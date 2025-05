'Samsung stelt eigen XR-headset uit om beter te kunnen concurreren met Apple'

Samsung zou zijn eigen mixedrealityheadset intern hebben uitgesteld om beter te concurreren met de Apple Vision Pro. Dat schrijft de Koreaanse publicatie SBS Biz op basis van eigen bronnen. De headset van Samsung zou nu ergens in het midden van 2024 moeten verschijnen.

Naar verluidt was het in eerste instantie de bedoeling om de XR-headset in februari van 2024 uit te brengen, maar heeft Samsung na de onthulling van Apples Vision Pro-headset besloten om er zes maanden langer aan te werken. De fabrikant zou volgens SBS Biz een interne memo hebben gestuurd naar zijn displaypartners waarin deze laat weten de specificaties en prestaties van het apparaat 'te heroverwegen'. Wat Samsung precies wil veranderen aan zijn headset wordt niet genoemd.

Samsung heeft zijn mixedrealityheadset nog niet officieel uit de doeken gedaan. Wel liet het bedrijf eerder dit jaar weten dat het samen met Qualcomm en Google werkt aan een apparaat voor mixed reality. Vermoedelijk krijgt de headset dus een Qualcomm-chipset en een besturingssysteem van Google. Laatstgenoemde maakt wellicht ook apps en diensten geschikt. Mixed reality is een mengvorm van virtual reality en augmented reality; in de praktijk betekent het meestal een VR-headset met camera's om de echte wereld te kunnen zien.

Dit wordt niet de eerste VR-headset van Samsung. Voorheen kwam de Zuid-Koreaanse fabrikant al met de Gear VR-headsets, die dienden als houder voor zijn smartphones om VR-software te draaien. Ook maakte het een standalone-VR-headset, de HMD Odyssey.