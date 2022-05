Cooler Master HAF 700 EVO-behuizing krijgt lcd en ruimte voor 480mm-radiator

Cooler Master introduceert een nieuw model van zijn High Air Flow-behuizing. De HAF 700 EVO is een kast met een inhoud van bijna 84 liter en ruimte voor een 480mm-radiator of maximaal 18 120mm-ventilators. Aan de voorkant van de behuizing zit een ronde lcd.

Het ronde schermpje aan de voorkant van de kast is bedoeld om bijvoorbeeld temperaturen weer te geven. Cooler Master levert de HAF 700 EVO met twee 200mm-ventilators aan de voorkant, twee 120mm-ventilators aan de achterkant en een 120mm-exemplaar aan de onderkant. De kleine ventilators hebben argb-verlichting.

De HAF 700 EVO heeft afmetingen van 556x279x540mm, of 666x291x626mm als alle uitstekende onderdelen worden meegerekend. In de behuizing is plaats voor eATX-moederborden, voedingen tot 200mm lang en videokaarten van maximaal 490mm. De cpu-koeler mag maximaal 166mm hoog zijn. Dat is relatief laag en dat komt doordat er veel ruimte achter de moederbordtray is. Daar is 90 tot 101mm beschikbaar voor het wegwerken van kabels.

Cooler Master levert de HAF 700 EVO met twee kantelbare brackets waarop radiators of ventilators geplaatst kunnen worden. Dat is bedoeld voor het beter in beeld brengen van radiators met rgb-fans. In de kast is veel ruimte voor waterkoeling. Aan de bovenkant passen twee 360mm-radiators naast elkaar of een 420mm-model. Aan de zijkant kan een 480mm-radiator bevestigd worden. Aan de onder- en voorkant past een 420mm-radiator en aan de achterkant is ruimte voor een 240mm-uitvoering.

De behuizing heeft acht uitbreidingsslots en biedt plaats aan maximaal twaalf 3,5"-hdd's. Ook is er ruimte voor twaalf 2,5"-ssd's. Cooler Master levert een ledcontroller en fanhub met argb- en pwm-ondersteuning mee. De behuizing krijgt een adviesprijs van 499 dollar, maar dat is zonder de vervoerskosten. Omgerekend met btw is de prijs zo'n 532 euro, maar dat zal vermoedelijk hoger uitvallen door de transportkosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de behuizing verkrijgbaar is.