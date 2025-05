Betaalprovider Mollie verhoogt tarieven na uitrol vernieuwd iDEAL

Betaalprovider Mollie verhoogt zijn transactietarieven vanaf 1 juli met grofweg 10 procent. Vanaf die datum kunnen bedrijven namelijk overstappen op het 'nieuwe iDEAL', waar volgens Mollie hogere kosten aan verbonden zijn.

Het bedrijf laat in een e-mail aan klanten weten dat de tarieven voor gebruikers in Nederland en België omhooggaan, van 29 eurocent naar 32 eurocent per transactie na de introductie van wat het iDEAL 2.0 noemt. Buiten de vermelde landen verhoogt het bedrijf het standaardtarief naar 42 eurocent per transactie. Voor klanten met een aangepast tarief verandert er niets. Het Nederlandse bedrijf, dat de ontvangst van online betalingen voor bedrijven faciliteert, treedt niet in detail over waarom het vernieuwde iDEAL voor hogere kosten zorgt.

De vernieuwde versie van iDEAL wordt gefaseerd uitgerold. Door de vernieuwingen kunnen gebruikers straks onder meer via een algemene QR-code een betaling starten, zonder eerst een bank te hoeven selecteren. Verder bracht Currence, het bedrijf achter het betaalsysteem, onlangs gebruikersprofielen uit waardoor klanten 'sneller en veiliger' een aankoop moeten kunnen doen.