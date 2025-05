Google: Tensor G2 uit Pixel 7-telefoons is 5nm-soc en geen 4nm-soc

De Google Tensor G2-soc uit de Pixel 7-telefoons is een 5nm-soc en geen 4nm-soc. Dat zegt Google zelf. Daarmee gebruikt de soc niet een van de nieuwste productieprocedés die beschikbaar zijn voor smartphone-socs.

Google zegt tegen Android Authority dat de Tensor G2-architectuur '5nm-technologie bevat'. De zoekgigant wil niet zeggen op welke node het de soc precies laat produceren. Tot nu toe zei Google nog niets over het gebruikte procedé, maar het lag voor de hand dat Google de Tensor G2 op Samsungs 4nm-procedé zou willen laten maken.

Vorig jaar heeft Google immers gezegd dat het koos voor ARM Cortex A76-cores in plaats van A78-cores, omdat die beter zouden werken op 5nm. Dit jaar bevat de G2 wel A78-kernen, die volgens Google zelf dus minder zouden werken op 5nm dan de A76-kernen. Anandtech zei vorig jaar al dat het argument niet leek te kloppen en dat Cortex A78-kernen in andere socs op 5nm veel beter leken te presteren bij minder stroomverbruik.

De Tensor G2 heeft net als zijn voorganger twee Cortex X1-cores, die op een iets hogere kloksnelheid werken. Ook zitten er twee A78-kernen in op 2,35GHz en vier zuinige Cortex A55-kernen op 1,8GHz. De GPU is een ARM Mali G710. De soc zit in de Pixel 7-telefoons. Tweakers publiceerde vorige week een preview van de Pixel 7-toestellen en zal binnenkort een review publiceren van de telefoons. Daarin komen ook de prestaties van de nieuwe soc aan bod.

