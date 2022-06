Reddit bant wereldwijd alle links naar websites van Russische staatsmedia

Reddit bant wereldwijd op zijn platform alle links naar de websites van Russische staatsmedia zoals Russia Today of Sputnik. Het weert ook alle advertenties die gericht zijn naar zijn Russische leden en advertenties die afkomstig zijn van Russische private of publieke organisaties.

Het bedrijf kondigt de maatregelen aan in een blogpost waarin het stelt dat het verbod naar links van websites van Russische staatsmedia en afgeleiden al van kracht was in andere subreddits. Dat verbod wordt nu uitgebreid naar alle Reddit-gebruikers wereldwijd.

Volgens het Reddit-team worden communityleden en moderators ook dagelijks begeleid. "Onze moderators worden ondersteund zodat zij hun werk in alle rust kunnen voorzetten", klinkt het in de blogpost. Het platform hoopt op die manier nieuwswaardige verhalen en 'citizen journalism' over het conflict niet per ongeluk van zijn platformen te verwijderen.

Reddit wil ook dat subreddits met een 'bedenkelijke moderatie' minder bezoekers aantrekken. Het socialemediaplatform plaatst deze subreddits daarom in 'quarantaine'-modus zoals het enkele dagen geleden heeft gedaan met de r/Russia-subreddit en/of stelt ook nieuwe moderators aan.

De Europese Unie heeft sinds gisteren uitzendingen van Russia Today en Sputnik opgeschort. Deze Russische staatsmedia mogen daarom in alle 27 EU-lidstaten geen media meer uitzenden. De Europese Commissie omschrijft Russia Today en Sputnik als 'een essentieel instrument om de Russische agressie tegen Oekraïne te helpen en te ondersteunen'.