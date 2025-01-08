Samsung zegt dat het hogere winst en omzet heeft dan een jaar geleden

Samsung zegt dat het in de laatste drie maanden van 2024 een hogere winst en omzet heeft gehaald dan in dezelfde periode in 2023. De volledige kwartaalcijfers volgen over enkele weken, maar nu geeft het bedrijf alvast een indicatie.

Samsung zegt dat de omzet uitkomt rond 75 biljoen Koreaanse won, omgerekend ongeveer 53,6 miljard euro. De operationele winst komt uit rond omgerekend 4,6 miljard euro. Dat is beide fors hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden, al is het lager dan het kwartaal ervoor. De winst en omzet zijn wel lager dan verwachtingen van analisten, meldt financieel persbureau Bloomberg. Nog voor de kwartaalcijfers naar buiten komen, gaat Samsung de Galaxy S25-serie presenteren. Dat zijn de belangrijkste telefoons van het jaar voor het concern.