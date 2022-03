Nintendo: Wii en DSi-shops offline voor onderhoud

Nintendo heeft gereageerd op het onaangekondigd offline halen van de Wii- en DSi-shops. Volgens het bedrijf zijn de digitale winkels voor de console en handheld offline gehaald voor onderhoud. Door het offline halen kunnen gebruikers geen producten meer downloaden.

In een verklaring aan Kotaku laat een woordvoerder van Nintendo weten dat er onderhoud plaatsvindt aan de Nintendo Wii- en DSi-shops. Dat zou betekenen dat de shops niet definitief offline zijn. Verder maakt het bedrijf geen details bekend over wat er precies gaat gebeuren met de online winkels. Nintendo wil alleen zeggen dat er op een later moment meer informatie volgt.

De shops werden rond 16 maart zonder aankondiging offline gehaald door Nintendo. Hierdoor kunnen gebruikers geen aangeschafte producten uit de shops meer downloaden naar hun Wii of DSi. Het was al niet meer mogelijk om nieuwe producten aan te schaffen, maar het was nog wel mogelijk om al gekochte games en apps te downloaden naar de Wii en DSi.

Afgelopen februari kondigde Nintendo ook aan dat de digitale winkels voor de Wii-U en Nintendo 3DS gaan sluiten vanaf eind maart 2023. Het is dan niet meer mogelijk om nieuwe producten aan te schaffen. Wel blijft het mogelijk om content die al is aangeschaft, te downloaden of te updaten.