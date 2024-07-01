Overname MultiSafepay door Chinese Ant Group is goedgekeurd door toezichthouders

De Amsterdamse betalingsverwerker MultiSafepay is definitief overgenomen door Antom, onderdeel van de Chinese financiële dienstverlener Ant Group. MultiSafepay integreert met Antom nu regelgevende instanties de noodzakelijke goedkeuring voor de overname hebben gegeven.

MultiSafepay schrijft dat het bedrijf een dochteronderneming wordt binnen Ant International, dat weer onderdeel is van Ant Group. Het betalingsplatform zal integreren met Antom en zich focussen op het aanbieden van betalingsoplossingen voor het mkb in Europa.

Reuters meldde begin dit jaar al dat Ant Group het Amsterdamse betalingsplatform wilde overnemen. Het Chinese bedrijf zou 200 miljoen dollar hebben betaald voor MSP, al gaat het persbericht van laatstgenoemde hier niet op in. De overname moest nog worden goedgekeurd door toezichthouders, wat inmiddels het geval is, aldus MSP.

Het Nederlandse MultiSafepay is sinds 1999 actief en biedt betalingsoplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven, zoals restaurants en winkels. Ant Group werd oorspronkelijk opgericht als onderdeel van Alibaba Group en is vooral bekend vanwege zijn betalingsplatform Alipay, een van 's werelds grootste betalingsplatforms.