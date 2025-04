'Google stopt met ontwikkeling VR-bril die volgend jaar had moeten uitkomen'

Google is naar verluidt gestopt met de ontwikkeling van de VR-bril Project Iris die volgend jaar had moeten uitkomen. Google richt zich liever op de software, wat een soort Android voor VR, AR en XR moet worden.

Google Daydream View 2, de vorige Google-VR-headset

Google richt zich in plaats van Project Iris op de samenwerking met Samsung en Qualcomm, claimt Insider. Die samenwerking kondigden de bedrijven in februari aan, maar sindsdien zijn er geen updates over geweest. Google werkt daarbij aan de software.

Informatie over Project Iris kwam anderhalf jaar geleden voor het eerst naar buiten. Clay Bover, die volgens de informatie van destijds de leiding had over het project, heeft Google vier maanden geleden verlaten. De ontslagronde van Google trof het team van Project Iris ook.

Project Iris had volgens het gerucht een VR-bril moeten worden zoals de Apple Vision Pro, die werkt met camera's om de buitenwereld te laten zien. Vervolgens zou de interface daar bovenop komen. Google heeft de informatie niet bevestigd.