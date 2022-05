Cooler Master toont SFX-voedingen met PCIe 5.0-aansluiting en 80 Plus Platinum

Cooler Master kondigt verschillende nieuwe SFX-voedingen aan. Deze krijgen vermogens van 1100W en 1300W en beschikken beide over een 80 Plus Platinum-certificering en een PCIe 5.0-aansluiting voor gpu's.

De V1100 SFX Platinum en V1300 SFX Platinum zijn 100mm lang, 125mm breed en 63,5mm hoog en beschikken over een 92mm-fan. De twee psu's krijgen ook beide een PCIe 5.0-aansluiting, die is bedoeld voor toekomstige videokaarten.

De PCIe 5.0-connector beschikt over 16 pins en kan een maximaal vermogen van 600W leveren, hoewel Cooler Master bij zijn nieuwe voedingen geen concreet vermogen noemt voor de aansluiting. Ter illustratie: de 12-pinsaansluiting die Nvidia gebruikt voor enkele van zijn GeForce RTX 30 Founders Editions is goed voor maximaal 450W. De voedingen krijgen verder drie 6+2-pinsaansluitingen voor videokaarten, twee EPS-aansluitingen voor cpu's, een ATX-connector met 24 pins en drie SATA-aansluitingen.

De voedingen zijn verder 80 Plus Platinum-gecertificeerd, wat betekent dat de voeding minstens 92 procent efficiëntie moet bieden bij 50 procent load. De fabrikant noemt ook een garantie van 10 jaar. Cooler Master maakt daarnaast grotere SFX-L-varianten van de V1100 en V1300 beschikbaar, die beschikken over een 120mm-fan. De voedingen worden daarbij geleverd met een ATX-adapter, zodat ze in reguliere behuizingen gemonteerd kunnen worden. Cooler Master maakt nog niet bekend wat de voedingen gaan kosten of wanneer deze uitkomen.

De Cooler Master V1300 SFX-L Platinum en V1100 SFX Platinum