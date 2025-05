Samsung brengt volgend jaar XR-apparaten uit. Een van die apparaten, een headset voor een mix van virtual en augmented reality in samenwerking met Qualcomm en Google, is al een paar jaar in ontwikkeling, maar Samsung stelde de release eerder uit.

Samsung zegt in zijn kwartaalcijfers dat er meerdere XR-apparaten komen in 2025, die bovendien goed moeten samenwerken met andere Samsung-apparaten in een eigen ecosysteem. Verdere details over de apparaten noemt de fabrikant niet.

Qualcomm kondigde de soc al aan die in een Samsung-headset komt te zitten. Samsung, Qualcomm en Google kondigden begin 2023 een samenwerking aan waarbij er gewerkt zou worden aan een apparaat voor mixed reality. In de zomer van dat jaar besloot Samsung naar verluidt om de headset uit te stellen om beter te kunnen concurreren met de Apple Vision Pro.

Samsung heeft in het verleden al meerdere VR- en XR-producten gehad. De bekendste is de Gear VR, een headset waarin gebruikers een Galaxy-telefoon konden schuiven om content en games in virtual reality te kunnen zien. Daarnaast kwam Samsung met de HMD Odyssey met Windows Mixed Reality.

Samsung bood enkele weken geleden zijn excuses aan toen de voorlopige kwartaalcijfers naar buiten kwamen. Het concern boekte een operationele winst van 9,1 biljoen won, omgerekend zo’n 6,1 miljard euro, voor het derde kwartaal van 2024. De omzet was 79 biljoen won, omgerekend zo'n 52 miljard euro.