Nederlanders hebben vorig jaar ruim een miljard iDEAL-betalingen gedaan

Het gebruik van iDEAL bleef vorig jaar sterk groeien, meldt Currence. Volgens de eigenaar van het betaalprotocol steeg het aantal iDEAL-betalingen met 28 procent en werden er voor het eerst meer dan een miljard transacties gedaan binnen een kalenderjaar.

Het groeipercentage van 28 is iets lager dan de groei van 34 procent een jaar eerder, maar die sterke groeispurt werd volgens Currence ingegeven door de strengere coronamaatregelen destijds. In totaal werden er in 2021 volgens Currence 1,143 miljard iDEAL-betalingen gedaan. Daarvan was 21 procent een betaalverzoek van consumenten onderling.

De transacties waren goed voor in totaal 99 miljard euro. Dat is een stijging van 41 procent, wat erop wijst dat er gemiddeld grotere bedragen betaald worden via iDEAL. In 2021 werd er ook voor het eerst meer dan 100 miljoen keer met iDEAL betaald in een kalendermaand.

De iDEAL-betalingen werden in 88 procent van de gevallen via een mobiele telefoon uitgevoerd. De overige 12 procent werd gedaan via internetbankieren. Een jaar eerder was de verhouding nog 85 en 15 procent. Volgens Currence nam het gebruik van acceptgiro's met 30 procent af, tot 4,4 miljoen. Eind vorig jaar heeft de verwerker beslist per 1 juni 2023 te stoppen met acceptgiro's.