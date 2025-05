Capcom toont gameplaybeelden van Monster Hunter Wilds

Capcom heeft een nieuwe trailer uitgebracht van Monster Hunter Wilds. Daarin is onder andere het kamp te zien, net als een nieuw monster en gameplaybeelden. De game komt volgend jaar uit, al is er nog geen releasedatum.

Capcom toonde de trailer tijdens de Opening Night van gamescom. In de trailer is onder andere meer te zien van de Forbidden Lands, waar het spel zich afspeelt en van het basiskamp in de Windward Plains. Zo is onder andere het nieuwe Scarlet Forest te zien.

De trailer toont ook een nieuw monster: een Temnoceran genaamd Lala Barina, een spinachtig monster met een dikke, witte vacht. Ook verschijnt er een apexmonster in de trailer: Rey Dau, een draak die op bepaalde tijden tevoorschijn komt.

Capcom kondigde de actie-rpg eind vorig jaar al aan, maar heeft nu voor het eerst ook gameplaybeelden laten zien. De game moet in 2025 uitkomen, maar de uitgever noemt nog geen releasedatum.