Kioxia introduceert nieuwe generatie datacenter-ssd's met PCIe 5.0-interface

Kioxia introduceert nieuwe ssd's met PCIe 5.0-interface, die zijn gericht op enterpriseservers en hyperscaledatacenters. De Kioxia CD8-series bieden sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 7,2GB/s en 6,0GB/s.

Kioxia kondigt de nieuwe ssd's aan in een 2,5"-vormfactor met een hoogte van 15mm. De willekeurige lees- en schrijfsnelheden bedragen respectievelijk 1,25 miljoen en 200.000 iops. Die snelheden zijn haalbaar over twee PCIe 5.0-lanes; Kioxia deed datzelfde met zijn bestaande CD7-PCIe 5.0-ssd's. Dat maakt dat klanten meer ssd's binnen een systeem kunnen plaatsen in vergelijking met ssd's met vier lanes. De nieuwe CD8-ssd's bestaan verder uit tlc-nandgeheugen.

De ssd's worden geleverd in varianten van 960GB tot 15,36TB met een endurance rating van 1 dwpd. Dat betekent dat gebruikers de volledige capaciteit van de ssd een keer per dag vol kunnen schrijven gedurende de levensduur van de drive. Voor intensiever gebruik biedt Kioxia ook configuraties aan met een uithoudingsvermogen van 3 dwpd. Deze zijn beschikbaar in varianten met 800GB tot 12,8TB aan opslagcapaciteit.

Naast de nieuwe generatie ssd's kondigt Kioxia ook een uitbreiding van zijn fabriek in Japan aan. Het gaat om een nieuwe productielijn voor Kioxias BiCS-flashgeheugen. De bouw begint in april 2022 en de fabriek moet in 2023 worden voltooid.