D-Link sluit clouddiensten 19 smarthome-apparaten af en haalt apps offline

D-Link sluit 19 beveiligingscamera's, babyfoons en andere slimme apparaten af van zijn clouddiensten. Ook de bijbehorende apps worden van de Play Store en App Store gehaald. Het lijkt erop dat de apparaten daarna niet meer te gebruiken zijn en dus e-waste worden.

D-Link maakte de wijziging bekend via een supportpagina, die een maand geleden opgepikt werd door enkele Duitse sites, waaronder PC Games Hardware, maar het kwam niet breed onder de aandacht. Het is niet duidelijk wanneer D-Link deze bekendmaking online heeft gezet. De door het Taiwanese bedrijf voorgenomen wijzigingen vinden op vrijdag 30 december 2022 plaats.

Het gaat om ip-camera's, slimme stopcontacten, bewegingssensoren, een watersensor, Z-Wave-hubs, een deur- en raamsensor, een sirene, een rookmelder en meerdere camera's om baby's of huisdieren mee in de gaten te houden. Van de producten die terug te vinden zijn in de Pricewatch, is te zien dat ze introductiejaren hebben die variëren van 2013 tot 2017. De afgesloten apps zijn mydlink Home en mydlink Baby Camera Monitor, achter de links nog in cached-versies te zien.

D-Link zegt het niet heel expliciet, maar het lijkt erop dat de apparaten na het afsluiten van de bijbehorende apps en clouddiensten volledig onbruikbaar worden, dus e-waste. Voor zover bekend heeft D-Link ook geen broncode van firmware beschikbaar gesteld, wat er nog voor zou kunnen zorgen dat handige gebruikers zelf firmware kunnen schrijven en bijvoorbeeld compatibiliteit met Home Asssistant kunnen ontwikkelen voor voortzetting van het gebruik.

D-Link stelt verder dat de DCS-935L, DCS-5010L en DCH-Z510, respectievelijk twee camera's en een sirene, door het afsluiten van de oude apps weliswaar niet meer werken, maar dat in deze gevallen nog wel overgestapt kan worden op de nieuwere apps mydlink, mydlink Lite of mydlink+. In het supportartikel staat welke app werkt voor welk apparaat.

Update, vrijdag 15.59: tweaker jeanj laat weten dat hij als D-Link-klant in februari van dit jaar op de hoogte is gesteld van deze afsluiting middels een e-mail.