DICE deelt uitgebreide plannen om mapdesign van Battlefield 2042 te verbeteren

Ontwikkelaar DICE heeft nieuwe plannen onthuld om Battlefield 2042 te verbeteren. De studio gaat de komende tijd onder meer het mapdesign van het spel aanpakken. Daarbij deelt het bedrijf voorbeelden van gewijzigde maps en vraagt het om feedback van spelers.

DICE schrijft in een uitgebreide blogpost dat de studio het ontwerp van speelvelden op vijf gebieden wil verbeteren. Het bedrijf meldt bijvoorbeeld dat het makkelijker moet worden om de speelvelden te doorkruisen. DICE erkent kritiek van spelers dat Battlefield 2042 kan voelen als een 'wandelsimulator', omdat de speelvelden groter zijn dan voorheen en de objectives daardoor verder uit elkaar liggen. De studio wil dit tegengaan door de totale reistijd tussen objectives en base spawns te verminderen. Dat moet bereikt worden door beide te verplaatsen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen enkele voorbeelden daarvan geïdentificeerd, maar nodigt spelers ook uit om feedback op dit gebied aan te dragen.

De studio wil ook de intensiteit aanpakken; het bedrijf schrijft dat bijvoorbeeld rondes met 128 spelers in de Breakthrough-modus chaotisch kunnen zijn. DICE onderzoekt of het zinvol is om een Breakthrough met 128 spelers te houden, ten opzichte van 64 spelers. Er kan ook overwogen worden om het aantal voertuigen omlaag te schroeven.

Verder schrijft DICE dat er momenteel te veel vlakke en open velden zijn, waardoor spelers op grote afstand beschoten kunnen worden. Dat wil de studio verbeteren door meer plekken te maken waar spelers zich kunnen verschuilen, terwijl ze van objective naar objective reizen. Ook moeten er duidelijkere paden naar objectives komen en moeten er meer mogelijkheden komen om dekking te zoeken. Het bedrijf probeert daarmee lange-afstandsgevechten te beperken.

DICE deelt twee voorbeelden van bijgewerkte speelvelden waarin deze punten zijn verwerkt. Het gaat daarbij om de map Kaleidoscope in de spelmodi Conquest en Breakthrough. De studio schrijft dat de punten ook worden doorgevoerd in de nieuwe maps die in toekomstige seizoenen worden geïntroduceerd. Het bedrijf geeft aan dat Kaleidoscope momenteel de prioriteit heeft. Die map moet bijgewerkt worden in het eerste seizoen van de game, dat in de zomer moet beginnen. Het bedrijf geeft aan dat dat speelveld momenteel de prioriteit heeft, maar dat andere oudere maps ook aangepakt kunnen worden, mede op basis van feedback.