Samsung SmartThings krijgt ondersteuning voor Matter 1.2

Samsung voorziet zijn smarthomeplatform SmartThings van ondersteuning voor Matter 1.2. Daarnaast kunnen gebruikers voortaan routines delen met anderen en heeft de fabrikant verbeteringen toegevoegd aan de userinterface.

SmartThingsHet SmartThings-platform werkt vanaf 'deze zomer' met apparaten die Matter 1.2 ondersteunen. Die versie van de smarthomestandaard werd in oktober 2023 uitgebracht door de Connectivity Standards Alliance. Matter 1.2 maakt het onder meer mogelijk om nieuwe soorten apparaten te koppelen, zoals koelkasten, wasmachines en vaatwassers.

SmartThings-gebruikers kunnen met de laatste update hun ingestelde dagelijkse routines delen met anderen via een QR-code. Familieleden of vrienden kunnen diezelfde routine daardoor eenvoudig in hun eigen smarthome gebruiken, aldus Samsung. De fabrikant heeft ook wat wijzigingen aangebracht aan de userinterface, waaronder het vergroten van de tegels om gekoppelde apparaten te bedienen.

Verder biedt de SmartThings-app nu een centrale beheerinterface. De nieuwe Hub Manager moet het makkelijker maken om slimme apparaten te beheren. Het is mogelijk om groepen aan te maken met meerdere hubs en het wordt mogelijk om een secundaire hub te gebruiken als back-up in geval van storing bij de primaire hub.

Door Sabine Schults

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Feedback • 01-07-2024 18:33
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01-07-2024 • 18:33

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Reacties (16)

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Trucker Her 1 juli 2024 19:16
Mijn voornaamste vraag is of alle apparaten welke Samsung zelf in hun line-up hebben zitten, ook Matter gaan ondersteunen.

Zelf heb ik bijvoorbeeld een Homey. En een Samsung wasmachine. Zou toch fijn zijn als daar een wat meer native koppeling voor komt, met minder afhankelijkheden van Samsung.

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer apparaten; waarvan die interoperabiliteit voor mij een hele welkome toevoeging zou zijn. Geen vendor locking meer op slimme spulletjes. En ieder doen wat handig is voor zijn/haar situatie (Homekit, Home Assistant, Homey, SmartThings, HomeConnect, enz.)
Llopigat
@Trucker Her2 juli 2024 00:45
Zelf heb ik bijvoorbeeld een Homey. En een Samsung wasmachine. Zou toch fijn zijn als daar een wat meer native koppeling voor komt, met minder afhankelijkheden van Samsung.
Ik heb zelf Home Assistant en dit soort gedrag van fabrikanten is inderdaad tenenkrommend.

Ik ken iemand bij een bedrijf dat onder meer IoT spulletjes maakt en die help ik vaak met zijn home assistant. En toen er laatst een grote presentatie was over een nieuw produkt werd ook die vraag gesteld, er zit al een zigbee transceiver op, waarom geen matter ondersteunen? Maar het bleek dat "marketing" hier mordicus tegen is. Waarom? Omdat als alles via de eigen app gaat, ze allerlei inzichten meekrijgen over het gebruik, het soort klanten, en ze kunnen in de app andere produkten van ons aanprijzen. Bij de grotere produkten komen daar vaak ook nog 'consumables' bij zodat ze de klanten kunnen bestoken met 'je filter is bijna op, bestel nu nieuwe!'. Daarom willen ze het ontmoedigen dat je dingen als homey gebruikt.

Daar zit hem de kneep dus. Het is niet in het belang van de klant maar in het belang van henzelf. We zullen toch afhankelijk blijven van hobbyisten die de protocollen lopen te reverse engineeren in veel gevallen. Of je moet boel kopen van merken die wel ethisch werken zoals Shelly.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:52]

Technoid 1 juli 2024 18:49
Vind het persoonlijk een draak van een app.
Om mijn smart tv in te stellen voor bijvoorbeeld picture mode, maar 9,9 van de 10x werkt de app niet meer en blijft die stellig zeggen dat de tv offline is en kan ik weer alles opnieuw pairen.

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 16:52]

Vinny_93 @Technoid1 juli 2024 19:03
Dat had ik ook totdat ik de tweede router (in AP-modus) uit mijn netwerk haalde. Nu blijft ie netjes online.

Maar ik gebruik m alleen voor de voice enhancement op de soundbar.
Technoid @Vinny_931 juli 2024 19:06
Ik heb een mesh netwerk maar de TV is bekabeld hier daarnaast maar maakt weinig verschil helaas :(
Vinny_93 @Technoid1 juli 2024 19:07
Mijn tv is ook bekabeld maar toch was dat een probleem. Ik heb geen idee of het toeval is of niet maar goed.
G33r @Technoid1 juli 2024 22:35
Idem hier! Wat een ramp die app |:(
Iedere keer als ik de speakers van de Surround Sound wil tweaken; offline, niet te vinden.
Iedere keer opnieuw pairen. Bijna lachwekkend als het niet zo’n tijdverspilling was…
Llopigat
@Technoid2 juli 2024 00:49
Ik vind het ook een shit app. Ik heb wat van die SmartTags maar die worden niet zomaar ondersteund, dan moet je ook weer een plugin downloaden. Pff.
Van der Berg
1 juli 2024 20:00
Ik gebruik zelf op het momenten 2 SmartTag 2 van Samsung

Ik heb inmiddels de firmware update gehad op een van mijn Samsung Galaxy SmartTag 2. Ik vind ze erg handig, eentje verstopt in mijn auto en de andere dient voor ons koffer die momenteel mee is met mijn vriendin in ons grote koffer en ik kan van hier alles volgen, erg leuk.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 22 juli 2024 16:52]

Gohan040 @Van der Berg1 juli 2024 20:59
(Beetje offtopic want niks met Matter te maken) Afgelopen week ook een aantal bijgekocht (had al 1 smarttag). Tijdens tripje US 3 weken geleden zat er ook 1 in mijn koffer, toch makkelijk om te weten waar deze uithangt in geval van vermissing. Nu zit er ook 1 in de rugzak van mijn zoontje en als we naar drukke gelegenheden gaan dan gaat er ook 1 in zijn broekzak of ergens aan z'n kleding.( Liefst verborgen) Het is geen GPS maar al geeft het een indicatie is het altijd beter dan geen idee hebben. Wel zou ik een onafhankelijke app hiervoor willen, gebruik zelf home assistant en dan is de complete SmartThings app eigenlijk overbodig. Tevens zou een goed intergratie in HA ook wenselijk zijn voor de tags. (Zover ik weet is die er niet).

[Reactie gewijzigd door Gohan040 op 22 juli 2024 16:52]

Llopigat
@Gohan0402 juli 2024 00:41
Wel zou ik een onafhankelijke app hiervoor willen, gebruik zelf home assistant en dan is de complete SmartThings app eigenlijk overbodig. Tevens zou een goed intergratie in HA ook wenselijk zijn voor de tags. (Zover ik weet is die er niet).
Die is er idd helaas niet. Ik heb ze zelf ook (5 in totaal). Maar Samsung gebruikt deze als vendor-lockin (net zoals Apple dat doet, je moet echt een apparaat van Apple hebben om ze te vinden, via het web mag het ook niet). Ze ondersteunen het echt alleen via hun eigen appje. Ik zou ook graag de data van mijn tags helemaal open willen hebben zodat ik die zelf kan gebruiken.

Overigens vraag ik me af of ze net zoals Apple AirTags wel elke 10 minuten de bluetooth ID veranderen zodat je niet te tracken bent door winkels en vliegvelden enzo. Maar dat moet ik nog eens testen met de juiste hardware.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:52]

Call of Duty @Llopigat2 juli 2024 09:34
Ik zou vooral willen dat ze hun Tags koppelen met Find my Device van Android zelf. Nu is het nog steeds alleen vindbaar door een beperkt aantal telefoons van Samsung, niet eens allemaal. Bijvoorbeeld in de US, waar merendeel van de mensen een iPhone heeft, is dat wel een dingetje. Bovendien heb ik het sowieso gewoon liever gevonden door élke Android, ook in de EU.
Llopigat
@Call of Duty2 juli 2024 09:47
Ja aan de andere kant ben ik wel blij dat ze hun eigen systeem gebruiken want dan zou ik in moeten loggen op een google account en dat wil ik niet. Ik denk dat het meer een commerciele beslissing is tussen Samsung en Google.
TheDudez 1 juli 2024 20:53
Matter zorgt er ook voor dat we nu eindelijk lokaal kunnen gebruiken? zonder cloud zooi
Mitchelllll 1 juli 2024 22:55
Waarom was matter nodig eigenlijk? En kan ik integreren in home assistent?
netmeester 2 juli 2024 14:01
Voor mij geen Samsung smart-spullen meer (op een TV na). Een paar jaar geleden kon de hele Smartthings-app niet eens werken zonder dat je de app toegang gaf tot je contactpersonen. Heb toen de robotstofzuiger weer teruggestuurd naar iBood en daarmee Samsung afgeschreven als serieuze domotica-partij.

Als ik al een account moet aanmaken om een product volledig te kunnen gebruiken, gaat het product retour. Helaas blijft er (zeker voor robotstofzuigers) dan bar weinig te kiezen over.

Als er echte Matter support zou zijn, zou ik Samsung misschien weer overwegen - maar niet als alles alsnog via Samsung moet gaan.

[Reactie gewijzigd door netmeester op 22 juli 2024 16:52]


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