naar KRW 53.400 in Q4 2024 (13% omlaag)
Toet3r @NietZomaar8 januari 2025 12:12
Als je de bedragen van Samsung niet ook in dollars noemt zegt het nog vrij weinig.
Bedragen in dollars: van 41,97 naar 36.56 USD
PaulHelper @Toet3r8 januari 2025 12:47
Absolute bedragen geven vaak maar een heel beperkt beeld het ging hem om de percentages en voor percentages maakt het niet uit of je ze omrekent met een constant factor X usd/ krw.
bottom line @PaulHelper8 januari 2025 14:53
Tuurlijk maakt dat wel uit.
Een stijging van 5 USD op een aandeel van $1 is 500%, terwijl dit, 5 USD, op een aandeel van $36 slechts 13,8% is.
Net hetzelfde als omgekeerd.

[Reactie gewijzigd door bottom line op 8 januari 2025 14:54]

PaulHelper @bottom line8 januari 2025 14:55
Je bevestigt nu toch letterlijk mijn punt dat het om percentages gaat. Je kan dit zelfde riedeltje in elke munt doen maar de percentages blijven hetzelfde zolang je wel appels met appels blijft vergelijken dus euro met euro en usd met usd.
Elorad @NietZomaar8 januari 2025 11:55
Welk punt wil je hiermee maken?
NietZomaar @Elorad8 januari 2025 13:11
Slechts bedoeld om de koerswijzigingen te koppelen aan de kwartaalresultaten van Samsung. Met 4 miljard winst zijn de aandeelhouders niet tevreden (genoeg).
Nap @NietZomaar8 januari 2025 13:31
De resultaten van Q4 Apple zijn nog niet bekend, verder heeft koerswijziging vergelijken weinig zin als je niet weet hoe het ten opzichte van de verwachte resultaten was. Ook is de jaarlikse omzet en winst bij Apple traditioneel hoog in de laatste 3 maanden van het jaar, bij samsung is de omzetverdeling al heel anders.

[Reactie gewijzigd door Nap op 8 januari 2025 16:21]

NietZomaar @Nap8 januari 2025 13:37
Wel gek dat Samsung geen Q4-effect in de omzet/ winst heeft en Apple wel. Is dat boekhoudkundig te verklaren, is dat een cultureel fenomeen? Of iets anders?
watercoolertje
@NietZomaar8 januari 2025 14:06
Wel gek dat Samsung geen Q4-effect in de omzet/ winst heeft en Apple wel. Is dat boekhoudkundig te verklaren, is dat een cultureel fenomeen? Of iets anders?
Kijk eens naar het standaard kwartaal dat de iPhone uit komt, dat is dus precies waarom dat Apple's (verreweg) beste kwartaal is.

https://www.statista.com/...e-since-3rd-quarter-2007/

De S-serie van Samsung wordt later (of juist eerder, net hoe je het ziet, iig een ander kwartaal) uitgebracht, en verkoopt ook minder en heeft dus ook minder invloed op de kwarttaalcijfers. Ook dalen die het hele jaar redelijk in (advies)prijs waardoor die verkopen stabieler over het hele jaar zijn.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 8 januari 2025 14:13]

NietZomaar @watercoolertje8 januari 2025 14:31
Dankjewel, dat verklaart het een en ander.
Nap @NietZomaar8 januari 2025 16:24
Ook de wisselkoers die gedaald is, KRW/ USD van 0,00091 naar 0,00068) speelt hier mee omdat het globaal opereert.
ADN 8 januari 2025 10:16
Ik ken alle accountant regeltjes niet, maar ik weet dat winst alleen niet hele verhaal vertelt. Verliezen kunnen afgetrokken worden alsook een deel van investeringen die je doet (overnames, investeringen in nieuwe fabrieken/productiefaciliteiten). Dan kun je heel makkelijk spelen met de getallen en een lagere winst is zelfs gunstig om minder belasting te hoeven te betalen. Zelfs als je als bedrijf verlies draait, kun je eigenlijk heel winstgevend opereren.
Logico @ADN8 januari 2025 10:39
Dat soort aanpassingen komen pas naar voren in de nettowinst, in het artikel gaat het over de operationele winst.
ADN @Logico8 januari 2025 11:22
Ok, weer wat geleerd :)
Peter101 @Logico8 januari 2025 11:23
Klopt, beste is daarom ook om te kijken naar de vrije kasstroom. Dat is feitelijk wat het bedrijf verdient na aftrek van financieringskosten en investeringsactiviteiten. Die kan je vinden in de cash flow statement die bij de gepubliceerde cijfers wordt verstrekt.
paulhekje 8 januari 2025 12:26
Daar heb ik helaas aan bijgedragen. Concurrentie op de Android markt is er nauwelijks meer.
Ik wilde geen Samsung maar kon afgelopen jaar bij de concurrenten niets vinden dat dichter in de buurt bij mijn wensen zit. (redelijke software support, werkende GPS, zo klein mogelijk, onder 250,-).
Helaas krijg je daar matige bouwkwaliteit en bloatware voor terug.
Lisadr @paulhekje8 januari 2025 12:39
Sterk afname van concurrent is is denk ik één van de redenen dat we weinig innovatie zien bij flagship telefoons van Samsung, zoals S, S+ en S Ultra. Sinds de S22 is er nauwelijks iets veranderd, behalve een snellere soc en oude features nu AI noemen.
Tweddy @Lisadr8 januari 2025 13:54
Smartphone's zitten in de verzadigingsfase, de innovatie is eruit en mensen kunnen en doen ook langer met hun product wat resulteert in een afname van de vraag.
Normaal gesproken volgt dan de volgende fase van een product maar er is nog niets dat een smartphone kan vervangen dus ik denk dat over 10 jaar onze smartphones nog redelijk lijken op die van nu.
Lisadr @Tweddy8 januari 2025 14:20
Ben ik deels met je eens. Maar in het geval van Samsung kiezen ze voor marge maximalisatie door oude onderdelen te gebruiken. Zo hebben de S22+, S23+ en S24+ dezelfde camera's. Terwijl er inmiddels betere camera's op de markt zijn en zelfs door Samsung worden ontwikkeld.

De S21 Ultra had een 72mm 1/3.24", 1.22µm 3x zoom sensor, terwijl de S24 Ultra een 67mm 1/3.52", 1.12µm 2.8x zoom sensor gebruikt. Dit terwijl Samsung zelf betere 3x zoom camera's op de markt heeft en ze verkoopt aan Chinese fabrikanten.

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