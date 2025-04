IDEAL brengt gebruikersprofielen voor sneller bestellen bij webwinkels uit

De Nederlandse betaaldienst iDEAL brengt ondersteuning voor profielen uit. Gebruikers kunnen daarmee een account aanmaken waarmee ze 'sneller en veiliger' aankopen kunnen afronden. De uitrol begint volgens iDEAL gefaseerd.

De nieuwe iDEAL-functies komen vanaf woensdag 17 april beschikbaar voor ING-klanten. Dat meldt Currence, de organisatie achter iDEAL. Voor ABN AMRO-klanten gebeurt dat op een 'nader te bepalen moment'. 'Alle andere banken' kunnen vanaf maandag 15 april een iDEAL-account aanmaken. Gebruikers kunnen dat bij release doen via de app van hun bank of tijdens het afrekenen bij een webwinkel die iDEAL ondersteunt, meldt Currence op maandag.

Met accounts kunnen gebruikers gemakkelijk hun betaalvoorkeuren en adresgegevens invoeren bij het doen van een aankoop, zodat deze sneller afgerond kan worden. Volgens Currence is het ook veiliger, doordat de adresgegevens worden opgeslagen in het systeem van iDEAL en niet bij iedere losse webwinkel waar de gebruiker een aankoop doet. De profielen kunnen gebruikt worden door de optie 'snel betalen' aan te klikken bij een bestelling. De functie is optioneel.

De komst van iDEAL-gebruikersprofielen werd een jaar geleden al aangekondigd. Currence sprak toen over een release in de zomer van 2023, maar dat werd niet gehaald. De organisatie zei in februari al dat de functie in april beschikbaar zou komen, maar noemde nog geen precieze datum.