Samsung onthult slimme koelkast met 32"-scherm

Samsung onthult in aanloop naar CES 2023 alvast de Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, een slimme koelkast met een 32"-scherm in de deur. De techgigant maakt nog geen releasedatum of adviesprijs bekend.

Het touchscreen met full-hd-resolutie heeft meerdere functies, zo schrijft Samsung in het persbericht. Zo kunnen er vanaf de Bespoke Refrigerator Family Hub Plus aangesloten apparaten met Samsungs SmartThings-systeem worden aangestuurd. Het merk wil naar eigen zeggen een hub voor iot-apparaten creëren.

Verder kunnen gebruikers op het scherm video's bekijken via bekende services zoals YouTube en Facebook, recepten bestuderen en tv-programma's via de Samsung TV Plus-app bekijken. Deze dienst is vooralsnog alleen in Zuid-Korea en de Verenigde Staten beschikbaar. In het laatstgenoemde land kunnen gebruikers tevens via Amazons Your Essentials-service producten bestellen. Ook is er ondersteuning voor Google Foto's, het weergeven van kunst via de Bespoke Atelier-app en het tonen van eigen foto's via de Family Hub Plus-applicatie.

Samsung maakt al langer slimme koelkasten met schermen, maar voor zover bekend is dit het grootste scherm dat het Zuid-Koreaanse merk in een koelkast verwerkte. Eerder hanteerde Samsung een 21"-scherm in de Family Hub-koelkast, die grotendeels dezelfde functies ondersteunde.