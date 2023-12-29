Valve publiceert lijst met bestverkochte Steam-games van 2023

Valve heeft een lijst gepubliceerd met de bestverkochte spellen van 2023 op zijn gameplatform Steam. Onder andere Call of Duty: Modern Warfare III, Baldur's Gate III en Starfield hebben volgens Valve de hoogste verkoopcijfers.

Valve heeft voor het samenstellen van de lijst gekeken naar de bruto-omzet van de games. Wat de spellen precies hebben opgebracht, deelt het platform niet. Wel zijn de games verdeeld in verschillende rangen: platina, goud, zilver en brons. In de lijst van de bestsellers staan onder andere Counter-Strike 2, Baldur's Gate III, Sons of the Forest en Hogwarts Legacy aangemerkt als platina.

Ook laat Valve onder meer zien welke games populair zijn op de Steam Deck en welke spellen hoge spelersaantallen hebben genoten. De eerste Half-Life-game is een populaire keuze onder Steam Deck-gebruikers, net als Armored Core VI van Dark Souls-maker From Software, die op 24 augustus uitkwam. Destiny 2 en Dota 2 hebben allebei een piek in spelersaantallen meegemaakt die boven de 300.000 gelijktijdige spelers uitkwam.

Sinds 2017 publiceert Valve elk jaar een lijst met de bestverkochte spellen van dat jaar. Vorig jaar spanden onder andere Elden Ring, de mmorpg Lost Ark en Monster Hunter Rise de kroon.