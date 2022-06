Logs tonen details Google Pixel 7 en Tensor 2

Logs die zijn uitgelekt via een prototype van de Google Pixel 7 Pro tonen enkele tot nu toe onbekende details van de telefoon en van de Tensor 2-soc die erin zit. Die zou beschikken over verouderde ARMv8-processorkernen.

De logs van de Google News-Telegram-groep tonen een workaround die in gebruik is voor Cortex A55-kernen, gebaseerd op de ARMv8-architectuur. De logs komen van een niet langer werkend prototype van de Pixel 7 Pro. Het is onmogelijk voor een soc om ARMv8-kernen te combineren met nieuwere ARMv9-cores, dus vermoedelijk houdt dat in dat de Tensor 2 Cortex X1- en A76-kernen heeft. Die zijn ook in gebruik voor de eerste Tensor. Andere high-end socs van dit jaar zijn over op de Cortex X2-kernen. De opstelling blijft bovendien 2+2+4, met vermoedelijk dus twee X1-kernen, twee A76-kernen en vier A55-cores.

De logs tonen verder dat de Pixel 7 Pro een S6E3HC4-scherm heeft van Samsung. De Pixel 6 Pro heeft een S6E3HC3. De resolutie is 3120x1440 pixels. Dat is dezelfde resolutie als de Pixel 6 Pro. Verder zou de Pixel 7 Pro als codenaam Panther hebben, terwijl de Pixel 7 Cheetah heet. Ook de codenaam Felix komt voor, vermoedelijk een Pixel 7a.

Google heeft de Pixel 7 en 7 Pro al getoond tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O en noemde toen al dat er een Tensor-soc van de volgende generatie in zit. Verder heeft de zoekgigant nog niets bekendgemaakt over de telefoons.