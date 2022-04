The Verge: Google werkt aan AR-bril die in 2024 moet uitkomen

Google is bezig met de bouw van een AR-headset. Dat schrijft The Verge die twee bronnen kon spreken. De headset staat intern bekend als Project Iris en zou beschikken over twee camera’s en een aangepaste Google-chip. Google hoopt om de bril in 2024 te kunnen uitbrengen.

De twee bronnen die journalisten van The Verge konden spreken wensen anoniem te blijven maar wisten te vertellen dat de AR-headset zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevindt. De headset zou naar verluidt over twee camera’s beschikken die, net als de meeste bestaande AR-headsets, beelden van de buitenwereld registreren en doorsturen naar een ingebouwd scherm.

De headset bevat volgens de bronnen een aangepaste Google-processor en zou draaien op Android, al is het niet duidelijk of het gaat over het ‘innovatieve’ AR-besturingssysteem waar Google sinds kort aan werkt en nieuwe medewerkers voor zoekt. De grafische elementen zouden dan weer op een ander apparaat dan de headset gerenderd worden om daarna doorgestuurd te worden naar de bril. The Verge oppert dat Google hiervoor zijn datacenters en de internetverbinding van de headset wil gebruiken.

Naar verluidt bevat het kernteam dat aan de AR-headset werkt ongeveer 300 werknemers, waaronder enkele leden van de Pixel-afdeling. Aan het hoofd van dat team staat volgens de bronnen Clay Bavor, de vice-president van Google Labs. Bavor stond eerder al aan het hoofd van Googles AR- en VR-afdeling en werkte volgens The Verge mee aan Daydream, een voormalig VR-platform, en Google Cardboard. Bavor leidde ook de ontwikkeling van Project Starline. Deze set-up voor videoverbindingen maakt aan de hand van meerdere camera’s een 3d-model van gebruikers waardoor het videobellen realistischer moet ogen. Volgens de bronnen hoopt Google om Project Starline, samen met de AR-headset in 2024, op de markt te brengen.

Naast Google zou ook Apple werken aan een AR-headset. Volgens Bloomberg stelde het bedrijf uit Cupertino de ontwikkeling hiervan echter uit vanwege problemen met de ontwikkeling.