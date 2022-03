LG Electronics stopt leveringen Rusland, maar zusterbedrijven blijkbaar niet

Ook LG Electronics stopt zijn leveringen naar Rusland. Het bedrijf noemt daarvoor geen einddatum, alleen dat het 'de situatie nauwlettend in de gaten houdt'. De zusterbedrijven van LG Electronics hebben geen dergelijke mededeling gedaan.

LG Electronics is relatief laat met de beslissing. Apple, Microsoft, Meta, Amazon en Google namen in de eerste week van de oorlog in Oekraine al in verschillende maten maatregelen tegen Rusland. Daaropvolgend namen ook Reddit, Samsung, TikTok, Ubisoft, Intel, AMD, Sony, DuckDuckGo, Nintendo en Mozilla stappen tegen de Russen. De oorlog duurt nu bijna een maand.

LG Electronics is bekend van zijn televisies, monitoren, smartwatches, koelkasten, wasmachines, airconditioners en meer. Volgens LG bestaat LG Electronics officieel uit vijf divisies: Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Components en b2b .

Een belangrijk onderscheid om te maken, is dat LG Electronics, dat hier de bekendmaking doet, een dochteronderneming is van LG Corporation. Zusterbedrijven van LG Electronics zijn LG Display, LG Chem, LG Energy Solutions en meer. Voor zover bekend betreft de handelsstop dus alleen LG Electronics: in de newsrooms van de overige LG-bedrijven is niets over Rusland te vinden.