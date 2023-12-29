Valve publiceert lijst met bestverkochte Steam-games van 2023

Valve heeft een lijst gepubliceerd met de bestverkochte spellen van 2023 op zijn gameplatform Steam. Onder andere Call of Duty: Modern Warfare III, Baldur's Gate III en Starfield hebben volgens Valve de hoogste verkoopcijfers.

Valve heeft voor het samenstellen van de lijst gekeken naar de bruto-omzet van de games. Wat de spellen precies hebben opgebracht, deelt het platform niet. Wel zijn de games verdeeld in verschillende rangen: platina, goud, zilver en brons. In de lijst van de bestsellers staan onder andere Counter-Strike 2, Baldur's Gate III, Sons of the Forest en Hogwarts Legacy aangemerkt als platina.

Ook laat Valve onder meer zien welke games populair zijn op de Steam Deck en welke spellen hoge spelersaantallen hebben genoten. De eerste Half-Life-game is een populaire keuze onder Steam Deck-gebruikers, net als Armored Core VI van Dark Souls-maker From Software, die op 24 augustus uitkwam. Destiny 2 en Dota 2 hebben allebei een piek in spelersaantallen meegemaakt die boven de 300.000 gelijktijdige spelers uitkwam.

Sinds 2017 publiceert Valve elk jaar een lijst met de bestverkochte spellen van dat jaar. Vorig jaar spanden onder andere Elden Ring, de mmorpg Lost Ark en Monster Hunter Rise de kroon.

Beste Games 2023 Steam

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-12-2023 11:50 131

29-12-2023 • 11:50

131

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Reacties (131)

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RavonsDaro 29 december 2023 11:57
Als 6 van de 12 Platina games Free-to-Play zijn, mag je dat dan wel scharen onder het kopje 'Best verkocht'? :|

Edit: En dit statement baseer ik niet op de gedane in-game transacties of bijbehorende DLC.

[Reactie gewijzigd door RavonsDaro op 23 juli 2024 09:44]

luketheduke @RavonsDaro29 december 2023 11:58
Het is gebaseerd op bruto-omzet hè.

Edit: Oké prima, maar zij dus wel.

[Reactie gewijzigd door luketheduke op 23 juli 2024 09:44]

Devalno @luketheduke29 december 2023 12:32
De verwarring ontstaat doordat hier op Tweakers het woord "bestverkocht" is toegevoegd, terwijl Steam zelf simpelweg spreekt over de beste spellen gebaseerd op bruto-omzet, dus zonder het woord "bestverkocht". Als het een lijst voor bestverkochte games zou zijn, zou het inderdaad raar zijn om microtransacties mee te rekenen, maar Steam spreekt dus van een andere lijst.
loki504 @Devalno29 december 2023 13:50
Steam noemt het bestseller en daarna maken ze duidelijk dat het De beste spellen van het jaar, gebaseerd op bruto-omzet gaat.

Maar daarvoor maken ze dat ook niet duidelijk.
Blorgg @loki50429 december 2023 15:15
Wat Steam letter schrijft op de banner die naar het artikel linkt:
A look back at the year's top sellers, best new releases, most played games, and more!
Klik je op die banner dan kom je uit onder het kopje "Top Sellers". En daar staat op de 1e regel en boven de lijst met games:
The Year's Top Games measured by Gross Revenue
En als je nou bij jezelf denkt: "zie je wel? Op de banner was het niet 100% super duper duidelijk." dan heb ik de volgende vraag:
Waar verdienen "Free to play" games hun geld mee? Juist, die verkopen ook gewoon hun spulletjes. Zonder mensen die grof geld uitgeven aan free to play games zouden die morgen namelijk ophouden te bestaan.

Dus wanneer er gesproken wordt van "best verkocht", dan is dat correct. Mensen kopen content. En of dat nou complete games zijn of enkel wat cosmetische skins, lekker boeiend zeg.
loki504 @Blorgg29 december 2023 15:41
Wat Steam letter schrijft op de banner die naar het artikel linkt:

[...]


Klik je op die banner dan kom je uit onder het kopje "Top Sellers". En daar staat op de 1e regel en boven de lijst met games:

[...]


En als je nou bij jezelf denkt: "zie je wel? Op de banner was het niet 100% super duper duidelijk." dan heb ik de volgende vraag:
Waar verdienen "Free to play" games hun geld mee? Juist, die verkopen ook gewoon hun spulletjes. Zonder mensen die grof geld uitgeven aan free to play games zouden die morgen namelijk ophouden te bestaan.

Dus wanneer er gesproken wordt van "best verkocht", dan is dat correct. Mensen kopen content. En of dat nou complete games zijn of enkel wat cosmetische skins, lekker boeiend zeg.
Alleen heeft tweakers best verkocht niet er bij bedacht. en ja ik kan mijzelf die vraag stellen. dan vraag ik mij zelf ook wat doet een game die "gratis" is bij best best selling game. geen flauw idee we weten allemaal dat F2P games bakken met geld jaar in jaar uit binnen harken. en dan maakt leeftijd niet zo veel uit als je dat vergelijkt met verkopen van lossen games.
Cid Highwind @loki50430 december 2023 10:14
Ik denk dat het vooral een taaltechnisch iets is: Bestverkocht impliceert dat het genoemde product zelf goed is verkocht.

Bestverkopende, een letterlijke vertaling uit het Engels, kan je op twee manieren uitleggen: Het product zelf verkoopt goed alszijnde verkochte aantallen, maar tevens als handeling, in de vorm van dat het DLC en content goed verkoopt.
SouLLeSSportal @Blorgg29 december 2023 20:25
Dat hangt dus volledig van de parameters af waaraan je de games wil meten. Bij best verkochte games, is het niet raar te denken dat het gaat om welke game het meest verkocht is.

De originele lijst van steam is echter zoals je goed aangeeft op andere parameters gebaseerd, want het gaat daar om bruto omzet wat tevens correct direct gezien niks met de aantallen van games verkocht of spelers te maken heeft(tot op een zeker punt uiteraard), maar met hoeveel geld de game opgebracht heeft.
Dus het is in dat opzicht zeker boeiend waar het geld vandaan komt, ten opzichte van waarop de lijst is gebaseerd qua data. Laatste zin ben ik daarom niet met je eens. Matige definitie en vertaling van het originele artikel zorgt voor onduidelijkheid en dat is wat aangekaart is.
Wolfos
@Devalno29 december 2023 14:27
Steam noemt de "bestselling" lijst in het Nederlands ook "bestverkocht". Deze is ook op bruto omzet gesorteerd, waardoor de Steam Deck altijd bovenaan staat want die kost ruim €300.
MeltedForest @Wolfos29 december 2023 17:12
Bruto omzet is aantal verkochte exemplaren maal verkoopprijs.
Je kan nooit zoveel fysieke steam decks a €300 produceren dan dat er aan digitale loot boxen en season passes van max €10 in free to play games worden uitgegeven.
keejoz @Wolfos30 december 2023 12:22
Absoluut niet waar. Ik zit letterlijk te kijken naar de pagina.

https://imgur.com/XuhSAqo

Waar in godsnaam zie jij "bestverkocht" staan?
Bulls @Devalno29 december 2023 18:26
Vindt het raar dat het om omzet gaat en niet om aantallen
kuurtjes @Devalno29 december 2023 17:10
Dat is niet toegevoegd. De titel van de lijst is duidelijk "bestsellers" wat letterlijk vertaald naar "bestverkochten".
Louw Post @RavonsDaro29 december 2023 12:00
"Gratis" games hebben meestal micro-transacties of betaalde uitbreidingen zoals bij Destiny.

[Reactie gewijzigd door Louw Post op 23 juli 2024 09:44]

tjallo @RavonsDaro29 december 2023 12:00
Vergeet de in-game purchases en 'dlc' niet.
SacreBleu @RavonsDaro29 december 2023 13:16
Jazeker, want het spel kan gratis zijn, maar de DLC niet.
Daarbij klopt het niet wat Tweakers specificeert. Het gaat niet om de 'best verkochte' games, het gaat om de games die de afgelopen jaar het meeste aan "bruto-omzet" hebben gehad.

Het spel kan dus 200 keer zijn verkocht - en daarmee misschien het 'slechtst' verkochte spel zijn - maar wel 20 miljard aan omzet hebben door DLC en MTX.
loki504 @SacreBleu29 december 2023 14:14
Steam heeft ook een lijst meest gespeelde. En dat gaat om spelers tegelijk online. Terwijl ik eerder de meest gespeelde game per uur verwacht.
Redblader @RavonsDaro29 december 2023 12:00
Natuurlijk, bij deze 'gratis' spellen worden gewoon veel ingame items en diensten verkocht. Het draait uiteindelijk om de omzet voor deze ranking.
Memori @Redblader29 december 2023 16:29
Slechte keuze naar mijn mening. Ik vond het vervelend om naar deze lijst te kijken omdat er zoveel free-to-play games tussen zaten. Ze hadden beter een ranking kunnen maken op games actief/geinstalleerd in gebruiker's library, wat volgens mij een beter beeld had kunnen schetsen.
zerotje 29 december 2023 11:58
Iedereen zeiken over Starfield maar het verkoopt wel! Speel het met veel plezier.
raro007 @zerotje29 december 2023 12:07
Idd zit wel hoog voor een spel dat mostly negative Staat bij spelers.
BlaDeKke @raro00729 december 2023 12:12
Wat wil zeggen dat ondanks de game niet als leuk gezien wordt, men er toch een hoop geld aan heeft verdiend. Een game hoeft dus niet leuk te zijn om geld op te leveren. Ik kijk al uit naar de volgende generatie games |:(
MN-Power @BlaDeKke29 december 2023 12:34
Er zijn genoeg mensen die hem toch echt leuk vinden, dus een beetje vreemd om te zeggen dat hij niet leuk is. Ik heb me tot nu toe ongelooflijk veel uren kostelijk vermaakt. Is het perfect? Nee, is het meer mijn spel dan BG3: zeer zeker wél.

Ik kijk ook absoluut niet meer naar ratings aangezien mensen vanalles en nog wat met hun rating willen uitdrukken wat totaal niet van toepassing is voor mij. Sowieso heb ik niks aan een rating systeem wat je dwingt om alleen voor of tegen te stemmen. Daar mist alle nuance.
steefy1997 @MN-Power29 december 2023 13:09
Heb bijna 100 uur in starfield gestoken en vond hem zeer leuk. Alleen als je bijvoorbeeld naar Reddit kijkt en dat zegt krijg je gelijk downvotes
AHappyKoalaBear @steefy199729 december 2023 13:41
Ik kan daar wel om lachen, toen het spel net een week uit was werd je flink gedownvote als je commentaar had op het spel. Reddit is de grootste hive mind die er is.
Rogers @AHappyKoalaBear29 december 2023 14:18
Dacht precies hetzelfde, had kort na release 20 uur er in zitten dus kon best onderbouwde kritiek geven maar werdt steeds aangevallen, ook hier op tweakers. Nu wordt het spel juist overwegend afgekraakt.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 09:44]

gimbal @steefy199730 december 2023 01:56
Dat is Reddit. Hoe kleiner de game, hoe groter de kans dat de subreddit voor die game als een familie aanvoelt in plaats van als een plek voor mensen om alles te downvoten wat niet 100% met de eigen mening overeenkomt. Starfield is totaal kansloos.
cold_as_ijs @MN-Power29 december 2023 14:37
Denk dat je beter kan zeggen dat meer mensen hem niet leuk vinden dan wel leuk. Dit staat natuurlijk los van je eigen mening. Genoeg slechtere games waar mensen veel lol uit halen. En ook andersom, God Of War kreeg ook razendgoeie reviews van spelers, maar ik vond het maar een matige game om verschillende redenen
MN-Power @cold_as_ijs29 december 2023 15:35
Ik denk dat het vooral 2 zaken zijn die elkaar niet eens uitsluiten die deze score veroorzaken. Ten eerste (totaal) verkeerde verwachtingen. Het is vooral een RPG in space, en dat had men kunnen weten. Het is geen FPS, maar ook geen D&D RPG en ook geen Star Citizen. In alle gevallen ben ik daar ook zeer blij mee. Verder voegt het ruimteschip en basis bouwen voor mij echt wat toe. En de ruimtevluchten/gevechten natuurlijk. Alles is voor mij diepgaand genoeg om leuk te zijn, zonder dat het overweldigend wordt. Ik zie het als meerdere games in één zonder dat ik van spel moet wisselen en de continuïteit mis. Overigens heb ik Star Citizen in de gratis week geprobeerd, kon me echt niet warm krijgen.

Het tweede punt is dat velen hem gratis gekregen hebben bij een videokaart. En zeker in combinatie met verkeerde verwachtingen(eerste punt) kan je dan een groot deel slechte scores verwachten. Als je BG3(of bijvoorbeeld Elden Ring) aan mij zou giften en mij eerlijk zou vragen of ik hem aan iemand als mijzelf zou aanbevelen, zou dat ook een duimpje naar beneden zijn.

Alleen zou ik hem dan gewoon niet scoren(vind ik namelijk niet eerlijk) of mij zelfs proberen te verplaatsen in iemand die zo'n game wel kan waarderen. Maar hoogstwaarschijnlijk het eerste(dus geen review/duimpje).

[Reactie gewijzigd door MN-Power op 23 juli 2024 09:44]

cold_as_ijs @MN-Power29 december 2023 21:50
Natuurlijk zijn verwachtingen schuldig aan, maar dat ligt voor een groot deel aan Bethesda zelf. Ze wilden natuurlijk maat al te graag de hype in stand houden, speelt natuurlijk mee dat je het meest verdiend wordt in de eerste maanden. Wat niet helpt is dat Todd Howard natuurlijk overtuigd is van zijn eigen genialiteit en het allemaal probeert te verkopen als de ervaring of a lifetime.

Maar er zijn wel wat tekortkomingen die je in een triple A game anno nu niet meer verwacht zoals de vele laadschermen en wat van “it’s a Bethesda game” features zoals NPC’s met een dode blik. En ja dan is er nog een serie aan meer subjectieve dingen die niet goed zijn volgens spelers. Allemaal niet boeiend als jij erdoorheen kan kijken en alsnog kan genieten ;)
gimbal @cold_as_ijs30 december 2023 02:03
Het is bij dergelijke time sinks niet echt relevant om naar meningen te kijken eigenlijk, behalve voor je eigen keuze of je hem wil spelen of niet.

Het feit dat het een game is waar je letterlijk honderden uren in kunt ontsnappen is al een reden voor mensen om het te spelen, kwaliteit is mooi meegenomen. Een moderne Bethesda game verkoopt, ongeacht.
Oyxl @MN-Power29 december 2023 22:08
Maar in BG3 voel je de liefde voor het spel. Starfield voel je vooral alle tergend slechte dialogen, onafgemaakte quests, eigenlijk alles wat het had kunnen zijn, maar niet is, maar wel beloofd was.
Finraziel
@BlaDeKke29 december 2023 13:59
Ik heb hem momenteel ook negatief gerate in steam, maar alleen omdat de game ineens maar niet wou stoppen met crashen op mijn pc. Ik vind de game zeker wél leuk. Dus niet zomaar aannemen dat niet leuk de enige reden is om te downvoten.

Edit: de game staat trouwens ook bij de top categorie van meest gespeeld. Dus het is echt niet zo dat iedereen de game na een paar uur heeft laten vallen.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 23 juli 2024 09:44]

DaemonReem @Finraziel29 december 2023 16:46
Heb je het volledig kunnen toeschrijven aan de game en niet aan een falen in je eigen setup? Gewoon nieuwsgierigheid.
Finraziel
@DaemonReem29 december 2023 17:54
Nou, dat is lastig te zeggen... Maar heb al van alles geprobeerd en voor de rest is de pc gewoon stabiel. Enige wat ik nog niet geprobeerd heb is Windows volledig opnieuw installeren maar daar heb ik geen zin in dus voor nu ben ik andere games gaan spelen. Ik ga echter ongetwijfeld weer terug komen bij de game en als het dan nog gebeurt zal ik dat nog wel proberen.
EraYaN @DaemonReem30 december 2023 13:01
Nouja het is een Bethesda game, dus de game zal een groot aandeel hebben. Die jongens krijgen gewoon de tijd niet om degelijk te programmeren en dat merk je.
raro007 @BlaDeKke29 december 2023 12:25
Jammer genoeg laat het dat wel zien.
En bij Starfield moet je best wel lang spelen om tot die conclusie te komen omdat het eenmaal zo traag loopt.
En dan? Kan je geen refund vragen 3 uur verder. 8)7
Sito @BlaDeKke29 december 2023 13:52
Toen ik het spel speelde dácht ik dat ik het leuk vond. Echter: wegens omstandigheden kon ik 2 maanden niet spelen en daarna had ik totaal geen zin meer om het spel op te pakken. Het is gewoon ver onder de kwaliteit van Skyrim en Oblivion.

Het feit dat zulke basale dingen gewoon niet lekker werken (inventory UI, alleen maar fast travel), deed Starfield voor mij de das om. Tel daarbij op dat je in vergelijking met Skyrim of Oblivion, totaal niet wordt uitgenodigd om te gaan exploren. Iedere keer dezelfde structures die je tegenkomt, beesten die je exact dezelfde loot geven als een beestje op een andere planeet etc.

Nee, dan is Cyberpunk 2077 toch echt de betere optie voor de open-world fan. En voor de RPG-fan is er de GOTY: Baldur’s Gate.
Wolfos
@BlaDeKke29 december 2023 16:12
Een game hoeft dus niet leuk te zijn om geld op te leveren
Dat is nooit zo geweest. Je gaat mij niet vertellen dat GTA 6 niet verkoopt als het een ontzettend slechte game is.
stickfiguur @raro00729 december 2023 12:15
Omdat iedereen tegenwoordig preorders plaatst en een game als Starfield moet je wel heel erg haten om je mening binnen de 2 uur refund window al klaar te hebben. Resultaat? Veel mensen zitten vast aan hun aankoop en tegelijkertijd vinden ze het een teleurstellend product.
xoniq @stickfiguur29 december 2023 12:21
We vergeten even dat deze massaal werd weggegeven bij AMD hardware. Zo kom ik er ook aan. Videokaarten waren HOT dit jaar.
raro007 @xoniq29 december 2023 12:23
Maar die tellen toch niet mee bij steam verkoop.
HitDyl @raro00729 december 2023 12:42
Goeie vraag want dat liep wél via steam.
codeneos @HitDyl29 december 2023 12:59
Dat is geen verkoop en telt dus niet mee voor de steam verkoopcijfers. Uiteraard betaald AMD er wel een bedrag voor per geactiveerde game aan Bethesda.
Polderviking @codeneos29 december 2023 13:11
Maar gok je dat of weet je dat objectief? Ik zie alleen maar dat ze het baseren op bruto omzet bovenaan de pagina en ik zou niet weten waarom ze AMD's eventuele zak geld daarvan zouden uitsluiten. Koppelverkoop is ook gewoon verkoop.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 09:44]

MrMonkE @Polderviking29 december 2023 13:16
Ja, ik zie die logica ook niet. AMD koopt die games en geeft ze weg.
aka: Games zijn verkocht
Finraziel
@MrMonkE29 december 2023 14:03
Maar niet verkocht door steam/Valve. Normaal kunnen uitgevers gewoon keys voor steam aanmaken om zelf te verkopen of weg te geven zonder dat Valve daar geld voor krijgt. Ik vermoed dus dat die verkopen inderdaad niet in de cijfers van Valve zitten.

Overigens zal het wél meetellen in de lage rating. Door dat weggeven zal de game bij meer mensen terecht gekomen zijn die niet direct Bethesda fan zijn en die mogelijk eerder negatief zijn.
raro007 @HitDyl29 december 2023 13:00
Als die via steam loopt dan heeft amd er wel voor betaald misschien dat de marge voor bethesda lager is.
Maar het gaat over bruto verkoop.
Metallize @stickfiguur29 december 2023 12:49
Tja dan is het gewoon " eigen schuld dikke bult " dan moet je maar gewoon niet pre-orderen, ik heb mn les geleerd in 2020 met Cyberpunk 2077. ;)

En zeker met Bethesda staan ze er bekend om dat ze rotzooi uitbrengen.
Ik heb het even gespeeld op een xbox van mn kameraad , maar het voelde gewoon aan als Skyrim/Fallout4, en zei tegen hem ... en je hebt 70 euro betaald voor een veredelde Fallout 4 overhaul mod ??? 8)7
Polderviking @Metallize29 december 2023 13:02
Ik snap best dat Starfield niet je ding is, maar het een veredelde mod noemen slaat echt nergens op.
Dan kan je Fallout ook wel een Oblivion mod noemen. Lijkt me wat overdreven.
Je weet met Bethesda gewoon precies wat je krijgt, en dat viel in deze samenstelling een beetje tegen. Ook voor mij als liefhebber van precies die games.

Overigens was Cyberpunk ook niet zo'n ramp als je het op wat anders kon spelen dan de base PS4 of XBONE consoles.
Vind het zo grappig dat mensen net doen alsof dat nu een heel andere game is geworden.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 09:44]

BarnET @Polderviking29 december 2023 13:32
De patches van Cyberpunk zijn wel echt een mega verbetering hoor. Ook op PC. Al was de game op PC zeker niet z’n ramps als bijvoorbeeld Fallout 76.

Ik weet inderdaad wat ik met Bethesda krijg daarom koop ik het ook niet meer. De glorie tijden van Oblivion en Morrowind liggen ver achter ons. Met Skyrim was hun manier van werken en engine al achterhaald. Al was hun Bethesda magic nog genoeg voor een goed ontvangst.

Als je nu de techniek van starfield naast andere hedendaagse titels legt. Dan is het gewoon een gedrocht. Overal laad schermen. Slechte performance voor de presentatie die we krijgen. En animaties van een ander tijdperk.

Al hebben ze nog steeds de Bethesda creativiteit in hun world design. Het is gewoon niet genoeg.
Bulls @Polderviking29 december 2023 18:33
Ik ben deze week begonnen met Morrowind -vroeger ooit eens geprobeerd maar meer dan beetje rond lopen alles pakken en naar het voor toen nieuwe water graphics kijken was het niet-

En ik merkte dus dat als je schuin loopt je harder gaat dan recht. En warempel, vandaag zag ik in Starfield footage hetzelfde! Of de animatie is vreemd of ik zag het verkeerd, maar de character liep gewoon scheef. Oftewel het kan maar zo een veredelde mod zijn
MrImpulsive @raro00729 december 2023 14:02
Ik vind de spelers van Starfield soms een beetje gek (fyi, ik speel het zelf ook).

Laatst zag ik (n=1) iemand die ruim 50 uur in het spel had gestopt, om vervolgens het spel af te kraken / als slecht te bestempelen en dus af te raden.
Dat de game niet perfect is en je je irriteert aan bepaalde mechanics, dat kan ik begrijpen. Maar hoe kan je 50+ uur in een spel stoppen als deze blijkbaar zo slecht is? Dan heb je je echt wel wat vermaakt, toch?
Nuanceer het dan iets. Bijvoorbeeld; voor de volle prijs heb ik er niet voldoende uit gehaald. In de aanbieding is het een prima game voor de prijs.

Maar nee, het is blijkbaar gewoon een slechte game of zo.
SirBlade @MrImpulsive29 december 2023 21:01
Ik heb de AC games altijd met veel plezier gespeeld, de een beter dan de ander, maar altijd leuk. Toen kwam AC Origins. Nieuw controls, nieuwe gameplay, maar nog steeds AC...dacht ik. Het begon slecht, maar het wordt wel beter...dacht ik. En dan speel je op automatische piloot verder. Ok, dit is een beetje grinden, maar daar hebben we cheats voor, het wordt beter...dacht ik. Fuck it, het wordt niet beter, ok, ik ga er doorheen zo dat ik in ieder geval het verhaal weet want dit soort bagger zullen ze niet nog eens uitbrengen...dacht ik. Dus uiteindelijk het spel uitgespeeld, negatieve review gemaakt in de hoop dat de volgende beter zou zijn...helaas, de volgende twee waren nog erger en heb ik niet eens gekocht.
nst6ldr @zerotje29 december 2023 12:11
Dat is toch niet raar? Voordat een concensus over een game kan ontstaan zullen eerst een aanzienlijk aantal mensen het moeten spelen, tel daar een marketing machine bij op en je hebt je verkopen zo binnen.
Vicje @nst6ldr29 december 2023 12:17
Plus, Starfield is door AMD als cadeautje gegeven bij aankoop van CPU’s en GPU’s. Activatie via Steam. Die tellen waarschijnlijk ook lekker mee.
nst6ldr @Vicje29 december 2023 12:43
Oh, en preorders zijn er natuurlijk ook nog, dat waren sales voordat iemand de game überhaubt had aangeraakt _/-\o_
Aaargh! @nst6ldr29 december 2023 13:56
En vergeet niet dat Microsoft/Bethesda heel selectief geweest is met review kopieën voor de release waardoor de review scores bij release hoger waren dan het spel eigenlijk verdient.
Cergorach
@zerotje29 december 2023 12:05
We zijn ook niet blij met hard drugs of sigaretten, maar het verkoopt wel... Dat iets veel verkoopt hoeft niets te zeggen over hoe 'goed' het product is, het is puur een indicatie van hoe goed het product verkoopt...
Mitsuko @Cergorach29 december 2023 12:51
Nou ja het kan natuurlijk wel een indicatie zijn als mensen massaal refunds aan gaan vragen. Maar met Starfield heb je wel even tijd nodig om te concluderen dat het niet zo goed is, dus dan wordt dat al een stuk lastiger.
Cergorach
@Mitsuko29 december 2023 13:48
Ik zou het er meer op willen gooien dat de computergame junkies diens grootste probleem preorder en hype is. Als men gewoon de reviews had afgewacht en wat YT filmpjes had bekeken, dan hadden ze het waarschijnlijk ook niet gekocht.
catfish @Cergorach29 december 2023 16:18
Vreemd voorbeeld, drugs en sigaretten zijn niet gezond, maar de meeste die het kopen vinden het wel lekker...

Een spel hoeft niet perse super goed te zijn als het een gat in de markt vult.
Alxndr @zerotje29 december 2023 12:19
Ik ben blij dat het op Gamepass uitkwam en ik er geen geld aan uit heb gegeven, zoveel potentie maar zo'n brakke uitvoering en dan heb ik het niet eens over de bugs, maar puur de gameplay met de kleine 'steden' (dorpjes eigenlijk), lege werelden en te weinig variatie in vijanden, outposts etc.

Heb me er denk ik zo'n 50 uur echt mee vermaakt, doen 50 uur redelijk en daarna begon het me toch echt te vervelen en zelfs de frustreren. Pas als er echte goede mods of DLC komen zal ik het nog een keer gaan proberen, al denk ik eigenlijk niet dat ze het nog kunnen redden.
BlaDeKke @Alxndr29 december 2023 12:27
Je bent blij dat je er geen geld aan hebt uitgegeven, maar geeft ook te kennen dat je zit te wachten op DLC. Vechten die 2 statements niet een beetje met elkaar? En blij dat je geen geld hebt uitgegeven aan een game die je 100 uur heeft vermaakt, toch ook gek niet?
Polderviking @BlaDeKke29 december 2023 13:08
Blij zijn dat je ergens lol uit haalt, zonder dat het je geld kost, begrijp ik prima hoor.
Alxndr @BlaDeKke29 december 2023 14:27
En blij dat je geen geld hebt uitgegeven aan een game
Ik betaal voor gamepass, net zoals ik voor Netflix betaal en daar ook troep zie omdat ik het 'gratis' uit kan proberen.

Eigenlijk heb ik eerlijk gezegd wel specifiek voor Starfield betaald, ik stond namelijk op het punt om gamepass op te gaan zeggen, maar heb dat puur vanwege Starfield uitgesteld. (Inmiddels kan ik City Skylines 2 en de nieuwe Forza Motorsport spelen, dus is het het geld weer waard, maar dat wist ik toen nog niet)

En met DLC bedoel ik of 'gratis' DLC, of DLC die op basis van reviews het geld waard (b)lijkt te zijn (mods moeten voor mij sowieso gratis zijn, ik ben ouderwets)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 09:44]

Martinspire
@Alxndr29 december 2023 13:35
100 uur spelen en dan claimen dat het niet het geld waard was 8)7
Alxndr @Martinspire29 december 2023 14:50
LOL, afgezien dat ik claim niet betaald te hebben, zeg ik letterlijk dat ik me er de eerste 50 uur prima mee vermaakt heb...

Ik ben gewoon teleurgesteld in/heb me mee laten slepen door de hoge verwachtingen. Een goede openworld/sandbox game verwacht ik toch eigenlijk wel minimaal 1000 uur mee zoet te zijn; Minecraft heb ik inmiddels denk ik wel 10.000 uur in zitten en daar komen er voordat ik dood ga nog zeker wel een paar duizend bij.
Hentailord @zerotje29 december 2023 12:58
Het blijft een saai spel met weinig content en laadschermen
qlum @zerotje29 december 2023 13:10
Dat kan zeker, iedereen heeft zo zijn eigen smaak, en als je naar de ratings op steam kijkt zijn er ook best wel mensen die het spel wel kunnen waarderen. Daar is helemaal niets mis mee. Waardering van games is uiteindelijk voor best een groot deel subjectief.

Ik heb het zelf niet gespeeld, maar de consensus lijkt een beetje te zijn dat de engine niet geschikt is voor het exploration deel, en dat het allemaal niet goed samenhangt tot een mooi geheel. Over het algemeen lijkt het als middelmatig gevonden te worden, niet echt slecht maar ook niet de tijd en het geld waard.

Genoeg info voor mij om het niet te kopen, maar goed dat is hoe ik er zelf naar kijk.
iqcgubon @zerotje29 december 2023 13:18
Komt natuurlijk deels door elke Youtuber die claimde dat het een slow burn is die pas na 10 uur echt op gang komt. Dan is de refund window al lang voorbij natuurlijk. Laat ons stellen dat ik heel blij ben dat hij op GamePass staat.

Ohja, en natuurlijk al die review sites die het 10/10 gaven. Alsof dat ooit mogelijk is voor een game. Review sites waar een 7/10 gezien wordt als barslecht en zo het hele scoresysteem verzieken.
BarnET @iqcgubon29 december 2023 13:37
Een 10/10 is echt wel mogelijk. Maar dan moet het iets zijn dat genre definiërend en lang mensen kan boeien

FF7
Counterstrike
CoD4 modern warfare (de originele)
GTA V
Battlefield 3/4(na patches)
The Witcher 3
Bloodbourne
Last of us deel 1

Even uit m’n losse pols.
Maar dat zijn niet meerdere titels elk jaar
TheDeeGee @zerotje29 december 2023 13:30
Is ook een super game, daarom heeft het ook alle prijzen misgelopen tijdens de Game Awards 2023.
dasiro @zerotje29 december 2023 14:04
dat duidt er gewoon op dat heel veel mensen gehypet waren over dit spel en gekocht hebben, maar teleurgesteld waren in wat het was. In die zin kan je de vergelijking met Cyberpunk 2077 makkelijk maken.
MarcoDaz @zerotje29 december 2023 14:33
Ik vind het zo grappig om te zien dat mensen zo los zijn gegaan op Starfield. Ik denk zelf dat die mensen voornamelijk de hype gekocht hebben en toen ineens teleurgesteld werden.

Ik heb vanaf de anouncement vrijwel geen interesse gehad in Starfield. Alleen helemaal in het begin even voordat er een trailer was, maar toen ze gameplay lieten zien wist ik dat ik mijn verwachtingen moest bijstellen, of in dit geval zelfs helemaal de deur uit moest doen. Ik was vergeten dat de release er aan zat te komen en toen het uitkwam zag ik het in de gamepass staan. Toen heb ik het even geprobeerd en ik vond het geweldig. Heb over 100 uur in het spel. Sure het is geen perfecte game, maar van mij krijgt het een positieve review.

Misschien is de takeaway dat je jezelf zo weinig mogelijk moet laten beinvloeden in de pre-order tijd zodat je er met een eerlijke, frisse blik mee aan de slag kunt gaan. Je ziet het namelijk keer op keer: Een game wordt gehyped en gaat leven bij de mensen in hun hoofd en voor je het weet zit iedereen te wachten op een game die in feite compleet anders is dan wat de game werkelijk is.
SouLLeSSportal @zerotje29 december 2023 20:31
De echte bethesda fans hebben het sws gekocht, ik heb getwijfeld en toch niet gedaan omdat ik al vaker nu tegen de lamp ben gelopen met games die zwaar tegenvielen maar ik kan mij voorstellen dat je echt wel lol kan beleven in starfield als je het met een wat lager ingezette verwachting speelt. Ik hoop dat ze een comeback gaan maken zoals cp 2077 heeft gedaan en van een matige show een prachtige geweldig mooie game gaan maken. Of dat lukt, tja heb ik iets minder vertrouwen in maar wie weet. Feit blijft dat het spel een flink grote fanbase kan verwachten van bethesda game fans, die niks aantrekken van de kritiek.
Xfade @zerotje29 december 2023 21:22
En dat het voor gamepass gebruikers zelfs gratis is, en dan zulke verkopen. Hele zooi mensen die met de negativity train mee zijn gereden.
dengregg 29 december 2023 11:58
Wat mij ook opvalt is dat van de 11 games in de platina-tier er 5 free-to-play zijn. Blijft toch verbluffend hoe duur gratis games kunnen zijn
Cergorach
@dengregg29 december 2023 12:10
7 van de 12 platina games, bijna 60%... Wellicht dat we ook maar wat regeltjes moeten gaan overnemen vanuit China: nieuws: China wil uitgeeflimiet en beperking gokelementen in online games

We zijn in NL/BE al begonnen met bepaalde lootcrates te verbieden, maar dat had alleen maar als effect dat het officieel niet uitgegeven werd in NL/BE. Dit is ook nog steeds niet EU breed opgepakt...
R4gnax
@Cergorach29 december 2023 12:15
Nederlandse partijen willen binnen de EU al gaan duwen richting gezamenlijke wetgeving hierover.
Kwestie van tijd nu steeds meer overheden hier mee bezig gaan. Het is geen of meer, maar een wanneer.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 09:44]

dengregg @Cergorach29 december 2023 13:51
Ik zie toch maar 11 platina games, of tel je COD dubbel met zowel WZ als MW III?
Cergorach
@dengregg29 december 2023 17:59
Nope, ik gok dat een van de platinum games hidden is voor jou:
1. StarField
2. Dota 2
3. CoD
4. Apex Legends
5. Cyberpunk 2077
6. Counter Strike 2
7. Destiney 2
8. Hogwarts Legacy
9. Baldur's Gate 3
10. PUBG Battlegrounds
11. Lost Ark
12. Sons of the Forest
dengregg @Cergorach29 december 2023 18:33
Lost Ark is inderdaad niet zichtbaar, vermoedelijk omdat het spel niet mag aangeboden worden in België
Cergorach
@dengregg29 december 2023 20:44
Ik dacht dat deze ook niet speelbaar was in Nederland, maar dat hebben ze weer wel toegestaan:
nieuws: Mmorpg Lost Ark wordt vanaf 14 juli speelbaar in Nederland
Source90 @dengregg29 december 2023 13:00
Zijn allemaal skin packs, abonnementen (zoals DOTA Plus) en anderzijds gimmicks.

Ben zelf wel blij dat DOTA nog steeds F2P is met inkomsten uit skins en niet P2W met niet gebalanceerde koopbare in-game items.
k995 @dengregg29 december 2023 14:03
Heb je zelf in de hand speel pubg & wows al jaren en nog geen euro aan uitgegeven.
Alxndr @dengregg29 december 2023 14:23
Ik werkte een aantal jaren geleden voor Pokerstars toen ze in Amerika nog geen 'echt geld' poker aan mochten bieden. Had bijna wekelijks contact met spelers die voor $100 tot zelfs $500 'play money' kochten... ongelooflijk!
rapture @dengregg29 december 2023 15:20
Er zijn verschillende verdienmodellen:
  • Gratis krijg je een uitgeklede EVE Online met beperkingen en met een abonnement kan je alle skills trainen, alle items gebruiken,... Het functioneert zoals een free sample geven en als je de smaak te pakken hebt, verkopen ze een abonnement.
  • Bij wargaming (World of Tanks, World of Warships,...) is de beperking van gratis dat je minder XP en credits per potje spelen krijgt. Met een abonnement draai je meer omzet per potje om de kosten van de ammo en voertuig herstellen te kunnen betalen. De hoge kosten van de hogere tiers is bedoeld om te voorkomen dat iedereen volcontinu in tier 10 speelt en zal op tier 7, 8 of 9 credits moeten grinden. Er is premium ammo en premium voertuigen die meer credits per potje opleveren.
  • Fortnite is de volledig werkende game gratis. Geen pay to win, betalen doe je voor de cosmetics. Als je eenmalig een battle pass (ook alleen maar voor de cosmetics) koopt en je speelt genoeg, dan verdien je de uitgeven 950 vbucks met winst terug. Dit season is het 1500-950=550 winst. Wie niet een tientje wilt uitgaven, kan elke season 300 vbucks gratis krijgen en opsparen. Fortnite is een sociale game als in alle klasgenoten kunnen meedoen ongeacht hoe arm of rijk dat ze zijn. Geen gaming PC? Met een game console of een smartphone kan je ook meedoen. Je kan een battle pass aan iemand giften en als die na 2 seasons de vbucks terugverdiend heeft, dan kan die een battle pass aan jou teruggeven.
Ik let erop dat ik niet aan pay to win mee doe en dat de game nog eerlijk, gebalanceerd,... blijft ipv een race om ter meeste uitgeven.

Behoud van je spullen op de lange termijn is voor mij ook belangrijk, geen Warzone 1 naar Warzone 2 overgang (enkele maanden voor de migratie nog 20 dollar skin packs uitbrengen en ze gaan niet mee met de migratie).
Xfade @dengregg29 december 2023 21:23
Ze zijn goedkoop. Tenzij je er euro's in legt heh.
DLSS
29 december 2023 12:26
Dat Starfield hier tussen staat verrast me.

Schijnbaar zijn bethesda games onverminderd populair op Steam, ongeacht de mixed reviews op metacritic.

Dat het zo goed verkoopt is eigenlijk nog extra verassend gezien het spel tevens gratis te spelen is voor mensen die een abonnement hebben op het vrij populaire PC gamepass. 🤔

[Reactie gewijzigd door DLSS op 23 juli 2024 09:44]

Martinspire
@DLSS29 december 2023 12:41
Het was best een grote gamelaunch. En ook vrij populair. Kijk, dat de game niet voor iedereen was, was vrij snel duidelijk. Maar overall is het nog steeds wel een game met toffe dingen erin. Plus de mods zijn voor velen wel een reden om hem op PC te doen, waarbij de Steam versie nog een voordeel had ten opzichte van de GamePass versie mbt modding.
DLSS
@Martinspire29 december 2023 12:46
Ik bedoelde niet te insinueren dat de game zo slecht is dat het geen goede verkoopcijfers verdient. Meer dat het me verbaast dat het zo goed verkoopt naast PC gamepass en met mixed reviews.

Ik ben wel nieuwsgierig, ik dat ik de game van de zomer zelf eens ga proberen als ik wat tijd heb en er een leuke steam deal is.
k995 @DLSS29 december 2023 14:07
In
Metacritic krijgt starfield van critis 84/100 toch niet slecht.

Gezien de anti sfeer er rond gemaakt zijn user reviews onbetrouwbaar.
The Zep Man 29 december 2023 11:58
De eerste Half-Life-game is een populaire keuze onder Steam Deck-gebruikers, net als Armored Core VI van Dark Souls-maker From Software, die op 24 augustus uitkwam.
Die eerste had ik niet verwacht. Het kwam bij mij niet eens op om dat te proberen op Deck.

Toont wel aan dat er voldoende animo is. Kom op, Valve. Waar is deel (2+1)? :P
ap3nr0ts @The Zep Man29 december 2023 12:01
Ik gok vanwege die update die ze hebben uitgebracht. Ook helemaal met control scheme voor de Deck natuurlijk. :)
MornixRS 29 december 2023 13:25
Starfield in Platinum. So much voor iedereen die roept dat het spel het slecht doet.
SierraPapa @MornixRS29 december 2023 16:16
Begin september waren er 200k+ spelers tegelijk aan het spelen. Vandaag waren er op de piek bijna 17k spelers online. Dat is 8.5% van de playerbase over. Niet echt een succesverhaal voor een spel dat beloofde over tien jaar nog gespeeld te worden. Bron: https://steamdb.info/app/1716740/charts/#all

Fun bonus fact: Starfield heeft geen een Game of The Year Award gewonnen.
MornixRS @SierraPapa29 december 2023 16:55
Desondanks platinum in de verkopen en opbrengsten.
Harry21 @SierraPapa29 december 2023 17:57
Nee, had er veel van verwacht, maar na 8 uur speeltijd gestopt,vond er niks aan. Maar misschien snapte ik het spel niet zo, besturing van vliegtuig enzo. Gelukkig gratis gekregen bij amd videokaart.
madcow22 @SierraPapa30 december 2023 09:57
Snap niet echt waarom mensen van een single player game een forever game willen maken. Heb fun gehad met starfield en is genoeg nu net als meeste single player games.
keejoz @MornixRS30 december 2023 12:25
Dat bewijst niets. Als een game zo gehyped wordt dat het al zijn sales in de eerste 2 weken na release doet, en daarna instort als een kaartenhuis dan wilt dat toch helemaal niet zeggen dat een game het goed doet?
MattiVM 29 december 2023 12:25
Het gaat hier dan misschien wel om "de bestverkochte spellen op Steam op basis van de totale bruto-omzet in 2023", maar het is mij niet helemaal duidelijk of hier dan ook rekening wordt gehouden met refunds. Aangezien het gaat om "bruto-omzet" zou ik denken van wel, maar dan verschiet ik toch wel van enkele games...
Moogles @MattiVM29 december 2023 12:42
Bruto omzet kan zowel omzet vóór retouren betekenen, of omzet vóór aftrek BTW. Op basis van wat Valve met ons deelt, is het onderscheid hier niet duidelijk.
Randfiguur 29 december 2023 12:44
Ik weet dat het lastig is om te realiseren, maar zelf vind ik de populariteit/verkoopaantallen van indiegames veel interessanter dan die van "blockbusters". Handjevol devs en mond-tot-mondreclame versus 50+ devs en dikke marketingbudgetten, zeg maar. Welke games zouden er dan bovenuit steken?
Mic2000 29 december 2023 12:48
offtopic:
Afbeelding van Steam in artikel: Illuminati Confirmed
Zerora @Mic200029 december 2023 12:50
Steam met driehoek -> 3 hoeken -> Half-Life 3 confirmed 8-)
SinergyX
29 december 2023 12:55
Destiny, waar haalt die z'n geld nu nog vandaan? Of is dat inmiddels ook allemaal skinpacks en seasonpasses geworden?
dcslob @SinergyX29 december 2023 16:17
Eén per jaar een grote dlc, meestal verkocht met 4 seasons erbij. kan je voor 99 euro een jaar vooruit. Oude content kost helaas veel te veel buiten de uitverkoop. Kan een dure hobby worden als je alles blind koopt. losse seazons zijn ook te verkrijgen en natuurlijk allerlei beautymeuk via de Eververse store, die echt reteduur is. Kennelijk verkoopt het...

Destiny zit overigens wel in zwaar weer. De laatste dlc werd flink gehypet, vandaar die ernome piek begin dit jaar, en daarna finaal de grond in gerecenseerd. Viel allemaal best mee, maar ja.. de hyperbool regeert op YouTube en Reddit.
Erik1337 @dcslob1 januari 2024 18:03
Viel wel mee? Het was duidelijk zeer matige content. Geen wonder dat de volgende expansie vooruitgeschoven is.
dcslob @Erik13379 januari 2024 19:03
Beetje laat, maar toch: qua content is er weinig op Lightfall aan te merken, dat zit redelijk op het niveau van Witch Queen. Het probleem zit 'm in het verhaal, dat op zichzelf staand onbegrijpelijke bagger is. Tijdens dit jaar kwam er tijdens de Seasons steeds meer uitleg en verklaring langs, maar toen was het kwaad al geschied. Ook de keuze om het onsluiten van de nieuwe subclass aan de campagne op te hangen was niet zo heel handig, nu moet je door allerlei hoepels springen als je zo'n missie als wekelijkse content wil spelen.

Kortom, de eerste speelervaring als je de uitbreiding koopt is jammerlijk, maar het totaalpakket is verder prima. Helaas schrijven mensen meestal meteen de eerste, verhitte ervaringen op. Ik voel eerlijk gezegd ook de neiging niet om na een jaar nog eens een recensie te gaan maken (niet dat ik ooit recensies schrijf).
Erik1337 @dcslob10 januari 2024 15:42
Fair enough.

Ik vond LF erg leeg aanvoelen, en ben inmiddels alweer gestopt. Meeste wapens zijn reskins en de free roam gedeelte leek op een onafgemaakte map.

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