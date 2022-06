Icann zegt Russisch internet niet te kunnen en willen verstoren

De Icann gaat geen Russische websites blokkeren op certificaatniveau. De organisatie zegt dat ze in het leven is geroepen om het internet aan de gang te houden en niet om het te laten stoppen. De Icann zegt ook dat ze niet de technische mogelijkheid heeft om het internet stil te leggen.

De internetorganisatie schrijft dat in een brief aan de Oekraïense minister van Digitale Zaken Mykhailo Fedorov. Die vroeg eerder deze week aan de Icann of de organisatie kon helpen bij het platleggen van het internet in Rusland. Dat zou de Icann kunnen doen door het Russische tld .ru in te trekken, evenals de SSL-certificaten die bij die domeinen horen. Ook vroeg Fedorov of Icann de rootservers die in Rusland staan, zou kunnen afsluiten.

De Icann zegt dat het slechts een 'technische coördinator' is die toezicht houdt op verschillende internettechnologieën. "In die rol zorgen we ervoor dat de werking van het internet niet politiek gemaakt wordt, en we hebben geen autoriteit om sancties op te leggen", schrijft de organisatie. "De Icann is opgericht om ervoor te zorgen dat het internet werkt, niet om onze coördinerende rol in te zetten zodat het stopt met werken."

Daarnaast zegt de Icann ook dat het technisch niet mogelijk is om tld's te blokkeren of SSL-certificaten in te trekken. Voor landspecifieke domeinnamen kan de Icann alleen verzoeken uitvoeren van de landen zelf, zegt de organisatie. "De internationale afspraken geven Icann niet de mogelijkheid om deze domeinen eenzijdig af te sluiten." Als de Icann die afspraken zou schenden, zou dat 'een vernietigend en permanent effect op het vertrouwen' van het internet hebben. Ook zegt de Icann dat SSL-certificaten niet kunnen worden ingetrokken voor specifieke domeinen, omdat die door derde partijen worden uitgegeven en Icann daar niet verantwoordelijk voor is. De rootservers worden bovendien bijgehouden door onafhankelijke beheerders, zegt Icann, dus kan en wil ze ook daar niets tegen beginnen.