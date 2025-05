Valve maakt populairste Steam-games van 2022 bekend

Valve heeft bekendgemaakt welke games op Steam dit jaar de meeste omzet hebben opgeleverd en welke het meest gespeeld zijn op de Steam Deck. Om de privacy van de makers enigszins te beschermen, zijn de games in brackets verdeeld en worden bedragen niet vrijgegeven.

Valve hanteert hier meerdere categorieën. Dat zijn onder andere de games die de meeste omzet in het jaar hebben gegenereerd, dit jaar uitgekomen games gerangschikt op omzet in de eerste twee weken, dit jaar uit Early Access gekomen games gerangschikt op omzet, de populairste vr-games op basis van omzet en de populairste games op de Steam Deck op basis van spelersaantallen. De sortering binnen de brackets is willekeurig en Valve raadt aan om de kanttekeningen goed te lezen. Dit overzicht is iets anders dan Steam Replay, een samenvatting van de meestgespeelde games van het afgelopen jaar op individueel niveau.

De games die de meeste omzet opleverden in 2022 waren niet alleen maar games met een relatief hoge prijs. Die zitten er zeker tussen: Elden Ring, Modern Warfare II en Monster Hunter Rise hebben allemaal een plekje in de Platinum-bracket. Die wordt ook gevuld met gratis titels als PUBG, Apex Legends, CS:GO, Lost Ark en Dota 2. In de bracket Gold vinden we populaire titels als Cyberpunk 2077, GTA V, Red Dead Redemption 2 en God of War, maar ook de rts-game Total War: Warhammer III. Verderop zijn ook relatief kleinere en oudere indiegames te zien als Project Zomboid, RimWorld, Terraria en Risk of Rain 2. In totaal heeft Valve 100 games genoteerd in deze lijst.

Dit jaar uitgekomen games die de meeste omzet genereerden in hun eerste twee weken zijn goeddeels ook games die in de vorige lijst bovenaan stonden: Dying Light 2, Monster Hunter, Elden Ring, Modern Warfare II, Total War: Warhammer III, Lost Ark en Yu-Gi-Oh! Master Duel zitten in beide lijstjes in de Platinum-bracket. Verder zijn hier bijvoorbeeld Warhammer 40,000: Darktide, FIFA 23 en Stray te vinden.

Op de Steam Deck hadden veel triple-A-games de meeste dagelijks actieve spelers; games als Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Spider-Man Remastered, The Witcher 3 en Elden Ring. Dat zijn ook games met flinke systeemeisen. Toch zijn er ook 'bescheidenere' games te vinden zoals Cult of the Lamb, Hades en Vampire Survivors.

Wat omzet van vr-games betreft wordt de lijst ook deels aangevoerd door bekende spelers: Superhot, Half-Life: Alyx, Skyrim VR en Beat Saber zijn van de partij, maar ook games als After The Fall, Boneworks en VTOL VR.

De games die dit jaar Early Access verlieten en de grootste omzet in dit jaar behaalden, zijn onder andere Grounded, Mount & Blade II: Bannerlord, Vampire Survivors, Rogue Legacy 2 en Teardown. Hier staan verder veelal minder bekende titels op de lijst.

Valve maakt tot slot een zesde categorie bekend: de meest gespeelde games van het jaar op basis van het hoogste aantal gelijktijdige spelers in het jaar. Ook daar komen bekende, bovengenoemde games langs, maar ook titels als Goose Goose Duck, een gratis speelbare concurrent van Among Us.