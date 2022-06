Steam vestigt nieuw gebruikersrecord met 27,3 miljoen gelijktijdige gebruikers

Steam heeft afgelopen zaterdagmiddag een nieuw gebruikersrecord gevestigd. Toen waren er 27,3 miljoen spelers gelijktijdig online. Daarmee breekt het zijn record uit april, toen er 26,9 miljoen gebruikers online waren.

De piek is gespot door de Twitterpagina SteamDB. De pagina staat los van Steam en houdt het aantal spelers en de populairste games op het platform bij. Welke spellen precies hebben bijgedragen aan de piek is niet duidelijk. De cijfers van andere gameplatforms op die dag, zoals Epic Games en GOG, zijn niet bekend.

Ook heeft SteamDB een lijst gedeeld met de tien bestverkochte games in de week van 22 november. Farming Simulator 22, dat op 22 november verscheen, spant de kroon met een piek van 105.640 spelers op 22 november. Daarna volgt Battlefield 2042, dat op 19 november een hoogtepunt van 105.400 spelers bereikte. Het schietspel kwam op die dag officieel uit.

Wat opvalt is dat Farming Simulator 22 een dag na release meer spelers had dan Battlefield 2042, dat drie dagen ervoor is uitgekomen. Op 22 november had Farming Simulator 22 op zijn dagelijkse piek bijna 94.000 spelers, terwijl Battlefield 2042 die dag nog net de 53.000 spelers bereikte, meldt SteamDB.