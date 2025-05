Rebellion brengt nieuwe Sniper Elite-game Resistance volgend jaar uit

Rebellion Developments werkt aan een nieuwe Sniper Elite-game. Het spel krijgt de subtitel Resistance en speelt zich af in Frankrijk. De game verschijnt volgend jaar voor current- en last-gen consoles en de pc, bevestigt de ontwikkelaar.

Het verhaal van Sniper Elite: Resistance loopt volgens Rebellion parallel aan dat van Sniper Elite 5, dat in 2022 uitkwam. De nieuwe game volgt Special Operations Executive-agent Harry Hawker, een personage dat ook bekend is uit voorgaande delen. Het spel speelt zich af in het hart van een bezet Frankrijk, waar het Duitse leger 'krachtige en dodelijke wapens' bewaart. De game verschijnt voor de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. Het spel komt bij de release ook naar Xbox Game Pass.