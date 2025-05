'Google loopt achter met ontwikkeling eerste volledig eigen Tensor-soc'

Google loopt volgens bronnen van The Information achter met de ontwikkeling van een eerste volledig eigen Tensor-soc. Die zou volgend jaar moeten verschijnen, maar is nu voor 2025 gepland. De huidige Tensor-socs worden samen met Samsung ontworpen.

De ontwikkeling loopt volgens de The Information-bronnen achter doordat de teams verspreid zijn over de Verenigde Staten en India. Het zou moeilijk zijn om het werk tussen deze twee teams te verdelen en te coördineren. Daarnaast zou er een hoog verloop zijn onder de werknemers in beide teams. Door deze problemen zouden bepaalde deadlines niet zijn gehaald, waardoor de chip niet op tijd klaar is voor massaproductie in 2024. Google verwacht de soc nu een jaar later in massaproductie te kunnen nemen.

Sinds de Pixel 6-serie uit 2021 brengt Google smartphones uit met Tensor-socs. Deze worden nu nog in samenwerking met Samsung gemaakt, waarbij Google bepaalde delen van de soc aanpast en een eigen npu voor AI-taken toevoegt. Samsung produceert deze socs. Sinds die eerste Tensor-soc vervangt Google steeds vaker Samsung-onderdelen door eigen Google-onderdelen, schrijft The Information.

Met de eerste eigen Tensor-soc, die mogelijk Tensor G5 gaat heten, wil het bedrijf dus niet langer van Samsung afhankelijk zijn. De soc zal wel op Arm gebaseerde cores krijgen, net als nu. Google is volgens de bronnen van plan om de soc door TSMC op TSMC's 3nm-procedé te maken.

Dat procedé bevat diverse voordelen boven Samsungs procedé. Zo is TSMC's variant efficiënter, waardoor er krachtigere en energiezuinigere socs gemaakt kunnen worden. Google zou de soc mogelijk ook voor andere producten willen gebruiken, zoals VR-producten.