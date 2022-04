Google repareert 26 kwetsbaarheden in Chrome 97 waaronder één kritieke

Google heeft in de nieuwe versie van Chrome 26 bugs gerepareerd. Een daarvan krijgt het 'Critical'-label mee. Dat is een use-after-free in de browser die door Googles eigen onderzoekers werd ontdekt.

De veranderingen zitten in versie 97.0.4692.99 van de browser. Dat is de stable-versie. Dezelfde bugfixes zijn ook doorgevoerd in het extended stable-channel. Dat is versie 96.0.4664.110 voor Windows en macOS. In de versies zijn in totaal 26 bugfixes doorgevoerd. Zestien daarvan hebben een 'High'-classificatie, en nog eens zes zijn als 'Medium' ingeschaald. Dat betreft bugs die door externe onderzoekers zijn ontdekt en aan Google zijn doorgegeven.

Een groot deel van de bugs zijn use-after-free-kwetsbaarheden. Die zaten onder andere in de Vulkan-renderingengine, in Omnibox en in de printfunctie. Ook zaten er meerdere heap buffer overflows in de browser.

De ernstigste bug is CVE-2022-0289. Die staat als 'Critical' aangemerkt, al zijn details erover niet publiek bekend. Het gaat om een use-after-free in de Safe Browsing-feature. De bug werd ontdekt door een onderzoeker van Googles eigen Project Zero-team dat naar bugs speurt. Google schrijft nergens of de kwetsbaarheden in het wild worden misbruikt. Als dat gebeurt, noemt het bedrijf dat doorgaans wel.