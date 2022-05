DICE stelt eerste seizoen Battlefield 2042 uit tot de zomer

DICE begint pas in de zomer met het eerste seizoen van Battlefield 2042, waarmee onder andere nieuwe inhoud naar het spel moet komen. De ontwikkelaar zegt dat het uitstel nodig is, omdat er nu hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de game.

In een blogpost schrijft DICE dat het team 'toegewijd is aan de toekomst van Battlefield 2042' en dat er op meerdere fronten hard gewerkt wordt aan het doorvoeren van verbeteringen. De ontwikkelaar wil daarmee de game 'laten voldoen aan de hoogste normen die we allemaal hanteren voor de franchise'.

De ontwikkelaar noemt een aantal zaken die op korte termijn naar het spel komen. Dat gaat om verbeteringen aan het scorebord, de toevoeging van spraakcommunicatie op alle platforms en de uitbreidingen aan de profielen van spelers.

Verder wil DICE teamplay verbeteren door het pingsysteem aan te passen en betere beloningen te geven aan spelers als teams een doel bereiken. Ook zegt DICE dat het de gunplay zal blijven verbeteren aan de hand van feedback.

De Portal-modus zal op termijn nieuwe tools en modi krijgen en DICE gaat tweaken aan de experience die spelers verdienen in de modus. Ook is er een team dat de specialists in de game onderzoekt en daar werk aan zal verrichten. Wat deze veranderingen precies zullen inhouden, is nog niet duidelijk.

DICE belooft in de toekomst transparanter te zijn over de richting die de studio in slaat met de verdere ontwikkeling van Battlefield 2042. Ook zegt de ontwikkelaar daarbij beter te willen luisteren naar feedback van spelers. Details over dat proces gaat DICE delen via de Battlefield-website en sociale media.

Door de huidige focus op het verbeteren van de game zoals die nu is, wordt het eerste seizoen van Battlefield 2042 uitgesteld. Daar was nog geen datum voor geprikt, maar DICE zegt dat het vooruitgeschoven is tot het begin van de zomer. De ontwikkelaar krijgt zo meer tijd om de seizoensinhoud te ontwikkelen.

De komst van het eerste seizoen is het begin van een jaar met vier seizoenen. Daarmee komen vier nieuwe specialists naar het spel, samen met nieuwe locaties en 'andere volledig nieuwe inhoud'. DICE biedt excuses aan voor het uitstel. Battlefield 2042 kwam in november vorig jaar uit en spelers konden toen al betalen voor toegang tot de Year 1 Pass, die dus nog lang op zich laat wachten. Spelers die de Gold of Ultimate Edition van Battlefield 2042 hebben gekocht, krijgen als goedmakertje bij de volgende update een 'exclusieve bundel' met skins.

Battlefield 2042 krijgt sinds de release veel kritiek van spelers. Op Steam komt de gemiddelde waardering uit op 'grotendeels negatief'. Dat geldt zowel voor recente recensies als voor het totaal sinds de release.