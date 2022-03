Aantal iDEAL-betalingen in week voor kerst lag 20 procent hoger dan vorig jaar

Het aantal iDEAL-betalingen is door de nieuwe lockdown snel gestegen en lag afgelopen week 20 procent hoger dan in dezelfde week voor kerst vorig jaar. In totaal verrichtten gebruikers afgelopen week 28,7 miljoen iDEAL-betalingen.

Het aantal iDEAL-betalingen nam met 20 procent toe ten opzichte van de zeven dagen voor kerst vorig jaar en de totale omzet van deze betalingen steeg met 25 procent tot een geschat bedrag van 2,73 miljard euro. Volgens Currence, de organisatie achter iDEAL, was er sprake van een snelle stijging sinds zondag 19 december, toen de nieuwe lockdown van kracht werd. Vorig jaar begon de lockdown vier dagen eerder, op 15 december.

Tegenover 2019 was de toename van de aantallen iDEAL-betalingen en de omzet met respectievelijk 70 en 80 procent nog groter. Het aantal dagelijkse betalingen via het platform lag afgelopen week 55 procent hoger dan een gemiddelde dag van 2021.

In totaal zijn er dit jaar meer dan 1,1 miljard iDEAL-betalingen verricht. In heel 2020 waren dat er 890 miljoen. Rond 21 november vond de miljardste betaling van 2021 via het platform plaats. Tijdens Black Friday verwerkten banken meer dan vijf miljoen iDEAL-betalingen.