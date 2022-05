Google repareert actief misbruikte kwetsbaarheid in Chrome

Google heeft een beveiligingsupdate voor zijn Chrome-browser uitgebracht. Deze update bevat elf beveiligingsfixes, waaronder een patch voor een kwetsbaarheid die volgens Google actief wordt misbruikt.

De kwetsbaarheden zijn opgelost in Chrome-versie 98.0.4758.102 voor Windows, macOS en Linux, die 'de komende dagen of weken' wordt uitgerold. De update wordt uitgebracht in de stable- en extendedstablekanalen van Chrome. Gebruikers kunnen de update direct installeren via de browserinstellingen, onder 'Help' en 'Over Google Chrome'.

De zeroday die is opgelost, wordt aangemerkt als CVE-2022-0609 en krijgt een 'hoog' risiconiveau. De bug werd op 10 februari ontdekt. De kwetsbaarheid wordt omschreven als een use-after-free in het animatiedeel van Chrome. Dergelijke kwetsbaarheden kunnen leiden tot datacorruptie en kunnen het ook mogelijk maken om willekeurige code uit te voeren. Google deelt geen concrete details over de kwetsbaarheid. Volgens het bedrijf wordt dergelijke informatie achtergehouden totdat een meerderheid van de gebruikers de update heeft doorgevoerd.

Verder lost de update nog een aantal use-after-free-bugs op die allemaal ook een 'hoge' risicoscore krijgen. De techgigant maakt ook melding van een integeroverflow in Mojo en een incorrecte implementatie van de gamepad-api. Ook over deze bugs deelt Google verder geen details.