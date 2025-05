Videotranscodeerprogramma HandBrake krijgt ondersteuning voor AV1-codec

Het populaire opensource video-encoderingsprogramma HandBrake heeft sinds versie 1.6.0 ondersteuning voor de AV1-codec. Encoderen kan in software, waarbij de cpu het werk doet, of met hardwareversnelling. Op dat gebied zijn nu nog alleen de Intel Arc-videokaarten ondersteund.

Niet alleen de Intel Arc-videokaarten zijn in staat om AV1 te encoderen; de RTX 4000-videokaarten van Nvidia kunnen dat ook en de RX 7000-serie van AMD blijft daarin ook niet achter. Het is echter aan de HandBrake-ontwikkelaars om die ondersteuning ook in te bouwen en die zit er in versie 1.6.0 nog niet in. Naar verwachting kunnen Intels aankomende Meteor Lake en Arrow Lake-cpu's ook AV1 encoderen, op maximaal 10-bit.

De AV1-codec is het product van AOMedia, de Alliance for Open Media. Zowel Google als Apple maakt daarvan deel uit, naast veel andere grote namen, zoals Netflix, Facebook, LG, Microsoft en Samsung. De codec is gepositioneerd om te concurreren met codecs als HEVC en VVC, ook wel bekend als H.265 en H.266. Een groot verschil tussen de twee is dat AV1 royaltyvrij is, of dat in ieder geval zou moeten zijn. Ook voor het gebruik van H.264 moeten royalty's betaald worden.