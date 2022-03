'DICE is begonnen met voorproductie volgende Battlefield-game'

Ontwikkelaar DICE is begonnen met de voorproductie van de volgende Battlefield-game. Dat vertelt een anonieme bron aan insider Tom Henderson. DICE zou 'waardevolle lessen' hebben geleerd van Battlefield 2042, die slecht werd ontvangen door fans van de franchise.

DICE is vermoedelijk van plan om veel van de veranderingen die Battlefield 2042 met zich meebracht terug te draaien, vertelt een anonieme bron aan Xfire-journalist Tom Henderson. De journalist schrijft dat het nog te vroeg is om in te gaan op specifieke aspecten van de game, maar dat er mogelijk wordt gedoeld op Battlefield 2042-features die met kritiek werden ontvangen, zoals de spelmodi met 128 spelers en het klassensysteem met 'specialists'.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Battlefield 2042 de basis zou vormen voor toekomstige games in de franchise. Een ex-DICE-ontwikkelaar vertelt aan Henderson dat de volgende Battlefield-game daarmee 'bijna een hero shooter zou worden'. De journalist claimt dat recente playtest- en feedbacksessies van DICE gericht waren op het klassensysteem in Battlefield 2042, en dat dit ertoe heeft geleid dat deze plannen zijn gewijzigd. Zo zouden klassen in de toekomst meer gekoppeld worden aan hun specifieke rol.

Verder claimt Henderson zijn dat de volgende Battlefield-game plaatsvindt in de nabije toekomst. Het is echter nog niet bekend wat de Russische invasie van Oekraïne voor effect zal hebben op de setting. Battlefield 2042 draait om een conflict tussen de VS en Rusland, maar EA heeft in het kader van de oorlog Rusland uit al zijn sportgames gehaald en de verkoop van zijn titels in Rusland en Wit-Rusland stopgezet.

Battlefield 2042 verscheen vorig jaar en werd negatief ontvangen door fans, mede vanwege slechte prestaties, maar ook door wijzigingen ten opzichte van eerdere titels die DICE doorvoerde in het spel. EA noemt Battlefield 2042 volgens Henderson intern een 'misser'. De uitgever heeft recent zijn inkomstenverwachtingen voor 2022 met 100 miljoen dollar verlaagd vanwege de slechte ontvangst van het spel. DICE heeft aangegeven verschillende aspecten van de game aan te pakken, en bracht recent al een verbeterd scorebord uit. Op de langere termijn gaat DICE onder meer het mapdesign van de game aanpakken.