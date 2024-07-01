Samsung SmartThings krijgt ondersteuning voor Matter 1.2

Samsung voorziet zijn smarthomeplatform SmartThings van ondersteuning voor Matter 1.2. Daarnaast kunnen gebruikers voortaan routines delen met anderen en heeft de fabrikant verbeteringen toegevoegd aan de userinterface.

Het SmartThings-platform werkt vanaf 'deze zomer' met apparaten die Matter 1.2 ondersteunen. Die versie van de smarthomestandaard werd in oktober 2023 uitgebracht door de Connectivity Standards Alliance. Matter 1.2 maakt het onder meer mogelijk om nieuwe soorten apparaten te koppelen, zoals koelkasten, wasmachines en vaatwassers.

SmartThings-gebruikers kunnen met de laatste update hun ingestelde dagelijkse routines delen met anderen via een QR-code. Familieleden of vrienden kunnen diezelfde routine daardoor eenvoudig in hun eigen smarthome gebruiken, aldus Samsung. De fabrikant heeft ook wat wijzigingen aangebracht aan de userinterface, waaronder het vergroten van de tegels om gekoppelde apparaten te bedienen.

Verder biedt de SmartThings-app nu een centrale beheerinterface. De nieuwe Hub Manager moet het makkelijker maken om slimme apparaten te beheren. Het is mogelijk om groepen aan te maken met meerdere hubs en het wordt mogelijk om een secundaire hub te gebruiken als back-up in geval van storing bij de primaire hub.