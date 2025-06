Google geeft Clear Calling vrij in bèta op Pixel 7 en 7 Pro

Google heeft de Clear Calling-functie beschikbaar gemaakt voor eigenaren van de Pixel 7 en 7 Pro die op Android 13 QPR1 bèta 3 zitten. Daarmee kan achtergrondgeluid bij een telefoongesprekspartner weggehaald worden.

Google kondigde de functie aan samen met de Pixel 7-serie, maar de functie was nog niet klaar om direct bij release inbegrepen te worden. Nu verschijnt hij op de toestellen in deze bèta. Gebruikers die zich online bij Google inschrijven voor deze bèta's, krijgen ze over-the-air naar hun toestel gestuurd. Uit het bètaprogramma stappen gaat onder voorwaarde van een wipe, tenzij op dat moment geen bèta aan de orde is maar een 'gewone', stabiele quarterly platform release.

Clear Calling werkt niet bij voip-telefoongesprekken, maar alleen 'gewone' gesprekken. De functionaliteit is ook afhankelijk van de aanwezige wifi- en mobielenetwerkverbinding. Clear Calling moet op termijn ook naar de Pixel 6, 6 Pro en 6a komen. Dergelijke ruisonderdrukkingstechnologie is steeds vaker te vinden in communicatiesoftware, maar vaak gaat het om de mogelijkheid om ruis bij de gebruiker zelf te onderdrukken en niet bij degene aan de andere kant van de lijn.