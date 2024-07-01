Overname MultiSafepay door Chinese Ant Group is goedgekeurd door toezichthouders

De Amsterdamse betalingsverwerker MultiSafepay is definitief overgenomen door Antom, onderdeel van de Chinese financiële dienstverlener Ant Group. MultiSafepay integreert met Antom nu regelgevende instanties de noodzakelijke goedkeuring voor de overname hebben gegeven.

MultiSafepay schrijft dat het bedrijf een dochteronderneming wordt binnen Ant International, dat weer onderdeel is van Ant Group. Het betalingsplatform zal integreren met Antom en zich focussen op het aanbieden van betalingsoplossingen voor het mkb in Europa.

Reuters meldde begin dit jaar al dat Ant Group het Amsterdamse betalingsplatform wilde overnemen. Het Chinese bedrijf zou 200 miljoen dollar hebben betaald voor MSP, al gaat het persbericht van laatstgenoemde hier niet op in. De overname moest nog worden goedgekeurd door toezichthouders, wat inmiddels het geval is, aldus MSP.

Het Nederlandse MultiSafepay is sinds 1999 actief en biedt betalingsoplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven, zoals restaurants en winkels. Ant Group werd oorspronkelijk opgericht als onderdeel van Alibaba Group en is vooral bekend vanwege zijn betalingsplatform Alipay, een van 's werelds grootste betalingsplatforms.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 19:10
93 • submitter: SimonBleeker

01-07-2024 • 19:10

93

Submitter: SimonBleeker

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Reacties (93)

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D.nukem 2 juli 2024 10:55
De Chinezen monitoren alles en idereen, wie dat ontkend is niet bekend met onder andere de greatfirewall, social credit en de geheime politie hier in Nederland actief.

Maar nu mogen ze ook door onze betalingen gaan snuffelen?
Fijn, nu weet ik dat ik mij persoonlijk nooit in China moet begeven vanwegen mij opelijke afkeer van xi Jinping en de CCP, echter zijn er mensen die stilletjes doneren aan bijvoorbeeld China uncensored of actiegroepen die opkomen voor de Oeigoeren, Tibetanene en Hongkongers.

Al deze donaties zijn nu zodadelijk mogelijk in handen van de CCP, veel plezier aan de grens.

En natuurlijk gaan ze dit niet 1 op 1 toegeven, je krijgt een X-je bij je naam en bij de grens verzinnen ze wel een reden om je er tussen uit te halen.

Moet ook niet denken aan de mensen met familie in China als de CCP er achter komt wat je uitspookt in Nederland.
Vaatdoek82 @D.nukem2 juli 2024 12:18
Dat social credit stuk is toch helemaal niet zo groot in China, was dat niet alleen een bepaald gedeelte of zit ik hier helemaal verkeerd in?
86ul @Vaatdoek822 juli 2024 12:35
Offtopic: Laowhy89 (YT Channel), Serpentza (YT Channel), en soortgelijke bronnen denken hier toch anders over.

Hoe ik er zelf tegenover sta is uiteraard een ander verhaal...
Vaatdoek82 @86ul2 juli 2024 13:09
Bedankt! Ik ga mij er wat in verdiepen :)
SkyStreaker @D.nukem2 juli 2024 12:05
En dit gaat gewoon gebeuren omdat het te weinig hetze oplevert.
banggun @D.nukem3 juli 2024 12:15
Zou natuurlijk wel een beetje suf zijn als deze goeie doelen gebruik maken van MultiSafePay. Maar het is zeker wel belangrijk hier alert op te zijn en te hopen dat hiermee de populariteit bij dit bedrijf zal afnemen.

Dat een dergelijk bedrijf wat zich kennelijk heeft gespecialiseerd in veilige betalingen nu in zee gaat met deze partij brengt natuurlijk wel wat wellicht niet alleen over de richting die ze nu opgaan maar ook in hoeverre ze in het verleden hebben gehandeld.
YopY @D.nukem3 juli 2024 13:15
Dat doen de VS bedrijven anders ook, maar dan met kennis en goedkeuring van de regering NL (onder het mom van five eyes en uitwisseling van kennis etc); mettertijd zijn er steeds strengere regels aangenomen waar ook het nieuwe Chinese moederbedrijf aan moet voldoen (dwz ze mogen niet zomaar gegevens terug naar china sturen), maar wie controleert dat?

Jammer dat er weer een Nederlands / Europees bedrijf zo overgenomen wordt door een ander.
ronaldvr 1 juli 2024 23:32
Inderdaad merkwaardig. Doet de EU haar best om onder allerlei procedures rond AVG/GDPR duidelijkheid te scheppen over data overdracht, en is mede ingegeven door het SWIFT debakel na 9/11
https://www.politico.eu/a...legal-says-data-watchdog/ ) Schrems zeer actief als het gaat om hoe data transfers naar de VS gaan en dat gaat dit ongehinderd door.

Ik begrijp dat je vanuit bank gerelateerd oogpunt wellicht juridisch weinig kan doen, maar AVG gerelateerd toch zeker. Heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hier niks over te zeggen dan?

(EDIT: en dat dan amper enkele dagen na het Bunq echec waaruit juist blijkt hoe belabberd de interne controle op dergelijke instanties überhaupt is.)

[Reactie gewijzigd door ronaldvr op 22 juli 2024 14:54]

Grandpubaa @ronaldvr2 juli 2024 08:26
De AVG doet ook niks aan Google Pay. Is net zo slecht, wordt ook al je transactie gegevens verzameld en voor reclame doeleinde gebruikt. Belachelijk dat sommige banken ook alleen maar nog dat aanbieden voor betalen met je mobiel. En ja dan kan je naar een andere bank gaan, zoals je ook naar een andere winkel kan gaan als Multisafepay wordt aangeboden.
nlboy @Grandpubaa2 juli 2024 14:20
Dat is de reden dat ik dit topic heb geopend: forumtopic: Mobiel betalen (NFC) zonder Google Pay, welke bank?.
Marc H 1 juli 2024 19:16
Dus beveiligingscamera's op straat die mogelijk data naar China stuurt is een groot probleem, maar een financiële instelling laten overnemen door een Chinees bedrijf is geen probleem.

Rare beslissing.
vanaalten @Marc H1 juli 2024 19:46
Bewakingscamera’s was een overheidsding (Amstelveen geloof ik) waar de overheid wat over te zeggen heeft.

Dit is puur een commerciële bedrijfsovername waar overheid geen inspraak over heeft. Hooguit als er via wetgeving dingen verboden worden (zie ASML), maar dat is uitzonderlijk.
StackMySwitchUp @vanaalten1 juli 2024 20:03
Dit zou volgens mij wel verboden moeten kunnen worden. Als consument heb je geen idee, en zodra je gegevens de grens over zijn heb je er geen controle meer over. Erger nog: je had als consument nooit kunnen weten dat deze provider door een bedrijf uit een land dat het niet zo nauw neemt met privacy, overgenomen zou worden. Maar het bedrijf, inclusief 7 jaar aan jouw financiële gegevens zijn nu wel eigendom van ali. Als consument sta je machteloos, de overheid behoort de privacy (en daarmee indirect de veiligheid) van haar burgers te beschermen.

Noem me paranoïde maar ik neig steeds harder terug naar contant geld met dit soort fratsen.
!GN!T!ON @StackMySwitchUp1 juli 2024 21:28
Contant geld is ook hard op de weg illegaal verklaard te worden (nu nog boven een bepaald bedrag).

https://ondernemersplein....talingen-boven-3000-euro/

Hoe er met dat bedrag omgegaan wordt met inflatie kan ik zo 1-2-3 niet vinden, maar het zou mij niks verbazen als die 3000 euro 15 jaar zo blijft en zo elk jaar in feite een kleiner en kleiner bedrag word.

Privacy bestaat m.i. in onze samenleving niet echt meer. En de paar plekken waar je dit nog enigzins zou kunnen worden dichtgetimmerd met verplichtingen (bankrekening verplicht voor ontvangen salaris bijvoorbeeld, of het beperken van contant geld). En al je transacties worden dan ook nog in een landelijk centrale database gegooid die intensief gescanned wordt op 'ongeregeldheden'.

Zodra je de deur uitstapt sta je onderweg naar het bushokje al op 30+ videodeurbellen van je buren, camera bij het bushokje, camera's in de trein, camera's op het station, camera's in elke winkelstraat en winkel waar je binnen loopt. Zit je in de auto hangen er 100den camera's langs de weg, camera's je bij je in de auto kijken of je je telefoon niet vast hebt, nummerplaat herkenning en registratie, etc.

Online en met producten van bedrijven zelfde drama met zowat elke weer een grote datalekken en schandalen van bedrijven die gegevens van klanten te grabbelgooien. Als je dan technisch handig bent kan je zelf nog bepaalde zaken afschermen of zelf hosten, maar dat is voor de leek bijna niet te doen.

Technologie is m.i. eigenlijk te hard gegaan de afgelopen decennia en we komen er nu op bepaalde vlakken heel langzaam achter wat we hebben moet opgeven voor alle voorruitgang en automatisering maar op andere vlakken heb ik het idee dat we nu nog harder door draven dan we dat al deden zonder besef.

Af en toe voelt voor mij de samenleving waar we in leven al heel 'black mirror'. :/
Horatius @!GN!T!ON1 juli 2024 23:06
Tweakers heeft ook laatst een artikel geschreven over het limiet van de 3000 euro contant voor ondernemers. Wat daar miste en ook in jouw link (wat bij kvk logisch is) is dat deze regel niet helemaal vanuit de Nederlandse regering komt.

Om aanspraak te maken op coronagelden vanuit de EU moet Nederland aan sommige eisen voldoen, een daarvan was het aanpakken van witwassen. De maatregel was dat er een limiet op contante betalingen moest komen, deze moest lager dan 10k liggen. Om op deze manier grootschalige witwaspraktijken tegen te gaan, dus niet de tuinier die je 100-euro zwart betaalt en deze uitgeeft in de supermarkt.
Als NL dit niet voor volgend jaar Maart of Juli had ingevoerd dan liep de overheid zo een 640 miljoen mis, uit mijn hoofd.

Nou waarom dan geen 10k als minimum limiet?
Zowel België als Frankrijk hebben het 3k limiet al doorgevoerd, de overheid wilde dit gelijk houden (waar ik ook achter sta) en hebben het ook op 3k gezet. Bewijs en onderzoeken van de ECB voor deze 3k,10k of maatregel überhaupt heb ik niet gezien.

Maar dit is, naar mijn mening, belangrijke achtergrond informatie voor deze maatregel en waarom er zoveel haast achter zat (moest voor 1 juli zijn behandeld). Of deze limiet wel of niet zal werken laat ik in het midden.
Vandaar dat het eerst ook controversieel was verklaard maar toen toch uit de hoge hoed is getoverd en erdoorheen gejast, er was immers al een groeiend begrotings tekort. Het kabinet deed er alleen erg lang over om te formeren en dus moest het nog met het demissionaire kabinet als laatste actie.

[Reactie gewijzigd door Horatius op 22 juli 2024 14:54]

Verwijderd @Horatius2 juli 2024 00:53
Ik denk dat dit ook mee gaat spelen in waarom steeds meer mensen tegen de EU zijn of zich er ongemakkelijk bij beginnen te voelen. Heel fijn dat er zaken op Europees niveau geregeld kunnen worden, maar het betekent ook dat bij veel zaken je in Nederland niet meer zoveel te willen hebt als de EU iets wil. En die staat (nog) veel verder van Jan-met-de-pet dan de Nederlandse overheid. Die ziet naast die goede dingen ook steeds meer minder leuke dingen uit de EU komen. Maakt niet meer uit of het hele kabinet tegen is, de EU zal het dan toch doordrukken en opleggen. Hiermee schiet de EU zich in de voet en speelt het de partijen in de hand die anti-EU zijn.
Arjan P @Verwijderd2 juli 2024 01:13
De EU zijn we zelf hè. Dat politici te pas en te onpas roepen dat iets 'moet' van Brussel is een handig frame om hun handen er vanaf te trekken. Maar feit is gewoon dat ze in Brussel doen wat de democratische Europese meerderheid wil. Dat het vaak een meerderheid van regeringsleiders is en daarmee wellicht minder democratisch (hoewel die ook gekozen zijn) dan zou moeten staat er los van.

Dus dat mensen steeds meer 'tegen' de EU zijn is omdat mensen hun politici nablaten zonder even te checken of die wel echt vertellen hoe de dingen in elkaar zitten, of met hun eigen hachje bezig zijn.
SniperEye @Arjan P2 juli 2024 07:35
Dat is feitelijk onjuist. Nederland stemde toch voor een Europees digitaal ID terwijl het Nederlands parlement tegen stemde.

Onlangs stemde Oostenrijk voor nieuwe milieuwetgeving terwijl Oostenrijk tegen was.

Het Europees parlement heeft geen initiatiefrecht en kan geen wetsvoorstellen doen. Dat recht is voorbehouden aan de Europese Commissie die op zichzelf niet gekozen wordt.

Daarnaast sluiten partijen zich aan bij een bepaalde fractie die weer een eigen fractiestatuut hebben met standpunten. Dit hoeft niet een op een aan te sluiten bij het verkiezingsprogramma.

Al met al rammelt het democratisch gehalte van de EU aan alle kanten.
Arjan P @SniperEye2 juli 2024 09:59
Volgens mij is dat precies wat ik zeg, 'minder democratisch dan zou moeten'. Maar dat betekent nog niet dat er een soort duivelse macht boven ons gesteld is door onduidelijke krachten: we zijn het voor een groot deeel nogsteeds zelf. Helaas doen de media er net zo hard aan mee, het creeren van een dergelijk beeld.
Horatius @SniperEye2 juli 2024 12:20
Als je het zo benadert dan kiezen wij ook niet ons eigen kabinet of premier. Immers kiest de tweede kamer die voor ons. Vervolgens voeren die de macht uit in de Europese commissie, net zoals dat via het Europese Parlement gaat welke de machthebbers deels kiezen.

Wij kiezen vertegenwoordigers, zij vertegenwoordigen onze stem. Die kiezen vervolgens deels weer andere vertegenwoordigers welke hen stem representeren.

Dus dit
Onlangs stemde Oostenrijk voor nieuwe milieuwetgeving terwijl Oostenrijk tegen was.
Is naar mijn mening feitelijk onjuist. De Oostenrijkse minister was gekozen om Oostenrijk te representeren. De controlerende partij is het Oostenrijkse parlement, maar zij zijn controlerend niet uitvoerend. Mensen blijven hun eigen persoon en wanneer de vertegenwoordiger niet handelt zoals gewenst zijn er systemen bij de controlerende partij om daar iets tegen te doen (moties van wantrouwen, afzetten etc).
De controlerende partij was tegen, niet Oostenrijk.

Ik geef je absoluut gelijk dat het rammelt aan het democratische gehalte van de EU en het alle behalve van perfect is. Maar je zegt nu dat het parlement een land is en dat klopt niet, het land is pas tegen wanneer er een referendum wordt gehouden, dan is een land tegen of voor. Anders is het de vertegenwoordiger van het land, wat zowel het parlement of een minister kan zijn.

Door de constructie die er bestaat krijg je een "enorm ver van mijn bed" verhaal, en minder democratische praktijken in de EU, daar ben ik het mee eens.
n4m3l355
@Arjan P2 juli 2024 07:36
De "EU" staat ook ver van ieders bed. Kijk naar verkiezingen, voor de nationale verkiezingen komt nog net geen 80% opdagen nog slechts 51%. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, noem mij maar 3 parlementsleden op die in de EU zitten. Ze zijn zover van ons bed dat we geen idee hebben wie ze nou eigenlijk zijn, en voor velen is het ook onduidelijk hoe de "EU" functioneert. Dit hebben ze aan zichzelf te wijten. Het helpt ook niet dat Brussel toch wel een ivoren torentje is en dat men ook nog eens om de zoveeltijd gezellig op tournee gaat naar Strasbourg.

Dat vervolgens politici daar makkelijk misbruik van maken is niet verwonderlijk, de gevestigde orde heeft dit laten gebeuren en het is dan ook voor nieuwere partijen makkelijk om rare situaties te highlighten, zo niet leugens te spuwen aangezien toch de meeste mensen geen idee hebben of het waarheden zijn, of niet.
Arjan P @Horatius2 juli 2024 01:15
Voor het juiste lidwoord: Groene boekje
DrWaltman @!GN!T!ON2 juli 2024 00:35
Wat een onzin. Je doet niks meer dan doom denken en bangmakerij zaaien. Er is niks dat erop wijst dat contanten weg zullen gaan, en het probleem van geen grote bedragen met cash kunnen betalen is een fantasie probleem. Op vrijwel geen enkele manier kan je zoveel geld alleen cash hebben buiten illegaal verkregen wegen. Ja, ik ken muzikanten die dit zo willen doen, en dat is idd zwart geld, of ze sparen dit jaren lang en dan vraag ik me af waarom je dit niet stort. De grote cash betalingen markt met legaal verkregen vermogen is nihil.
m_snel @DrWaltman2 juli 2024 01:05
U heeft blijkbaar weinig ervaring als je het zuur verdiende geld in het buitenland opneemt, dan mag je toch even bewijzen waar het vandaan kwam en waar je het voor gebruikt. En dan heb ik heb gewoon over 3000 per maand.
Ik dacht ook altijd ja die mensen storten zeker wel maand cash zwart geld , maar zo werkt het blijkbaar niet.
cariolive23 @m_snel2 juli 2024 02:45
Noem eens een bank in Nederland die jouw rekening blokkeert en extra informatie opvraagt zodra jij meer dan 8000 euro per maand in het buitenland opneemt. Dat doen ze misschien vanwege een vermoeden dat jouw bankpas is gestolen en dat jij nergens vanaf weet, maar niet vanuit AML wetgeving. Die verplichting hebben ze namelijk helemaal niet en dus gaan ze ook geen tijd besteden aan dit soort kostbare activiteiten.

Jouw "zuur verdiende geld" heeft in Nederland een bekende afkomst voor jouw bank: Jouw werkgever of de uitkeringsinstantie. En wanneer je het dan ook nog eens hebt over bedragen van slechts een 3000 euro, dan is de bank er klaar mee voordat ze er aan begonnen zijn.

Een bank wil geld verdienen, geen geld verbranden.

Wanneer jij 30k per maand gaat storten, dan wordt het een heel ander verhaal. AML gaat om de inkomsten, de herkomst van het geld. Niet om de uitgaven. Daarom moet bijvoorbeeld de autodealer een inschatting maken waar jouw geld vandaan komt, wanneer jij een auto wilt kopen. Dat is zijn verantwoordelijkheid, moet in zijn administratie worden vastgelegd. Niet in die van jouw. Daarom wil de autodealer geen contant geld meer, dat is extra werk en extra risico. Giraal geld is al door de bank gecontroleerd.

Ga je eens verdiepen in AML en wat daar bij komt kijken, voordat je sprookjesverhalen gaat rondstrooien.
m_snel @cariolive232 juli 2024 14:28
Ik dacht net zoals u maar de praktijk is gewoon anders en het gaat niet om zulke grote bedragen. Ook niet om stortingen, maar gewoon om geld wat je uit salaris op de bank hebt ontvangen.
Maar het ging duidelijk niet om een gestolen pas, of een vermoeden. Want dan blokkeren ze die gewoon.

Ik was ook altijd erg sceptisch als ik berichten las van personen die hun rekening geblokkeerd was. Maar blijft u maar in sprookjes geloven.
cariolive23 @m_snel2 juli 2024 14:54
Sorry, wij zijn werkzaam in de business en kennen de hoed en de rand. Wat jij hier stelt, is onzin.

Bij vermoeden van een gestolen bankpas wordt deze geblokkeerd. Klopt. Één telefoontje of één keer inloggen op je banking app en je kunt deze weer activeren.
cariolive23 @!GN!T!ON2 juli 2024 00:34
Contant geld is ook hard op de weg illegaal verklaard te worden (nu nog boven een bepaald bedrag).
Dat verwacht ik niet, dat gaan jij en ik niet mee meemaken, al word je 100 jaar oud.

Probleem is witwassen. Grotere contante geldbedragen zijn zelden te verklaren kwa herkomst en dus vrijwel allemaal afkomstig uit zwarte handel, zwart werken of criminaliteit. Een modaal salaris in Nederland ligt net boven de 3000 euro per maand. Salaris, uitkering, pensioen, etc. krijg je allemaal keurig giraal overgemaakt, niet contant. Dus waar zou je dan 3000 euro vandaan moeten halen? Ga je echt eerst naar de ATM om je hele salaris daar contant op te nemen? En hoe ga je dan de huur, hypotheek, gas, water, elektra, etc. betalen? En omdat je jouw inkomen giraal ontvangt, kun je altijd digitaal betalen. (rekening ik je debit/creditcard ook mee, ook dat wordt digitaal verwerkt)

Bedragen van 3000 euro of meer contant, zijn niet logisch.
m_snel @cariolive232 juli 2024 01:09
Je kan het gewoon in drie keer opnemen en dat is al verdacht. Normaal als ik op vakantie ging was ik z’n 5 k kwijt aan de tickets voor het gezin alleen voor de vlucht van een paar weken vakantie. Maar je moet natuurlijk geen goedkoop ticket kopen en drie keer zoveel in zes maanden uitgeven. Dat is wel erg verdacht. Dit keer kwam mijn dochter met een vriendin op eigen kosten langs.
cariolive23 @m_snel2 juli 2024 02:36
Die 5k betaal je toch met de creditcard? Of eventueel debetcard, maar in geen enkel geval contant. Ik zou niet weten hoe ik contant kan betalen voor het aanschaffen van vliegtickets die ik online koop. En ik vlieg meerdere keren per maand. Alleen al voor de extra airmiles en de verzekering wil je dit met de cc betalen en niet met de debetcard, laat staan contant.

Het voorbeeld wat je hier geeft, is een klassiek voorbeeld van witwassen. Op vakantie gaan en álles contant willen betalen, daar waar iedereen alles giraal heeft ontvangen.

Of ik nou in Brazilië tickets koop, hier in California of in Nederland, de wijze van betalen is exact hetzelfde: met de creditcard. Alleen de bank en het merk creditcard verschilt.
m_snel @cariolive232 juli 2024 14:33
Ik heb helemaal geen tickets in het buitenland gekocht, ik geef alleen aan dat als je een paar weken op vakantie gaat je al vaak veel meer uitgeeft.
Maar uw leef wereld is misschien beperkt tot Nederland. In andere landen hebben de meeste mensen geen eens een bankrekening en betalen bijna àlles gewoon contant. En als ze wel over één pinautomaat beschikken dan vragen ze voor een creditcard transactie gewoon veel meer dan de normale prijs.
cariolive23 @m_snel2 juli 2024 14:58
Wat je uitgeeft is vrijwel compleet irrelevant. Een modaal salaris is in Nederland een 3000 euro. Dat bedrag wordt de limiet voor contante betalingen. Moet jij op één dag 10 betalingen van elk 3000 euro doen, zou je dat contant kunnen doen. Één betaling van 30000 euro kan echter niet. En terecht. Dat stinkt aan alle kanten naar witwassen.
m_snel @cariolive232 juli 2024 15:21
Het gaat om een paar duizend per maand . Nog minder dan die drieduizend zelfs.
Maar misschien komt het omdat de pin automaten maar hele kleine bedragen toestaan, en vaak leeg zijn of niet werken. Dus moet je meerdere keren achter elkaar pinnen om überhaupt wat geld te bemachtigen.
Ik kan me wel voorstellen dat mensen hun rekening geblokkeerd worden. Want ik heb nu omdat ik langer in het buitenland verblijf mijn normale nummer als esim geïnstalleerd omdat ik altijd een lokale sim gebruik. Ik zag dus dat ik in de nacht gebeld was, en heb het nummer opgezocht , om te kijken of ik terug zou bellen.
Ondertussen bleek ik ook al een e-mail gekregen te hebben.
Maar als je niet reageert blokkeren ze natuurlijk gewoon je account.
cariolive23 @m_snel2 juli 2024 15:38
In Nederland kun je bij de geldautomaten van Geldmaat per transactie 2000 euro opnemen. Het verschilt per bank, maar in veel gevallen kun je tot 10000 per dag opnemen. Met een gemiddeld salaris van 3000 per maand... Dus in 4 dagen tijd haal je een heel modaal salaris op. En dat noem jij "hele kleine bedragen", maar ondertussen heb je het over "zuur verdiend geld". Jouw verhaal klopt niet.

Ik woon al bijna 20 jaar voornamelijk in het buitenland en heb zowel zakelijk als privé gewoon een bankrekening in Nederland. Maar of ik nou in Nederland goederen in de winkel afreken, dat in Zuid Amerika doe of hier in California, overal kan ik met mn debit of credit card betalen. En dat wil je ook, zeker in Zuid Amerika, daar wil je echt niet met 10000 USD rondlopen. Cash is zó 1900....
m_snel @cariolive232 juli 2024 16:03
Ik denk dat u het niet helemaal begrijpt, het gaat om minder dan 2000 per maand, niet om tienduizenden.
cariolive23 @m_snel2 juli 2024 16:06
Je denkt echt dat jouw bankrekening en/of bankpas wordt geblokkeerd vanwege wat wisselgeld? Rabobank heeft een 7 miljoen klanten en jij doet nu de aanname dat ze een paar miljoen klanten per maand blokkeren omdat deze klanten wat geld uit de ATM halen? Ik denk dat ze wel iets beters te doen hebben... Denk je niet?
Xfade @vanaalten1 juli 2024 19:49
Maar dat betekend toch niet dat een waakhond niet aan de bel kan trekken ?
CH4OS @Xfade1 juli 2024 21:21
Maar dat betekend toch niet dat een waakhond niet aan de bel kan trekken ?
Ook die hebben juist toestemming gegeven voor de overname:
MultiSafepay integreert met Antom nu regelgevende instanties de noodzakelijke goedkeuring voor de overname hebben gegeven.
phubert @vanaalten1 juli 2024 21:09
Voor zover ik begrepen heb ging het over camera's van Hikvision en Dahua welke rondom/in de buurt van overheidsgebouwen/ambassades geplaatst waren. Er kon niet gegarandeerd worden dat ze waterdicht zijn. Soms gaat ook wel eens door mijn hoofd symbool-politiek, in een gesloten systeem kunnen deze camera's n.l. niets en testen op/of ze iets van mobiel netwerk hebben is gewoon te doen.
CH4OS @vanaalten1 juli 2024 21:17
Amsterdam had ook juist besloten om 1200+ Chinese camera's te vervangen, men geeft zich daarvoor de tijd tot 2030 of zo... ;)

Al met al blijft het wel gek; ASML mag niets leveren aan China, camera's mogen niet als ze in China gemaakt zijn, maar schijnbaar mag China dan wel een Nederlands bedrijf overnemen, omdat het opeens commerciële deal is? ASML zou dan toch ook enkel commercieel gehandeld hebben?

Uiteindelijk zal er dus ook data naar China vloeien door deze overname.
CivLord
@CH4OS2 juli 2024 08:36
De vraag is natuurlijk heeft de overname van deze financiële dienstverlener (bij een overnamesom van € 200 mln. in deze markt een kleintje) dezelfde impact op strategisch en veiligheidsgebied?
CH4OS @CivLord2 juli 2024 09:20
Als China met andere zaken niet vertrouwd wordt, waarom dan nu met deze overname wel, ook al gaat het om "maar" 200M Euro? Ondanks het (blijkbaar) lage bedrag (al zou ik het ook wel graag op mijn rekening zien hoor! ;)) vloeit er natuurlijk wel gebruikersdata nu naar China...

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:54]

CivLord
@CH4OS2 juli 2024 10:50
Het gaat me niet om de exacte hoogte van het bedrag, maar dat het bedrag aangeeft dat het in de financiële markt en speler in de marge is.

Voor de gebruikersdata zijn vanuit verschillende financiële en privacy wetten zeer strenge regels om deze te delen. Natuurlijk kan je zeggen dat China daar geen boodschap aan heeft en het stiekem toch doet, maar dan kan je je beter zorgen gaan maken om Huawei routers bij de grote banken.

Wanneer je China in alles buiten wilt sluiten, dan moet je alles onmogelijk maken/ verbieden, inclusief het door consumenten gebruik laten maken van AliExpress. Anders moet je daar ergens tussen in een grens trekken en volgens de toezichthouders ligt deze overname aan de juiste kant van die grens.
WoutervOorschot @vanaalten1 juli 2024 23:56
Dat is zeker uitzonderlijk, maar het zou een stuk minder uitzonderlijk moeten zijn. Het zou imo gewoon verboden moeten zijn voor chinese bedrijven om hier bedrijven op te kopen. Zeker als het om dataverwerkers gaat.
loki504 @Marc H1 juli 2024 19:19
Daar zat ik ook al aan te denken. Zo van ik stuur liever niet al financiële gegevens naar China :)
Sured @loki5041 juli 2024 19:49
Je hebt helaas niet zelf de keuze welke betalingsaanbieder je gebruikt. Dat zie je pas op je bankafschrift als je de retailer hebt betaald....
loki504 @Sured1 juli 2024 19:56
Soms wel ja maar Azerty geeft bv wel netjes aan dat ze met MultiSafePay werken. Voormij een reden om dan PayPal te gebruiken of Klarna bv. Of even aan het bedrijf vragen welke payment provider ze gebruiken.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 14:54]

phubert @loki5041 juli 2024 21:12
Azerty geeft het wellicht nog aan, maar van veel alledaagse dingen zijn tegenwoordig veel Chinese eigenaren te vinden. Winkelketens, gebruiksartikelen, webshops, vastgoed etc.
loki504 @phubert1 juli 2024 22:08
Klop helaas ontkom je er bijna niet aan.
JakkoFourEyes @loki5042 juli 2024 09:44
Voormij een reden om dan PayPal te gebruiken of Klarna bv.
Weet niet of dat nou echt helpt. Die integraties worden ook geleverd via een betaalprovider zoals MSP.
ronaldmathies @Marc H1 juli 2024 19:19
Ik wou dit net zeggen, ik sta hier toch wel een beetje van te kijken, hoe heeft dit er doorgeen kunnen komen?
MarkS90 @ronaldmathies1 juli 2024 19:24
Dollartekens in de ogen van de vorige eigenaar? Er zijn mensen die zelfs hun moeder nog verkopen ...
RobertMe @MarkS901 juli 2024 19:26
Dat de MSP eigenaar het wilt verkopen is een ding. Maar het gaat er naar mijn idee meer om dat de toezichthouder(s) dit goedkeuren. Maar dan ligt het natuurlijk ook weer aan welke toezichthouder. De ACM zal het wel prima vinden, voldoende alternatieven / concurrentie. Maar ik vraag mij meer af wat iets als een AFM of AP hier van vind.
Baardmeester @MarkS901 juli 2024 19:29
Ze doelen denk ik meer op dat de toezichthouders die geen financieel belang hebben het goedkeuren.
Fr0zenTiger @Marc H1 juli 2024 19:38
Dit vat mijn gedachten hierover vrij goed samen
cariolive23 @Marc H1 juli 2024 20:36
Het is maar een kleintje, zelfs erg klein. Dit ga je op de totale Europese markt (EU bereik) niet merken.

Zolang het niet verboden is om aan Chinese bedrijven te verkopen, waarom niet? Voor de EU is het strategisch misschien niet zo handig, maar imho heeft de EU helemaal geen strategie om onafhankelijk te blijven/worden.
Call of Duty @Marc H2 juli 2024 09:30
Alles zet men in China om voor macht, dus ook dit. Overheden weten dat dit gaande is maar kunnen simpelweg niet altijd wat doen. Immers, alle Chinese bedrijven blokkeren geeft een tegenreactie vanuit China. En per land vindt de eigen overheid het ook wel prettig die investeringen natuurlijk. Ik vind het doodeng allemaal. Ondertussen proberen ze via reclame bij het EK hun merken te normaliseren maar China is gewoonweg geen normaal land.
[Yellow] @Marc H2 juli 2024 11:11
Wat nog vreemder is: China mag hier wel allerlei bedrijven overnemen, maar andersom is niet mogelijk...

Quid Pro Quo
Steely69 @Marc H2 juli 2024 12:15
Dus beveiligingscamera's op straat die mogelijk data naar China stuurt is een groot probleem, maar een financiële instelling laten overnemen door een Chinees bedrijf is geen probleem.

Rare beslissing.
En dan heb je ook nog alle Chinese auto's die hier steeds meer rondrijden met camera's e.d.
Ook dat is inmiddels door sommigen al als potentieel risico gezien:
https://nos.nl/nieuwsuur/...oeken-potentieel-misbruik
Miglow @Marc H2 juli 2024 13:56
Dit 💯
Cyb 1 juli 2024 21:09
Het lastige is dat je vaak niet van te voren kan zien via welke betalingsverwerker bijvoorbeeld een iDeal betaling gaat, bij het plaatsen van een internetbestelling, totdat je helemaal in het einde van het orderproces zit, en de webshop mogelijk al je gegevens ermee gaat delen.

Het gemakkelijkste is misschien om het domain van MultiSafePay te blokkeren op DNS niveau, of via een ad blocker.

Hier enkele klanten van MultiSafePay: Intersport Twinsport, MediaMarkt, Woodwatch, Intratuin, Allekabels.
loki504 @Cyb1 juli 2024 22:19
Je vergeet de belangrijkste voor Tweakers Azerty.
marcanti @Cyb1 juli 2024 22:16
Als je niks met China te maken wilt hebben, moet je überhaupt geen sportkleding, electronica, horloges, tuinspul of kabeltjes kopen.
Cyb @marcanti1 juli 2024 22:53
Dat gaat, zoals je zelf ook weet, vrij lastig en eigenlijk ook niet echt heel boeiend. Wat wel interessanter is, is om de hoeveelheid data die China in handen krijgt, te minimaliseren. Stappen die je daarin kan nemen, zijn vrij eenvoudig: koop geen electronica van een Chinese fabrikant waarbij een Internet verbinding tot stand gebracht kan worden. Snel krijg je dat al de opmerking dat bijna alle electronica uit China komt, maar dan mis je het punt dat er een groot verschil zit tussen een Chinese fabrikant en een Westerse fabrikant die een alleen de productie/assemblage in China laat verrichten. In dat laatste geval is het ontwerp (de werking) namelijk niet Chinees.
WhatsappHack
1 juli 2024 21:53
Het zou fijn zijn als je bij een overname door een buitenlands bedrijf (vanuit Nederlands oogpunt) toch het recht krijgt om je data te laten verwijderen of anonimiseren, maar nu beroept men zich doodleuk op “moeten we 7 jaar bewaren van de belastingdienst, groetjes!”.
ArmEagle @WhatsappHack1 juli 2024 22:33
Hmm. Het zou wel mooi zijn als dat zo was,

Toch maar even proberen: @Arnoud Engelfriet is er een punt te maken dat er door deze overname door een Chinese organisatie sprake van een datalek zou kunnen zijn?
Arnoud Engelfriet @ArmEagle2 juli 2024 11:54
Een datalek is het pas bij "een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens." Hier is er (nog?) geen beveiliging geschonden laat staan dat er daadwerkelijk iets ongeoorloofd is verstrekt.

Een beslissing door de organisatie om data naar zeg China over te brengen is geen datalek maar een algemene tekortkoming onder de AVG (overdracht naar niet-adequaat land zonder safeguards). Dat is op zich ook te beboeten maar het is een andere route.
nutty 1 juli 2024 20:25
Begrijp niet dat dit mogelijk is. Dit zou niet moeten kunnen (ook al zijn het allemaal commerciele partijen)
In China (het omgekeerde dus) acht ik dit ondenkbaar (ja daar zijn ze wat minder naief dan hier).
Maar mocht er ooit oorlog komen met China, dan gaat het kwartje snel vallen. (en zouden de verantwoordelijken hier, die ons dienen te beschermen dus, celstraf moeten krijgen.
Maar nu telt alleen het grote geld.

[Reactie gewijzigd door nutty op 22 juli 2024 14:54]

SuperDre @nutty1 juli 2024 22:52
Maar waarom zouden wij oorlog moeten voeren met China? Als we slim zijn moeten we gewoon onze banden met China harder aantrekken net zoals we nu al doen met de VS, waarvan bekend is dat die op ons spioneren. We moeten eens wat nuchterder na gaan denken als het op China aan komt, we worden behoorlijk voorgelogen op genoeg punten als het om het negatieve beeld gaat. We moeten eens onze kop uit de reet van de VS trekken en eens zelf nadenken en nagaan wat voor ONS goed is, exact het enige dat de VS doet, alles wat zij doen is puur uit eigen belang en niet voor ons.
hoosterb @SuperDre2 juli 2024 01:29
SuperDre, lees het boek van. Jonathan Holslag 'De Nieuwe Zijderoute ' en denk even aan de opstelling van China t.o.v. Taiwan en hun gedrag in de Zuid-chinese Zee en dan realiseer je je dat we in ieder geval al in een economische oorlog verwikkeld zijn die ook simpel kan ontaarden in een volledige. Afspraken maken met China is ook weinig zinvol, daar zijn ze in Hongkong inmiddels ook wel achter.
We zijn al zo naïef bezig, China heeft zich ingekocht in de havens van Rotterdam en Hamburg, is volledig eigenaar van een haven in Griekenland, dat levert data op die heel belangrijk zijn. Nog los van de kwetsbaarheid die er is ontstaan doordat ze dus ook in de gehele IT-infrastructuur zitten van die havens !
Dat betekent niet dat onafhankelijker worden van Amerika een slecht idee is, daarin zijn we het eens.
Grandpubaa @hoosterb2 juli 2024 08:17
Denk dat het om het even is, of het China is of de VS. Beide doen hetzelfde alleen is de 1 kapitalistisch en westers, dus blijkbaar oké. En de ander communistisch en Oosters. Omdat die cultuur afwijkt van de onze vinden we dat niet oké.
hoosterb @Grandpubaa3 juli 2024 03:40
In Amerika worden mensen wel gediscrimineerd maar zoals China omgaat met de Oeigoeren is toch andere koek. De schending van afspraken met de bevolking van Hongkong, inpikken van zeegebied van andere landen, Taiwan en Tibet, het zijn geen vergelijkbare dingen met de Amerikaanse negatieve gedragingen. En zeker de reactionaire Republikeinen zijn bepaald niet het meest verfijnde deel van de wereldbevolking, maar ik ben er wat minder huiverig voor dan de planmatige en geduldige manier waarop de Chinese Communistische Partij naar de werelddominantie streeft. Amerika zit met ons in de Navo, verleende Marshallhulp en droeg wel degelijk bij aan de wederopbouw van Europa.
Het beste lijkt mij van beide zo onafhankelijk mogelijk te blijven.
DrWaltman @SuperDre2 juli 2024 00:27
Als iemand enige vorm van ethiek heeft wilt diegene geen enkele band met China hebben, en aangezien de partij in elk groot bedrijf aanwezig is kan je politiek niet los zien van het bedrijfsleven daar. Het er niet alleen om wat voor ons goed is, maar ook voor de mensheid. Tenminste, voor mij. Als dat je niks interesseert en alleen voor geld gaat, zonder scrupules, ga lekker Chinezen. Het andere alternatief is echt niet alleen de VS. In Europa en ook in Nederland zijn ook bedrijven te vinden.
SuperDre @DrWaltman2 juli 2024 23:27
Uhm, ethiek is in the eye of the beholder. Dus in mijn ogen kan ik rustig ethiek hebben als ik banden met china zou hebben.
DrWaltman @SuperDre13 juli 2024 20:06
Wanneer jij grootschalige schending van mensenrechten -die worden gecoördineerd door de regering van het land zelf- niet erg vindt, dan heb je ethiek per definitie laag in het vaandel staan naar westerse maatstaven. Als jij dit niet erg vindt om aan deel te nemen of indirect te ondersteunen dan is jouw ethiek niet te vereenzelvigen met het verdedigen van mensenrechten. Dus je hebt gelijk, jouw ethiek kan anders zijn, alleen in mijn idee niet te verenigen met het ondersteunen van algemeen mensenrechten.
SuperDre @DrWaltman13 juli 2024 22:16
Grootschalig schenden van mensenrechten? Net zoals het westen, vooral de VS, dat zelf net zo hard doen, onder het mom van anti-terreur, oh wacht daar draait het met doe Oeigoeren ook om, want dat is natuurlijk wat jij vooral bedoelt met 'grootschalig schenden van mensenrechten'. En COVID heeft dat ook goed laten zien dat we dat hier net zo goed kunnen.
DrWaltman @SuperDre13 juli 2024 22:56
Met je laatste zin laat je in 1 keer zien dat je feiten niet serieus neemt. Dus doe ik dat ook niet met de rest van je bericht. Je hebt geen idee (waarschijnlijk ontken je dit gewoon) wat de onderdrukking van mensenrechten in China inhoudt. Die schaal is zoveel immenser dan wat hier inderdaad ook gebeurt. Dat is natuurlijk ook niet goed, maar alsjeblieft zeg, probeer t niet met elkaar te vergelijken.
SuperDre @DrWaltman14 juli 2024 09:41
Welke mensenrechten onderdrukt china dan volgens jou?
dmantione
@nutty2 juli 2024 07:56
Je moet bedenken dat China in 2001 tot de Wereldhandelsorganisatie is toegetreden. Dat was de tijd dat wij in het westen te springen zaten om onze laatste fabrieken te sluiten en naar China te brengen en hoe meer globalisering hoe beter. Dat lidmaatschap geeft onze bedrijven rechten in China, maar Chinese bedrijven ook rechten buiten China. Als je Chinese bedrijven zomaar discrimineert, dan kan er een geschil binnen de WHO gestart worden
vinkjb 1 juli 2024 20:40
Uhhm veel dingen die Chinees zijn willen we vanaf en dan een financieele instelling verkopen aan een Chinees vindt ik uiterste gekte. Dat mag dan weer wel blijkbaar, liggen we allemaal op straat bij de grote leider.
Icheb 1 juli 2024 20:45
Het grote probleem hiermee is metainformatie. Steeds meer payment service providers moeten voor de compliance met wetgeving steeds meer weten over de transacties die gedaan worden. Jaren geleden was het voldoende om een korte regel met een kenmerk mee te sturen, nu moet je bij sommige partijen alle artikels meesturen en bedragen per artikel, maar dan ook vervolgens het adres van de consument. Denk bijvoorbeeld aan methoden als Riverty (even als voorbeeld) die dat soort eisen stellen aan payment service providers, enkel om een goede transactie te kunnen verwerken voor het stukje achteraf betalen...

Dus dit kan een potentieel best wel interessante bron van informatie en datamining worden in de toekomst.
Gelukkig is MSP niet 1 van de grootste partijen de laatste jaren...

Ben benieuwd wat hierin de toekomst gaat brengen...
nms2003 1 juli 2024 20:45
Hoe dan?
thomas_n 1 juli 2024 22:31
Als je als consument hier iets aan wilt doen, kan je na elke aankoop waarvan je ziet dat MultiSafePay gebruikt is, contact opnemen met de betreffende verkoper en aangeven dat je in de toekomst pas weer een volgende aankoop bij hen zal doen als ze naar een andere betalingsverwerker overstappen.

Bedrijven houden erg van terugkerende klanten, dus als genoeg mensen dit doen kan het effect hebben.

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