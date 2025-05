JBL introduceert Tour Pro 3-oordoppen met vernieuwde Smart Charging Case

JBL brengt een set nieuwe draadloze oordoppen op de markt: de Tour Pro 3. De fabrikant voorziet de TWS-oordoppen onder meer van ruimtelijke audio en headtracking. Ook worden ze geleverd met een vernieuwde Smart Charging Case.

JBL heeft de Tour Pro 3 voorzien van ruimtelijke audio en actieve ruisonderdrukking. De oordoppen beschikken over dual drivers en bieden ondersteuning voor de LDAC-codec. Daarnaast bieden de JBL Tour Pro 3 als eerste True Wireless Stereo-oordoppen Auracast-ondersteuning, waarmee audio draadloos naar compatibele apparaten kan worden verzonden.

De vernieuwde Smart Charging Case van de JBL Tour Pro 3 heeft een 1,57"-touchscreen, waar de case van de Tour Pro 2 nog een 1,45"-scherm had. Op het display wordt onder meer getoond welk nummer wordt afgespeeld of wie er belt. Daarnaast fungeert de case als audiotransmitter, waarbij audio van een aux- of USB-C-bron draadloos kan worden doorgestuurd naar de oordoppen.

De nieuwe oordoppen bieden volgens de fabrikant een luistertijd tot 10 uur met anc uitgeschakeld. Met ruisonderdrukking ingeschakeld gaat het om maximaal 8 uur luistertijd. Inclusief gebruik van de oplaadcase gaat het om een luistertijd van respectievelijk 30 en 24 uur. JBL schrijft dat tien minuten opladen drie uur aan luistertijd oplevert. Ook is het mogelijk om de oordoppen draadloos op te laden.

De JBL Tour Pro 3-oordoppen zijn vanaf 14 september 2024 verkrijgbaar in een zwarte en crèmekleurige uitvoering. De adviesprijs bedraagt 299,99 euro.