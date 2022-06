De tv op je sportschool horen of op een buitenlands vliegveld in je eigen taal horen hoe laat je vliegtuig gaat, gewoon op je eigen oordopjes: dat moet mogelijk worden met Auracast, een uitbreiding op bluetooth.

Auracast is de eerste écht nieuwe naam rond bluetooth sinds het begin in 1999. Bluetooth, afgeleid van de naam van een vikingkoning wiens initialen vereeuwigd zijn in het logo, was de codenaam waaronder de Nederlander Jaap Haartsen eind jaren negentig bij Ericsson aan de technologie werkte. Eigenlijk zou het Personal Area Network of PAN gaan heten, vertelde Haartsen tien jaar geleden in een video van Tweakers. De naam bluetooth beklijfde en is er nog steeds. Dat kan veranderen met Auracast, de naam voor de reeks technieken die samen de volgende generatie van bluetooth inluiden. Auracast is een marketingnaam; het is de bedoeling dat je hem overal gaat tegenkomen.